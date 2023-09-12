--三叶草生物四价季节性流感疫苗在中国大陆上市，这是国内目前唯一获批用于三岁及以上人群的进口四价季节性流感疫苗--



--第二个商业化产品强化了三叶草生物领先的呼吸道疫苗产品组合和财务可持续发展--

中国上海, Sept. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平的处于商业化阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布在中国大陆商业化上市四价季节性流感疫苗，这是国内目前唯一获批用于三岁及以上人群的进口四价季节性流感疫苗。目前，该疫苗已在中国26个省市准入，商业化准备充分。预计从2023年开始，该四价流感疫苗的销售额将增加三叶草生物的收益，并在2024年及以后贡献有意义的增长。

“我们的第二个商业化产品——四价季节性流感疫苗在中国大陆的上市——进一步强化了三叶草生物领先的呼吸道疫苗产品组合，有助于财务可持续发展，于未来贡献有意义的增长”，三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果先生表示。“更重要的是，它有助于三叶草生物进一步在自费市场搭建商业化能力，而这将支持我们呼吸道疫苗产品管线协同发展。”

三叶草生物的四价季节性流感疫苗是一种可用于预防流感的四价裂解灭活疫苗。它含有源于四种流感病毒株（两种甲型和两种乙型）的血凝素，无论哪种乙型流感毒株成为当季流行的毒株，与三价疫苗相比增加了其实现高效力的可能性。1,2 该流感疫苗于2022年1月获得中国国家药品监督管理局批准，适用于3岁及以上人群。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于商业化阶段的全球生物制药公司，致力以创新型疫苗拯救生命和改善全球健康水平。凭借综合研发实力、生产和商业化能力，以及与分布全球的相关机构强大的合作伙伴关系，我们已经开发出多样化的候选疫苗管线，以期我们的疫苗可使更多疾病得到预防，助力减轻公共卫生的负担。

了解更多信息，请访问公司官网：www.cloverbiopharma.com/cn

三叶草生物前瞻性声明

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三叶草生物

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1 Sasha D, Valinsky L, Hershkowitz Sikron F, et al. (2020) Quadrivalent versus trivalent influenza vaccine: clinical outcomes in two influenza seasons, historical cohort study. Clin Microbiol Infect. Jan;26(1):101-106.

2 Greenberg DP, Robertson CA, Noss MJ, et al. (2013). Safety and immunogenicity of a quadrivalent inactivated influenza vaccine compared to licensed trivalent inactivated influenza vaccines in adults. Vaccine. Jan 21;31(5):770-6.