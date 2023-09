RBC iShares élargit sa gamme de FNB thématiques afin d’offrir des expositions mieux ciblées

TORONTO, 12 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, RBC iShares élargit sa gamme de fonds négociés en bourse (« FNB ») avec le lancement de cinq FNB iShares.



Les nouveaux fonds offrent aux investisseurs canadiens des outils pratiques pour obtenir une exposition aux dynamiques profondes et aux tendances structurelles susceptibles de façonner les marchés et les économies du monde, notamment des tendances comme la transition mondiale vers une économie carboneutre.

La gamme comprend également des FNB axés sur le secteur des semiconducteurs, le secteur de l’aérospatiale et de la défense et le secteur des finances aux États-Unis. Les nouveaux FNB thématiques témoignent de l’engagement continu de RBC iShares à répondre aux intérêts des investisseurs et à leur donner accès aux investissements.

Les cinq FNB (collectivement, les « Fonds iShares ») sont énumérés dans le tableau ci-après et la négociation de leurs parts devrait commencer aujourd’hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »); les nouveaux Fonds iShares seront gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc.

Nom du fonds Symbole

boursier Frais de

gestion

annuels iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF XETM 0,55 % iShares Semiconductor Index ETF XCHP 0,35 % iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF XAD 0,39 % iShares S&P U.S. Financials Index ETF XUSF 0,25 % iShares NASDAQ 100 Index ETF XQQU, XQQU.U 0,35 %



Helen Hayes, chef de la division iShares Canada, BlackRock :

« Avec l’élargissement de notre offre de FNB thématiques, nous aidons les investisseurs canadiens à obtenir un accès ciblé à des secteurs et à des sociétés qui sont positionnés de façon à tirer profit de tendances structurelles profondes. »

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM)

Investit dans des titres de sociétés inscrites en Amérique du Nord qui sont réputés bénéficier de la hausse des investissements dans les minéraux essentiels à la transition énergétique, comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et l’uranium.

iShares Semiconductor Index ETF (XCHP)

Offre une exposition à des sociétés inscrites aux États-Unis qui conçoivent, fabriquent et distribuent des semiconducteurs, composante essentielle à plusieurs technologies novatrices qui stimulent l’économie mondiale.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD)

Offre un accès à des sociétés du secteur de l’aérospatiale et de la défense américaines qui fabriquent des aéronefs commerciaux et militaires et d'autres matériels de défense.

iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF)

Cherche à offrir une exposition aux sociétés à grande capitalisation du secteur des finances aux États-Unis, qui couvre les banques, les sociétés d’assurance et les sociétés de carte de crédit.

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU, XQQU.U)

Investit dans 100 des plus importantes sociétés non financières inscrites à la cote du NASDAQ Stock Market en fonction de leur capitalisation boursière. Les nouveaux fonds visent à élargir le iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ) couvert actuel, qui est offert depuis 2011.

RBC iShares cherche à aider ses clients à atteindre leurs objectifs de placement en leur donnant le pouvoir de constituer des portefeuilles efficients et de prendre en main leur avenir financier. RBC iShares est déterminée à procurer à ses clients une expérience réellement différenciée avec les FNB et des résultats positifs.

Pour de plus amples renseignements sur RBC iShares, allez au https://www.rbcishares.com.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate (en anglais seulement).

À propos des FNB iShares

iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 300 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 3,21 billions de dollars américains au 30 juin 2023, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les Fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs

RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 555 milliards de dollars et compte quelque 1 500 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans des FNB peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

®/MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. Utilisée sous licence. iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisée sous licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2023. Tous droits réservés.

Personne-ressource pour les médias :

Reem Jazar

Adresse courriel : reem.jazar@blackrock.com