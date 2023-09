Aduro Clean Technologies souhaite la bienvenue à Eric Appelman au poste de directeur des revenus

SARNIA, Ontario, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui utilise le pouvoir de la chimie pour transformer les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets de plastique, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources pour le XXIe siècle, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Eric Appelman en tant que nouveau directeur des revenus à compter du 1er septembre 2023.



L'ajout de M. Appelman à l'équipe de direction traduit l'orientation stratégique d'Aduro vers un engagement commercial et des partenariats stratégiques. Au cœur de cet effort se trouve le programme d'engagement des clients de la Société. Cette initiative fournit aux parties prenantes et clients potentiels un accès anticipé à sa technologie Hydrochemolytic™ avec l'intention de développer des relations à long terme, en adaptant des solutions aux défis spécifiques du plastique et en solidifiant un potentiel pipeline commercial de projets.

M. Appelman est un ingénieur chimique chevronné, qui arbore une carrière impressionnante de 35 années dans divers secteurs pertinents et sociétés multinationales. Son parcours a démarré chez Unilever, où il a tout d'abord travaillé sur l'optimisation du traitement des huiles alimentaires, avant de passer à la division des produits chimiques de l'entreprise où il a exercé des fonctions en contact direct avec les clients dans un contexte interentreprises. Il a ainsi occupé divers postes de technico-commercial et travaillé avec des produits chimiques renouvelables dans un large éventail d'industries. Ensuite, M. Appelman est devenu directeur technique des revêtements marins et protecteurs chez Sigma Coatings, à l'époque la deuxième plus grande entreprise de peinture d'Europe, puis il a occupé la fonction de vice-président exécutif chez Perstorp, une multinationale chimique suédoise, où il était responsable de l'innovation, du développement des marchés et de la stratégie d'entreprise de la société. M. Appelman a également apporté son expertise à diverses startups dans des fonctions non exécutives.

Dans ses fonctions les plus récentes, M. Appelman occupait le poste de directeur du développement commercial et de directeur technologique au Brightlands Chemelot Campus aux Pays-Bas. Ce campus s'est transformé en un hub accueillant plus de 100 sociétés diverses, chacune engagée dans l'innovation de processus et de produits durables au sein de l'industrie chimique, notamment dans des domaines comme le recyclage mécanique et chimique.

Tout au long de son mandat de six ans au Brightlands Chemelot Campus, M. Appelman a été à l'avant-garde de l'innovation. Il a vu des centaines de solutions potentielles pour le traitement des déchets plastiques, y compris la technologie Hydrochemolytic™ d'Aduro qui a immédiatement suscité son intérêt. Sa profonde compréhension de l'industrie des déchets plastiques, combinée à sa connaissance des besoins des clients et de la dynamique du secteur en constante évolution, en fait un ajout central pour Aduro, s'alignant parfaitement sur la vision et les objectifs de l'entreprise.

M. Appelman est situé aux Pays-Bas et sa nomination arrive à un moment opportun alors qu'Aduro se lance dans son expansion européenne. Sa compréhension exceptionnelle et intime du marché européen sera avantageuse pour bénéficier d'un accès direct à des fournisseurs de services clés, des subventions européennes, des partenaires stratégiques et des collaborateurs de recherche.

« Je suis honoré de rejoindre Aduro Clean Technologies, une société qui vise à révolutionner l'industrie du recyclage grâce à sa technologie Hydrochemolytic™ », a déclaré M. Appelman. « Après 35 années passées dans l'industrie chimique et six années mouvementées au Brightlands Chemelot Campus, c'est pour moi un privilège de mettre à profit ma formation originale d'ingénieur chimiste afin d'aider à réduire les gaz à effet de serre, les déchets et la consommation de ressources limitées. J'ai vu de nombreux concepts, sociétés et équipes extraordinaires relever ce défi, et Aduro est l'une des entreprises les plus intéressantes ! »

« Nous sommes on ne peut plus ravis d'accueillir M. Appelman dans la famille Aduro », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro Clean Technologies. « M. Appelman rejoint Aduro à un moment charnière de notre parcours, alors que nous nous concentrons sur notre programme d'engagement des clients et des parties prenantes ; son leadership et son expertise ajoutent une valeur considérable à l'équipe de direction et s'alignent parfaitement sur les objectifs stratégiques de la Société en Europe et dans le monde. Il sera également secondé par les excellentes équipes de direction, de recherche et des opérations, qui sont toutes très désireuses de continuer à développer, à démontrer et à mettre en œuvre la plateforme technologique d'Aduro à travers le monde. »

Octroi d'options d'achat et d'unités d'actions restreintes

La Société annonce également avoir octroyé (l'« Octroi ») un total de 750 000 stock-options (chacune étant une « Option ») pour l'achat d'un maximum de 750 000 actions ordinaires de la Société, à certains dirigeants et employés de la Société conformément au Régime incitatif général des titres de la Société (le « Régime »). Les Options pourront être exercées pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'Octroi au prix de 1,09 $ par action ordinaire. Les Options seront acquises sur une base mensuelle au cours d'une période de deux ans à compter de la date de l'Octroi. En outre, 150 000 unités d'actions restreintes (les « RSU ») de la Société ont été attribuées (l'« Attribution ») à un dirigeant de la Société conformément au Régime. Chaque RSU représente le droit de recevoir, après acquisition, une action ordinaire dans le capital de la Société. Toutes les RSU seront immédiatement acquises à la date de l'Attribution.

Conformément aux politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières, l'ensemble des 750 000 Options, les actions ordinaires qui sous-tendent ces Options, les 150 000 RSU et les actions ordinaires qui sous-tendent ces RSU, sont soumises à une période de rétention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission.

Aucun des titres acquis dans le cadre de cet Octroi ou de cette Attribution ne sera enregistré en vertu de la Loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle qu'amendée (la « Loi de 1933 »), et aucun d'eux ne pourra être offert ou vendu aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de titres dans un État au sein duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l'eau en tant qu'agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604 362 7011

Arrowhead

Thomas Renaud, directeur général

enquire@arrowheadbid.com

+1 212 619 6889

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent la nomination de M. Eric Appelman, et l'impact attendu sur les activités et les opérations de la Société, y compris ses décisions stratégiques anticipées pour un engagement commercial et des partenariats stratégiques ; la dynamique pour la voie vers la commercialisation de la technologie de la Société, notamment le développement de relations à long terme, le travail sur des solutions personnalisées pour des matières premières de déchets plastiques dignes d'intérêt, et le renforcement d'un potentiel pipeline commercial de projets ; les autres effets positifs attendus de la nomination de M. Appelman, y compris le soutien à l'expansion européenne de la Société en vue de gagner un accès direct à des fournisseurs de services clés, des subventions européennes, des partenaires stratégiques et des centres de recherche ; les contributions attendues de M. Appelman en matière de leadership et d'expertise afin d'ajouter une valeur significative à l'équipe de direction d'Aduro et de s'aligner parfaitement sur les objectifs stratégiques de la Société en Europe et dans le monde ; l'émission, l'acquisition et les restrictions prévues à l'égard des titres de participation octroyés aux dirigeants et aux administrateurs de la Société à titre d'incitation. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société, on peut citer le fait que la nomination de M. Appelman puisse ne pas avoir l'impact attendu, voire aucun impact du tout, sur les activités, la stratégie, la commercialisation et les opérations de la Société ; que de mauvaises conditions du marché et d'autres facteurs hors du contrôle des parties puissent avoir un impact négatif sur les plans d'affaires et les opérations d'Aduro. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5399cc13-9e9f-4474-b797-8e74c2a3e61d