Midland fait une mise à jour de ses activités d’exploration incluant ses projets de lithium à la Baie-James

MONTRÉAL, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir de donner un aperçu de ses activités d’exploration au Québec, incluant celles sur ses nombreux projets en partenariat pour le lithium à la Baie-James. À la suite de la levée complète des interdictions d’accès à la Baie-James causée par les feux de forêts de l’été de 2023, plusieurs programmes d’exploration ont récemment débutés.



En 2023, Midland a continué d’utiliser avec succès son modèle d’affaires de type « Générateur de Projets » avec l’acquisition de plusieurs nouvelles propriétés de qualité ainsi que la formation de plusieurs nouveaux partenariats au Québec, incluant de nouveaux partenariats pour l’exploration du lithium à la Baie-James. Avec un budget d’exploration global de plus de 15M$, Midland et ses partenaires aurons complété près de 20 000 mètres de forage en 2023.

Midland avance de front plusieurs projets en partenariat avec d’importantes compagnies telles que BHP Canada Inc. (« BHP »), Rio Tinto Exploration Canada Inc. (« RTEC »), la Société aurifère Barrick (« Barrick »), SOQUEM inc. (« SOQUEM »), Brunswick Exploration inc. (« Brunswick »), Probe Gold Inc. (« Probe »), Wallbridge Mining Company Ltd. (« Wallbridge ») et Cosmos Exploration Limited (« Cosmos »).

Faits saillants :

Début de programmes d’exploration pour le lithium (« Li ») à la Baie-James avec Rio Tinto, Brunswick et Cosmos à la suite de la levée complète des interdictions d’accès ;

Travaux pour le lithium concentrés à proximité de Corvette (Patriot Battery Metals), d’Adina (Winsome Resources) et de James Bay Lithium (Allkem) ;

Travaux en cours (ZTEM, lacs, prospection) au Nunavik avec BHP pour le Ni-Cu ;

Forage à venir avec RTEC en suivi sur la découverte Ni-Cu Santos sur Tête Nord ;

Forage en cours avec Probe sur La Peltrie sur la découverte Cu-Au-Ag-Mo de 2022 ;

Début d’un programme avec SOQUEM sur la découverte Cu-Au de 2022 à Nachicapau.

Projets de Lithium (Li) - Baie-James

Projets Corvette, Chisaayuu et Mythril Est – 100% Midland sous entente d’option avec RTEC

Un premier programme d’exploration comprenant des levés LiDAR ainsi que des travaux de prospection et de cartographie est en cours. Ces travaux couvriront les propriétés qui sont situées à l’est et au sud-est du gîte de Corvette qui est détenu par Patriot Battery Metals (« Patriot ») avec un estimé des ressources présumées de 109,2 Mt à 1,42% Li 2 O. (Source : Rapport technique NI 43-101 sur l’estimé des ressources minérales de la pegmatite à spodumène CV5 préparé par BBA Engineering Ltd, date effective le 25 juin 2023).

Ces projets contiennent des formations d’amphibolites, qui sont régionalement la roche hôte la plus commune pour les pegmatites à lithium, et une compilation des travaux historiques réalisés par Midland a révélé de fortes indications d’un potentiel pour des pegmatites enrichies en Li-Be-Ta. Lors de travaux d’exploration pour le cuivre en 2022 sur Chisaayuu, un affleurement de pegmatite avait livré deux valeurs anomales en lithium dans des échantillons choisis : 0,12 % Li 2 O et 0,04 % Li 2 O. De plus, de nouvelles anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs ont été identifiées sur Chisaayuu et Corvette à la suite d’un traitement statistique de plus de 23 000 analyses qui avait été complété par Midland ( voir le communiqué de presse de Midlan d daté du 6 mars 2023 ).

Projet Galinée – 100% Midland sous entente d’option avec RTEC

Le projet Galinée est situé à environ 4 kilomètres directement à l’est de l’indice Adina qui est détenu par Winsome Resources. Cet indice Adina est localisé à la limite entre les amphibolites de la Formation de Trieste au sud et les intrusifs felsiques au nord. Ce contact est marqué par une structure majeure qui contrôle vraisemblablement la mise en place des pegmatites de l’indice Adina. Ce même contact hautement favorable est présent sur la propriété Galinée de Midland sur plus de 7 kilomètres et n’a jamais fait l’objet de travaux d’exploration pour le lithium par le passé. Ceci suggère que le projet Galinée possède un excellent potentiel d’exploration pour le lithium. Ce premier programme d’exploration ciblera cette structure avec de la prospection et de la cartographie géologique ainsi qu’un levé LiDAR de haute résolution.

Projet Komo – 100% Midland sous entente d’option avec RTEC

Le projet Komo est localisé à environ 20 kilomètres à l’ouest du gîte James Bay lithium (Allkem) qui contient une ressource minérale de 110,2 Mt à 1,30 % Li 2 O, incluant 54,3 Mt à 1,30% Li 2 O de ressources indiquées et 55,9 Mt à 1,29% Li 2 O de ressources présumées. (Source : Estimé des ressources minérales par SLR Consulting (Canada) Ltd. daté du 19 mai 2023).

Komo et le gîte James Bay lithium sont situés tous les deux au contact entre les sous-provinces géologiques de La Grande et Némiscau. Ce contact est une structure majeure qui a probablement joué un rôle critique dans la mise en place de la pegmatite hôte de James Bay lithium. Ce contact lithotectonique majeur est présent sur près de 30 kilomètres sur le projet Komo et n’a jamais été exploré pour le lithium. Un levé LiDAR a été complété à l’été 2023 et des travaux de prospection et de cartographie géologique sont planifiés pour une deuxième phase de terrain à venir plus tard en 2023.

Projets Mythril et Elrond – 100% Midland sous entente d’option avec Brunswick

Un premier programme d’exploration a débuté dans la partie sud du projet Mythril à proximité des découvertes de lithium sur Corvette par Patriot. Plusieurs linéaments structuraux importants orientés nord-est partagent la même orientation que les pegmatites à spodumène de Patriot à CV13 et seront ciblés lors de la campagne d’exploration héliportée comprenant de la prospection, de la cartographie géologique ainsi qu’un levé LiDAR.

De plus, deux nouvelles anomalies en lithium dans les sédiments de fonds de lacs avaient été identifiées dans la partie sud du projet à la suite d’un traitement statistique de plus de 23 000 analyses qui avait été complété par Midland.

Projet Lasalle – 100% Midland sous entente d’option avec Cosmos

Une interprétation d’un levé magnétique haute-résolution ainsi que l’analyse des données d’imagerie, du LiDAR et des données hyper-spectrales ont été complétées et ont permis d’identifier trois (3) nouveaux secteurs cibles caractérisés par la possible présence de pegmatites pour un suivi sur le terrain qui a récemment été complété. Les résultats de ce programme sont en attente.

Projets de Nickel-Cuivre (Ni-Cu) - Nunavik et Grenville

Projet Nunavik Nickel – Alliance stratégique avec BHP

Le programme d’exploration de 2023 qui a débuté en juillet 2023 est concentré sur une structure majeure d’ampleur crustale qui a été identifiée lors des levés régionaux magnétotellurique (« MT ») effectués en 2022. Cette structure, auparavant mal reconnue, est potentiellement favorable aux minéralisations en nickel‑cuivre. Le programme de 2023 consiste en un levé de sédiments de lacs de 1 534 échantillons, un levé aéroporté électromagnétique Z-Tipper axis (« ZTEM ») ainsi que deux phases de cartographie et prospection qui ont été complétées en juillet et août. Les résultats sont en attente.

Projet Tête Nord – 100% Midland sous entente d’option avec RTEC

Un premier programme de forage a été complété au printemps de 2023 par RTEC sur Tête Nord dans le Grenville; ce programme comprenait un total de seize (16) sondages totalisant 3 450 mètres. Lors de ce programme, une nouvelle zone minéralisée en Ni-Cu nommée Santos a été découverte à environ 8 kilomètres au nord de l’ancienne mine de Ni-Cu Lac Édouard le long d’une structure orientée nord-sud.

Le sondage MDLD0015 a recoupé entre 20,11 et 22,79 mètres un intervalle titrant 1,10% Ni et 0,71% Cu sur 2,68 mètres. Un peu plus profond dans ce sondage, entre 33,02 et 43,39 mètres, un intervalle minéralisé a rapporté 0,45% Ni et 0,18% Cu sur 10,37 mètres ( vo i r le com m uniqué de presse de Midland daté du 27 avril 2023 ). Ces zones de gabbros minéralisées présentent de façon générale des sulfures avec des textures en filets et disséminées et alternent avec des niveaux de gabbros métriques non minéralisés.

À la suite de ce sondage, les résultats des levés électromagnétiques complétés en surface et en forage, indiquent la présence d’un conducteur inexpliqué qui plonge vers le sud-est. La zone Santos demeure donc entièrement ouverte dans cette direction. Un levé géophysique gravimétrique a aussi été complété et une deuxième phase de forage de 1 900 mètres à Santos, Palmeiras et Savane a débuté en juillet 2023 et se poursuivra plus tard cet automne, lorsque les permis de déboisement pour accéder aux sites de forage auront été obtenus.

Projets de Cuivre-Or (Cu-Au) - Abitibi et Fosse du Labrador

Projet La Peltrie – 100% Midland sous entente d’option avec Probe

En décembre 2022, la découverte d’un large système minéralisé en cuivre-or-argent-molybdène (« Cu-Au-Ag-Mo ») avait été annoncée sur La Peltrie, Abitibi. Les minéralisations intersectées dans le sondage LAP-22-012 sont présentes sur la totalité du trou, identifiant ainsi un plus large intervalle minéralisé en Cu-Au-Ag-Mo titrant 0,21 % CuEq sur 345,5 mètres à partir de la surface et avec un potentiel de continuer latéralement et en profondeur.

Un programme de forage de 2 700 mètres en suivi sur la découverte de 2022 est présentement en cours après des délais de plus de deux mois reliés aux interdictions d’accès causée par les feux de forêt de l’été 2023.

Projet Nachicapau – Alliance stratégique avec SOQUEM

Lors des travaux de prospection réalisés à l’été de 2022, l’équipe de Midland-SOQUEM avait fait la découverte de plusieurs nouveaux horizons minéralisés en cuivre et en or à haute teneur en surface qui ont été observés sur une aire minimum de 160 mètres par 170 mètres. Un échantillon choisi avait rapporté jusqu’à 25,6 % Cu, 4,9 g/t Au et 162 g/t Ag. Les minéralisations en cuivre sont dominées par la digénite et la bornite.

Un premier programme d’exploration vient de débuter et ciblera le secteur des horizons minéralisés à Cu-Au-Ag et ses extensions le long de la formation volcanosédimentaire de Murdoch. Ce secteur du Nunavik a fait l’objet de très peu de travaux d’exploration par le passé. Les travaux en cours incluent l’échantillonnage de sols et de roches en prévision de compléter du décapage et du rainurage.

Projets d’Or (Au) - Abitibi

Projet Patris – 100% Midland sous entente d’option avec Barrick

Depuis l’entente d’option avec Barrick annoncée en juin 2023, un levé électromagnétique héliporté VTEM a été complété afin de couvrir l’ensemble de la propriété Patris. La composante de la résistivité est utilisée pour cartographier les épaisseurs et variations du mort-terrain en préparation pour une campagne de forage de tills à venir à l’hiver de 2024.

Projet Casault – 100% Midland sous entente d’option avec Wallbridge

Au cours de 2023, Wallbridge a complété un levé magnétique haute-résolution dans certains secteurs de la partie ouest de la propriété ainsi qu’un programme d’échantillonnage de till (levé Sonic) dans la partie est de la propriété. Les résultats finaux ainsi que l’interprétation sont en attente et vont aider à développer des cibles pour les prochaines campagnes de forage. De plus, plusieurs cibles de forage de qualité demeurent à être testées sur l’ensemble de la propriété Casault, dont plusieurs sont situées à proximité de l’indice Vortex découvert en 2017 et qui demeure ouvert en profondeur, ainsi que le long d’une structure NO-SE qui avait retourné 6,85 g/t Au sur 2,0 mètres dans le sondage CAS-21-123.

Mises en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L'épaisseur réelle des intervalles signalés en rainures et en forage ne peut pas être déterminée avec les informations actuellement disponibles ; les intervalles sont donc rapportés en longueur de rainure et de carotte.

Les minéralisations rencontrées aux indices, gîtes et aux anciennes mines mentionnés dans ce communiqué peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être intersectées sur les projets de Midland mentionnés dans ce communiqué.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., la Société aurifère Barrick, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, Cosmos Exploration Limited et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

