CertiK und OKX arbeiten zusammen, um die Standardisierung von Freeze Asset Request (FAR) für eine verbesserte Fondssicherheit einzuführen

Singapore, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKLink, ein führender Anbieter von Web3-On-Chain-Daten, und CertiK, der Vorreiter im Bereich Blockchain-Sicherheit, gaben heute eine Zusammenarbeit zur Einführung des technischen Standards Freeze Asset Request (FAR) bekannt. Diese Initiative zielt darauf ab, die Meldewege für Vorfälle zu vereinfachen und das Einfrieren von gestohlenen Vermögenswerten zu beschleunigen.

Die beiden Parteien werden ihre laufende Zusammenarbeit in den Bereichen Risikokontrolle und Daten-Compliance vertiefen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erforschung von Standards für die Datenkennzeichnung und die Standardisierung von Prozessen der Informationsinteraktion. CertiK und OKLink haben sich verpflichtet, die Datengenauigkeit und -abdeckung zu verbessern und die sichere Entwicklung der Web3-Industrie voranzutreiben.



Während des Gipfels veranstaltete CertiK eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Wie die Gemeinschaft die Sicherheit für Web 3.0-Nutzer verbessert". An dieser Podiumsdiskussion nahmen Experten wie Professor Kang Li von CertiK, Jeff Ren von OKG Tech und OKLink sowie Professor Yang Liu von der Nanyang Technological University teil. Sie untersuchten gemeinsame Maßnahmen, mit denen die Industrie den Schutz von Nutzerdaten verbessern kann.



Jeff Ren wies darauf hin, dass Sicherheitsvorfälle im Web3 nur allzu häufig vorkommen und dass böswillige Akteure oft versuchen, kompromittierte Vermögenswerte an Börsen zu übertragen. Daraufhin fordern die betroffenen Parteien die Börse auf, die gestohlenen Gelder einzufrieren. In der Vergangenheit hat jede Börse unabhängig voneinander ihre eigenen Verfahren für die Bearbeitung solcher Anträge auf Sperrung von Geldern entwickelt, was zu unterschiedlichen technischen Anforderungen und Dokumentationserwartungen geführt hat. In diesem Fall ist die Kommunikation zwischen den Opfern und den Börsen oft langwierig, während das Zeitfenster, in dem die Gelder zurückgeholt werden können, sehr kurz ist. Es ist dringend notwendig, dass die Web 3.0-Gemeinschaft, einschließlich Börsen und Sicherheitsunternehmen, ein einheitliches Konzept für das Einfrieren von Geldern formuliert, das sowohl den Opfern als auch den Börsen zugute kommt. Angesichts der Expertise von OKLink in der Blockchain-Analyse ist die Partnerschaft mit führenden Sicherheitsunternehmen wie CertiK ein Katalysator für positive Veränderungen im Web 3.0-Bereich.



Professor Kang Li, Chief Security Officer von CertiK, stellte die laufende Zusammenarbeit von CertiK mit OKLink und anderen Börsen vor, um die FAR-Initiative zu fördern. Diese Initiative zielt darauf ab, die Verfahren zum Einfrieren von Geldern zu standardisieren, und CertiK lädt weitere Unternehmen ein, sich dieser Bewegung anzuschließen. Auf diese Weise können die Opfer in Krisenzeiten besser mit den Börsen in Verbindung gebracht werden. Neben der Standardisierung der Verfahren zum Einfrieren von Geldern arbeiten CertiK und OKX auch gemeinsam an der Erstellung einer universellen Taxonomie für Transaktionskennzeichnungen, die die Ermittlungskennzeichnungen verschiedener Datenanbieter vereinheitlichen soll. Dank seiner umfangreichen Ressourcen, mit denen seit 2022 Verluste in Höhe von über 4,8 Milliarden Dollar bei mehr als 1.100 Vorfällen aufgedeckt wurden, bietet CertiK eine robuste Datenbank und überlegene Analysetools. Mit der aktiven Überwachung von zwei Milliarden Wallets und Smart Contracts und der Prüfung von mehr als 4.100 Web3-Projekten ist CertiK in der Lage, die Branche zu einer verbesserten Sicherheitsstandardisierung und Zusammenarbeit zu führen.



Dies ist der jüngste Schritt in der starken professionellen Verbindung von OKLink und CertiK. Beide Unternehmen teilen die Vision, die Standards für Sicherheit und Transparenz im Web3 zu erhöhen. Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer gemeinsamen Mission und bringt große Vorteile für die gesamte Web3-Branche mit sich.

Über CertiK

CertiK ist ein Pionier auf dem Gebiet der Blockchain-Sicherheit. Das Unternehmen kombiniert die manuelle Überprüfung durch Experten mit erstklassiger KI-Technologie, um Blockchain-Protokolle und Smart Contracts zu schützen und zu überwachen. CertiK wurde 2018 von Professoren der Yale University und der Columbia University gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Web3-Welt zu sichern. CertiK wendet Spitzeninnovationen aus dem akademischen Bereich auf Unternehmen an und ermöglicht es, unternehmenskritische Anwendungen mit Sicherheit und Korrektheit zu skalieren.

Als eines der am schnellsten wachsenden und vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich Blockchain-Sicherheit ist CertiK ein echter Marktführer. Bis heute hat CertiK mit fast 4.000 Unternehmenskunden zusammengearbeitet, digitale Vermögenswerte im Wert von über 360 Milliarden Dollar gesichert und fast 70.000 Schwachstellen im Blockchain-Code aufgedeckt. Zu unseren Kunden gehören führende Projekte wie Aptos, Ripple, Sandbox, Polygon, BNB Chain und TON.



CertiK wird von InsightPartners, Sequoia, Tiger Global, Coatue Management, Lightspeed, Advent International, SoftBank, Hillhouse Capital, Goldman Sachs, Coinbase Ventures, Binance, Shunwei Capital, IDG Capital, Wing, Legend Star, Danhua Capital und anderen Investoren unterstützt.

Über OKLink

OKLink ist eine Tochtergesellschaft von OKG Technology Holdings Limited ("OKG Tech", 1499.HK), einem weltweit führenden Anbieter von Web3 On-Chain-Daten und Compliance-Lösungen. Durch die Fokussierung auf die Entwicklung von Anwendungen, die auf Blockchain, Big Data und KI basieren, bietet die umfassende Web3-Datenanalyseplattform der Gruppe, oklink.com, derzeit eine Reihe von Produkten an, zu denen der Blockchain-Explorer ("Explorer"), die On-Chain-Anti-Geldwäsche-Lösung ("Onchain AML"), die All-in-One-Ermittlungs- und Rückverfolgbarkeitsplattform ("Chaintelligence") für Regulierungsbehörden und ein robuster OpenAPI-Service zur Unterstützung der positiven Entwicklung der Branche gehören.

Darüber hinaus deckt OKLink mehr als 170 verschiedene Blockchain-Netzwerke ab, sammelt über 1.000 TB an Onchain-Daten, verarbeitet bis zu 300 Milliarden Onchain-Datentransaktionen und verfügt über 3,4 Milliarden Adress-Tags, von denen fast 70 Millionen als potenziell risikoreiche Adressen gekennzeichnet wurden.





Media Contact: Hari Govindarajan PR Specialist, Luna PR hari@lunapr.io