Blue Diamond Resorts e West Indies School of Hospitality Fecham Parceria Transformadora

MIAMI, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma iniciativa inovadora destinada a elevar os padrões da educação em hospitalidade em todo o Caribe, o Blue Diamond Resorts e a West Indies School of Hospitality (WISH) fecharam oficialmente uma parceria estratégica. A partir de setembro de 2023, esta iniciativa estenderá os benefícios de um programa de aprendizagem de categoria internacional aos membros da empresa de gestão hoteleira e aos profissionais de hospitalidade, proporcionando-lhes uma oportunidade valiosa de aprimorar suas competências.



“Com o rápido crescimento e atração de um número crescente de viajantes da indústria da hospitalidade para os destinos mais procurados do Caribe, a necessidade de equipes qualificadas com capacidade de proporcionar experiências de férias excepcionais tornou-se mais crucial do que nunca”, disse Gaurav Sindhi, Vice-Presidente de Operações das Índias Ocidentais do Blue Diamond Resorts. “Nosso compromisso com a inovação contínua, conforme exemplo das melhorias recentes das nossas categorias de quartos Diamond Club™ e Star Class™, depende da base de um serviço excepcional. Esta parceria se estende para fomentar o crescimento do Caribe e capacitar nossa equipe.”

“O compromisso do Blue Diamond Resorts em aumentar o acesso à educação para os membros da sua equipe, bem como para outros profissionais de hospitalidade em toda a região, é um exemplo da dedicação da marca aos seus hóspedes, mas também aos milhares de indivíduos caribenhos empregados na indústria da hospitalidade”, disse Barry Collymore, Presidente Executivo do Mount Cinnamon Resort e Fundador da WISH. “Estamos focados em desenvolver as habilidades das pessoas e estabelecer um padrão caribenho de alta qualidade que honre o Caribe; seja permitindo que nossa simpatia natural faça parte do nosso espírito de serviço ou enaltecendo os abundantes produtos disponíveis em cada ilha”, disse ele.

O programa fornecerá treinamento e certificação internacionais para cidadãos caribenhos e estudantes de tudo o mundo que desejem estudar no Caribe. Esta colaboração utiliza o aclamado currículo educacional da WISH na sua plataforma e a experiência de hospitalidade com tudo incluído do Blue Diamond Resorts para enriquecer a liderança e a formação de serviços no setor do turismo. Os cursos abrangem uma ampla gama de tópicos, desde Gestão Hoteleira e Marketing Estratégico de Hospitalidade, até Análise de Mudanças Climáticas e Sistema Global de Alimentos e Bebidas.

Fundada em 2021, a West Indies School of Hospitality cresceu rapidamente como uma instituição notável na educação em hospitalidade. Por meio da sua parceria com a eCornell University e o The Culinary Institute of America, ela oferece um currículo abrangente com mais de 1.000 aulas na sua plataforma On Demand. Com base no seu marco de concessão de mais de 1.000 bolsas de estudo a profissionais de hospitalidade em 2022, a WISH prevê um aumento substancial no impacto através desta parceria inovadora com o Blue Diamond Resorts.

A colaboração entre a WISH e a renomada empresa de resorts all-inclusive prepara o terreno para uma era excepcional de treinamento e instrução em hospitalidade, impulsionando o Caribe para uma posição de destaque no serviço global e nas experiências dos hóspedes.

Para mais informação sobre a West Indies School of Hospitality e o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com ou www.wishgrenada.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre a West Indies School of Hospitality

A West Indies School of Hospitality (WISH) foi fundada em 2021 por Barry Collymore e Danny Fakhre. A West Indies School of Hospitality (WISH) visa criar caminhos de aprendizagem para os caribenhos nas Indústrias de Hospitalidade e Serviços. A WISH acredita que isso levará à criação de uma força de trabalho mais capacitada, confiante e eficiente. Esse investimento na população caribenha, sem dúvida, levará a um destino mais competitivo no Caribe.

Através de um acordo único com a eCornell e o Culinary Institute of America, a WISH oferece milhares de bolsas de estudo todos os anos no campo da Hospitalidade. A WISH é financiada através do patrocínio dos seus parceiros: Blue Diamond Resorts e Mount Cinnamon Beach Resort. A WISH também tem um acordo de parceria destinado a aumentar o acesso, com a Caribbean Hotel and Tourism Association Educational Foundation.

