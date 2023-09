CertiK dévoile SkyInsightsTM : un changement de jeu dans la conformité des crypto-monnaies et la gestion des risques

Singapore, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CertiK, leader de la sécurité des contrats intelligents Web3 et de la blockchain, annonce aujourd'hui le lancement de SkyInsightsTM. Conçu pour répondre aux demandes pressantes de conformité crypto et de gestion des risques des entreprises Web3 et des parties prenantes, SkyInsightsTM souligne l'engagement de CertiK à élever le niveau de sécurité et de transparence dans l'ensemble de l'industrie. À l'heure où la tendance mondiale au renforcement des réglementations AML/CFT s'accélère, le besoin d'outils tels que SkyInsights est plus évident que jamais.

Grâce aux bases de données étendues et en temps réel de CertiK, les informations sur les risques de SkyInsightsTM sont enrichies de plus d'un milliard d'étiquettes d'adresses et de plus de 150 catégories d'étiquettes différentes, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir une vue d'ensemble des risques liés aux transactions et aux contreparties. Des années avant que des termes comme DeFi ne deviennent courants, CertiK a rassemblé des données critiques, étiqueté des portefeuilles, identifié des incidents de sécurité et fourni des alertes en temps réel.

Avec le lancement aujourd'hui de SkyInsightsTM, ce vaste réservoir de données est exploité pour redéfinir la norme de conformité des crypto-monnaies. La plateforme offre des capacités inégalées de contrôle des portefeuilles et la possibilité de "connaître votre transaction" mieux que jamais. SkyInsightsTM est essentiel pour toute entreprise exposée à des actifs numériques qui cherche à clarifier et à contrôler ses transactions et ses risques de contrepartie.

La plateforme s'intègre parfaitement à la suite complète de services de sécurité de CertiK et confirme la stratégie et la vision de CertiK en matière de sécurité de bout en bout. Une conformité crypto significative nécessite une connaissance approfondie de toutes les couches de la pile Web3, des contrats intelligents sur lesquels les protocoles sont construits, aux adresses des portefeuilles qui interagissent avec eux, et enfin aux transactions qui constituent l'activité sur la chaîne qui doit être surveillée.

Le logiciel de surveillance des transactions SkyInsightsTM ne se contente pas de signaler les problèmes potentiels, il fournit également des informations exploitables qui permettent d'y remédier rapidement. Les pistes d'audit sont automatiques et il suffit de cliquer sur un bouton pour faire remonter une affaire. Avec SkyInsightsTM, la conformité aux crypto-monnaies n'est pas seulement une case réglementaire à cocher, c'est un processus rationalisé qui protège les entreprises exposées aux crypto-monnaies et renforce l'intégrité de l'industrie. En s'appuyant sur l'expertise de CertiK en matière de surveillance et d'analyse des incidents de sécurité, ainsi que sur les mises à jour en temps réel de la base de données, SkyInsightsTM garantit que les alertes sont à la fois précises et ponctuelles.

Jason Cao, directeur de l'exploitation chez CertiK, déclare : "L'introduction de SkyInsightsTM réaffirme l'engagement de CertiK à établir des références industrielles en matière de sécurité dans le Web3. Avec ce puissant outil de gestion des risques cryptographiques et de conformité, nous ne nous contentons pas de réagir aux besoins de l'industrie, mais nous assurons de manière proactive l'avenir du Web3."

BitMart, en tant que première plateforme d'échange à adopter SkyInsights, le produit de contrôle des risques et de surveillance des transactions de CertiK, utilisera cette collaboration pour tirer pleinement parti du système complet de gestion des risques et de la conformité de SkyInsights afin d'aider les utilisateurs à prendre des décisions plus avisées.

En outre, BitMart et CertiK travailleront ensemble pour faire progresser les normes technologiques relatives aux demandes de gel des actifs (FAQ), explorer les normes d'étiquetage des données et normaliser les processus d'échange d'informations, tout cela dans le but d'améliorer la précision et la couverture des données afin de promouvoir la sécurité et le développement sain de l'industrie du Web3.

Sheldon Xia, fondateur et PDG de BitMart, a déclaré : "En intégrant la surveillance des transactions et les données d'alerte en temps réel fournies par SkyInsights, nous offrirons aux utilisateurs des informations plus transparentes et plus fiables sur le contrôle des risques de conformité. Nous espérons qu'en introduisant des plateformes de sécurité tierces faisant autorité comme CertiK, nous pourrons encore améliorer la sécurité de l'écosystème d'échange et étendre l'influence de BitMart dans l'ensemble du secteur."

Depuis 2022, CertiK a détecté plus de 1 100 incidents de sécurité impliquant une perte totale de 4,8 milliards de dollars. En s'appuyant sur les vastes bases de données de CertiK, la suite de produits de sécurité SaaS de l'entreprise a surveillé et suivi activement plus de deux milliards de portefeuilles et d'adresses de contrats intelligents, fournissant des évaluations complètes et en temps réel des tendances en matière de sécurité pour près de 12 000 projets. À ce jour, CertiK a audité plus de 4 100 projets Web 3.0, identifié près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain et protégé des actifs numériques évalués à près de 370 milliards de dollars.

SkyInsightsTM est la dernière manifestation de la vision de CertiK pour un monde Web3 plus sûr et plus transparent. La plateforme permet aux entreprises Web3 de se concentrer sur leurs activités principales, ce qui signifie qu'elles peuvent construire l'avenir de cette industrie dynamique tout en étant assurées que leurs besoins en matière de conformité sont satisfaits.

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité des blockchains, combinant un examen manuel expert avec la meilleure technologie d'IA pour protéger et surveiller les protocoles de blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques d'évoluer avec sécurité et correction.

L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec près de 4 000 entreprises clientes, sécurisé plus de 360 milliards de dollars d'actifs numériques et détecté près de 70 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain. Nous comptons parmi nos clients des projets de premier plan tels qu'Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain et TON.

CertiK est soutenu par InsightPartners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital et d'autres investisseurs.

