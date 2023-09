L'Équateur a dévoilé les premiers résultats de sa stratégie de lutte contre la malnutrition infantile chronique

QUITO, PICHINCHA, ECUADOR, September 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Le gouvernement de l'Équateur a présenté les premiers résultats de la Stratégie NationaleL'Équateur Grandit Sans Malnutrition Infantile' et de son programme phare 'Enfance d'Avenir.' À la suite d'un effort concerté du gouvernement national, dirigé par le Président Guillermo Lasso, des résultats sont exposés concernant la réduction de la malnutrition chronique chez les nourrissons, une condition préjudiciable à leur développement. En l'an 2023, l'Équateur a réussi à protéger 20 000 enfants de moins de 2 ans et 50 000 enfants de moins de 5 ans des dangers de ce problème, qui peut compromettre leurs capacités cognitives, les rendre vulnérables aux troubles métaboliques à l'âge adulte et compromettre leur avenir.Ces chiffres ont été déterminés sur la base des résultats de l'Enquête Nationale sur la Malnutrition Infantile (ENDI) , réalisée par l'Institut Équatorien de la Statistique et des Recensements (INEC), avec le soutien technique et les contributions d'experts internationaux des Nations Unies, dont l'UNICEF, l'OPS/OMS, la FAO et la CEPAL, ainsi que de la Banque Mondiale, de la CAF et de la BID.Le mardi 5 septembre, le Président Guillermo Lasso Mendoza a présenté les résultats de l'ENDI, une enquête spécialisée menée pour la première fois dans le pays et considérée par les experts comme de haute qualité statistique, conforme aux meilleures pratiques internationales. L'équipe de consultants "conclut que la documentation des processus de conception de l'échantillonnage est complète, méticuleuse et transparente", comme l'indique l'un des rapports présentés par l'UNICEF, la CEPAL et la Banque Mondiale.L'ENDI révèle qu'en Équateur, la prévalence de la malnutrition infantile chronique est de 20,1% chez les enfants de moins de 2 ans et de 17,5% chez les enfants de moins de 5 ans. Cette étude permet au gouvernement de l'Équateur de renforcer et de concentrer ses efforts pour lutter contre l'un des problèmes sociaux les plus graves affectant le développement de la petite enfance et façonnant l'avenir de la nation.Les données révèlent également, entre autres, que dans les régions montagneuses rurales, le taux est de 27,7%, ce qui en fait la région la plus touchée du pays. De plus, les trois provinces les plus touchées sont Chimborazo (35,1%), Bolívar (30,3%) et Santa Elena (29,8%), tandis que les trois provinces ayant les taux les plus bas sont El Oro (9,8%), Sucumbíos (13,3%) et Los Ríos (14,4%).Ces résultats signifient également que l'Équateur n'est plus l'avant-dernier pays d'Amérique Latine en termes d'indicateurs de Malnutrition Chronique Infantile, grimpant de deux places dans le classement régional.Contexte :Le Président de l'Équateur, Guillermo Lasso Mendoza, par décret exécutif, a créé la Secrétariat Technique pour la Croissance sans Malnutrition Infantile de l'Équateur (STECSDI), dans le but de mettre en oeuvre une politique intersectorielle priorisant la protection des filles et des garçons, garantissant leurs droits à un bon départ dans la vie et à leur développement, grâce à la prestation de soins de santé et de services sociaux.De plus, le STECSDI a développé le Système Unifié de Suivi Nominal (SUUSEN), permettant au gouvernement national de surveiller en temps réel la prestation de soins de santé et de services sociaux, garantissant que chaque femme enceinte, enfant et enfant vulnérable reçoive des soins et des services en temps opportun pour prévenir la malnutrition infantile chronique.Grâce au SUUSEN, il est évident qu'en août 2023, 60 357 bénéficiaires sont éligibles au bonus 'Enfance d'Avenir', une incitation économique pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans en situation de vulnérabilité. De plus, le système indique qu'en Équateur, parmi la population vulnérable, plus de 86 000 femmes enceintes ont reçu leurs examens prénatals à temps ; près de 263 000 nourrissons de moins de deux ans ont effectué tous leurs contrôles de Santé de l'Enfant en bonne santé ; près de 322 000 filles et garçons ont été enregistrés au Registre Civil ; et environ 95 000 enfants de moins de 24 mois et futures mères ont accès à des services de développement intégral de l'enfant.