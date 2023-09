SAUNOAGA A LE TAMAITAI PALEMIA – SAUNIGA MO LE FA’ATAUTOINA O AFIOGA I MINISITA FOU O LE KAPENETA

SAMOA, September 12 - TATTE CONVENTION CENTRE: 12 SETEMA 2023

O lea ua to’a i lagī la tatou faafetai ma le viiga i lo tatou Atua, e ala i la tatou taulaga osi i lenei taeao, e pei ona avea ai lau Susuga Uatitagi Asuelu, ma o tatou ositaulaga. Ua molimauina foi e le paia o lenei sauniga, ae fofoga manino le nofoalii o le alofa tunoa i tautoga a afioga i alii Minisita o le Kapeneta ua faatinoina nei.

O le mapu’epu’e ma le malutaue’e o le maota nei, aua le afio o lau afioga i le Ao Mamalu o le Malo ma le Masiofo, lau afioga i le Sui o le Fono a Sui Tofia, lau afioga i le Sui Palemia ma Minisita o le Kapeneta, ma Minisita lagolago. Lau afioga i le Fofoga Fetalai ma Sui Mamalu o le Fono Aoao Faitulafono. O lau afioga i le Sui Faamasino Sili ma alii ma tamaitai o le Faamasinoga, Members of the Diplomatic Corps, Faaululuga o Matagaluega ma Faalapotopotoga.

Ae matua le tu’u i le paia maualuga o le nofo a faafeagaiga, faapea le paia o le atunuu i ona tulaga faalupe, ua o tatou molimauina lenei sauniga aloaia faalemalo, mo le faatautoina o afioga i Minisita fou ua faaopoopoina mo le Kapeneta.

O le faasinomaga a le afioga a le Atua, o ia na te tofia le pule, o ia foi na te faatonufolau le pule, e tusa ma lona lava finagalo. Ou te talitonu, o so’o se auaunaga e ofoina atu, e va’atele ma taialaina e le Agaga Paia o le Atua. O le tomatau lea ma le faamalosiau, e fa’aoloaina ma fa’aaupegaina ai le faiva o le tautua. O le agaga lena o lenei taeao, i le pale mai o afioga i le alii Minisita ua faatautoina nei. Le afioga ia Laumatiamanu Ringo Purcell ma le afioga ia Lautimuia Uelese Afoa Vaai.

O le faaopoopoina o le numera o Minisita o le Kapeneta, o le vaai mamao lea i le saga unaia o galuega ma matatia tulituliloa a le tatou Malo, e pei ona faatulaga i le taiala mo le lumanai manuia o le atunuu. O lenei ua o tatou taunuu i le vaeluaga o lenei tausaga faapalemene, talu ona tulai mai le faigamalo. O le agaga maualuga o le tatou Malo, ia saga matimati faatinoga uma, ma ia mapo le auaunaga ma la tatou tautua e tuuina atu mo le atunuu.

O le fatu lea o le tautoga o le loto faamaoni a tatou nei o taitai na tofia mai e le atunuu e fuafua, faafoe, faatino, ma tulituliloa galuega mo le manuia auiluma o Samoa.

Mo afioga i Minisita ua faatautoina nei, e molimau afioga i Minisita o le Kapeneta na mua i malae i tofiga faaminisita, e le o ni tofiga faigofie, aua e natu uma i ai le mamafa o galuega faalemalo. O lelei, atoa ai ma faaletonu o Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo, e muamua ona afe mai i ai tatou o Minisita o loo fitoitonu i ai. O aga masani ia o le auaunaga faaminista, e pei foi o luitau o so’o se tofiga fa’ataitai.

O le matou tatalo, ia fuga i matagofie o le Atua la lua tofa, ma faatumu e le Agaga paia la lua utu. O le upu moni, e le malū pea le savaliga. Afai e fetaia’i ma matagi toga, pe pupu’e ‘auma o faigatā i le faatinoina o lo oulua valaauina, o le tuualalo, ia tepa i le Atua. Taulai ia te ia la lua silasila, aua e leai se poto, e leai lava le se atamai, na te mafaia aso faigata, ua na o le tautai sili, o ia o le Atua fai vavega.

O le mea lea, ia sagai ane ai o le lagi, ma saga tului le poto ma le faaaliga e tautua ai si o tatou atunuu. Ia mau foi le to’ovae ma faapalepale i ituaso e souā ai le folauga. Ia manuia lo lua tulai mai.

This morning we have witnessed the swearing in of two new Cabinet Ministers. Congratulations to the Honourable Minister of Finance – Lautimuia Uelese Afoa Vaai and the Honourable Minister for Sports and Recreation – Laumatiamanu Ringo Purcell.

The Scriptures confirm that authorities that exist have been established by God. Your oaths this morning is the manifestation of your commitment to God; for He alone is the source of wisdom, vision, revelation, and divine leadership to provide selfless service for our country and our people.

It’s been 25 months since the new government began serving our country. We have traversed through many challenges following the general elections in 2021, as well as steering the government through a period of transition. To date, that is behind us.

Our vision is to work collectively to foster social harmony, safety and freedom for all. We are committed to accomplish what we have set out in the Pathway for the Development of Samoa to empower communities, build resilience, and inspire growth.

It starts with us, Cabinet Ministers. Our collective responsibility is to serve our country well. As custodians of public offices, it is our duty to exercise care, fairness and integrity in the way we conduct service delivery. It is our responsibility to respond to the needs of our people, in accordance with the laws and policies of government. Above all, it is our commitment to serve Samoa with true humility and with love.

God bless the new Cabinet Ministers and the whole of Samoa.

SOIFUA