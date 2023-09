NanoXplore annonce des résultats records pour T4 et l’exercice complet de 2023

MONTRÉAL, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2023.



Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS

Des revenus totaux plus élevés pour le T4-2023 de 33,3 millions $ comparativement à 28,3 millions $ pour le T4-2022, ce qui représente une augmentation de 18% et revenus totaux de 123,9 millions $ pour l’année 2023 comparativement à 94,3 millions $ pour 2022, ce qui représente une augmentation de 31%;

La marge brute sur les revenus de client de 20,8% au T4-2023 comparativement à 16,8% au T4-2022 et de 17,4% pour l’exercice 2023 comparativement à 10,2% en 2022;

Le BAIIA ajusté* record de 1,1 millions $ pour le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites, contrebalancé par -0,4 millions $ pour le secteur des cellules de batterie (l’initiative de VoltaXplore) pour un BAIIA ajusté net de 0,5 millions $ au T4-2023 comparativement à 0,1 millions $ au T4-2022;

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont une fois de plus été positifs de 1,7 millions $ pour le T4-2023, pour un total de 2,4 millions $ pour l’exercice 2023, une amélioration significative par rapport à 2022 et aux années précédentes;

Liquidités totales de 46,5 millions $ au 30 juin 2023, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 36,2 millions $;

Dette à long terme totale de 7,9 millions $ au 30 juin 2023, une réduction de 1,6 millions $ comparativement à 2022.

APERÇU

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Je suis très heureux d'avoir terminé notre exercice fiscal 2023 avec les meilleurs résultats trimestriels et annuels de notre histoire. Nos revenus et notre BAIIA ajusté record sont le résultat de l’emphase mise sur l’augmentation du volume de produits enrichis au graphène et l’amélioration de l’efficacité de la fabrication. Les avantages du graphène en tant qu’additif sont réels et convaincants et de plus en plus de clients le reconnaissent. Nous sommes encore dans une phase d’introduction de nouveaux matériaux, mais la direction est claire et le moment est opportun. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très fier de notre équipe qui a généré les meilleurs résultats opérationnels à ce jour, tant sur une base trimestrielle qu’annuelle. Malgré un environnement macroéconomique difficile, nous avons pu augmenter nos revenus et nos marges brutes pour atteindre un BAIIA ajusté record, tout en maintenant un bilan solide. En plus des réalisations financières, nous avons franchi des étapes importantes au cours de l'année, notamment en convertissant l'un de nos clients OEM à des pièces entièrement enrichies au graphène, augmenté notre volume global de produits enrichis au graphène, mis en place une usine de fabrication pilote pour l'initiative des matériaux d'anode et les additifs de silicium enrichis par le graphène pour le marché du stockage d'énergie, réaliser des progrès significatifs pour faire de la giga-usine de VoltaXplore une réalité et ont commencé à investir dans l'initiative des matériaux SMC. Je dois remercier tous les employés de Nanoxplore, dans chacune de nos sociétés opérationnelles, pour leur travail acharné et pour nous avoir aidés à atteindre ces résultats. »

A. SECTEURS À PRÉSENTER

À la suite de l’acquisition par NanoXplore des actions non-contrôlées de VoltaXplore, la Société a déterminé qu’une présentation de secteurs opérationnels serait plus appropriée pour la performance financière de NanoXplore à compter du quatrième trimestre 2023. À ce titre, NanoXplore présente désormais ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

Le secteur des matériaux avancés, plastiques et produits composites fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés enrichis au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels.

Le secteur des cellules de batterie fournit des batteries Li-ion enrichies au silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage sur réseau

T4-2023 T4-2022 Variation Cumul 2023 Cumul 2022 Variation $ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites Revenus 33 318 964 28 280 476 5 038 488 18% 123 857 171 94 307 159 29 550 012 31% Mesure non conforme aux IFRS * BAIIA ajusté 1 130 962 112 735 1 018 227 903% (234 795) (9 170 924) 8 936 129 97% Provenant de cellules de batterie Revenus — — — 0% — — — 0% Mesure non conforme aux IFRS * BAIIA ajusté * (604 822) — (604 822) (100%) (623 092) — (623 092) (100%)

B. ANALYSE DES VARIANCES DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS – PÉRIODES DE TROIS MOIS

Revenus

T4-2023 T4-2022 Variation T3-2023 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 33 010 658 28 080 085 4 930 573 18% 31 125 291 1 885 367 6% Autres revenus 308 306 200 391 107 915 54% 455 269 (146 963) (32%) Revenus totaux 33 318 964 28 280 476 5 038 488 18% 31 580 560 1 738 404 6%

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites.

Les revenus de client sont passés de 31 125 291 $ au T3-2023 à 33 010 658 $ au T4-2023. L’augmentation s’explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, et la hausse du volume.

Les revenus de client sont passés de 28 080 085 $ au T4-2022 à 33 010 658 $ au T4-2023. L’augmentation s’explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, la hausse du volume, l’effet positif du taux de change et de l’augmentation des prix de vente, ce qui a été partiellement contrebalancé par des revenus d’outillages plus bas.

Les autres revenus sont passés de 455 269 $ au T3-2023 à 308 306 $ au T4-2023 et sont passés de 200 391 $ au T4-2022 à 308 306 $ au T4-2023. Les variations s’expliquent par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de 112 735 $ au T4-2022 à 1 130 962 $ au T4-2023. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 2 147 592 $ comparativement au T4-2022 compte tenu de l’augmentation des revenus tel qu’expliqué plus haut, d’un mixte de produit favorable, d’une meilleure productivité et d’un meilleur contrôle de coût; et

Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d’administration et de R&D) de 1 237 280 $ principalement en raison de l’ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération variable plus élevés.

2) Provenant des cellules de batterie



Le BAIIA ajusté est passé de néant au T4-2022 à -604 822 $ au T4-2023. La variation s'explique par les frais administratifs (frais généraux et d’administration et de R&D) de 604 822 $ provenant de ce nouveau secteur.

C. ANALYSE DES VARIANCES DES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS – POUR LES EXERCICES



Revenus

Cumul 2023 Cumul 2022 Variation $ $ $ % Revenus de client 122 700 485 92 333 826 30 366 659 33% Autres revenus 1 156 686 1 973 333 (816 647) (41%) Revenus totaux 123 857 171 94 307 159 29 550 012 31%

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites.

Les revenus de client se sont améliorés, passant de 92 333 826 $ pour l’année dernière à 122 700 485 $ cette année. L’augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, l’acquisition de Canuck en décembre 2021, la hausse du volume, l’effet positif du taux de change, l’augmentation des prix de vente, ce qui a été partiellement contrebalancé par des revenus d’outillages plus bas.

Les autres revenus sont passés de 1 973 333 $ pour l’année dernière à 1 156 686 $ pour cette année. La diminution s’explique principalement par la fin du programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société n’a reçu aucun montant dans le cadre de ce programme pour cette année, comparativement à 840 249 $ durant l’année dernière comme le programme s’est terminé en octobre 2021.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de -9 170 924 $ durant l’année dernière à -234 795 $ cette année. La variation s'explique par ce qui suit :

La marge brute sur les revenus de client a augmenté de 11 907 931 $ par rapport à l’année dernière compte tenu de l’augmentation des ventes tel qu’expliqué plus haut, d’un mixte de produit favorable, d’une meilleure productivité et d’un meilleur contrôle de coût; et

Ceci a été contrebalancé partiellement par la hausse des frais administratifs (frais généraux, de vente et d’administration et de R&D) de 2 816 392 $ principalement en raison de l’ajout de nouveaux postes et de salaires plus élevés, incluant des coûts de rémunération variable plus élevés.

2) Provenant des cellules de batterie



Le BAIIA ajusté est passé de néant durant l’année dernière à -623 092 $ cette année. La variation s'explique par les frais administratifs (frais généraux et d’administration et de R&D) de 623 092 $ provenant de ce nouveau secteur.

D. AUTRES

Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les exercices clos le 30 juin 2023 et 2022 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos le 30 juin 2023 et 2022 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

* Mesures non conformes aux IFRS

Les résultats d’exploitation peuvent inclure certains éléments inhabituels et autres qui ont été divulgués séparément, le cas échéant, afin de fournir une évaluation claire des résultats sous-jacents de la Société.

Les états financiers et le rapport de gestion ont été préparés à partir des résultats et des informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d'autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté »

WEBDIFFUSION

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 12 septembre 2023, à 8h30 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats de l’exercice clos le 30 juin 2023. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Pedro Azevedo, directeur financier, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/49h82hdd ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À PROPOS DE NANOXPLORE

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies au silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pedro Azevedo

Chef de la direction financière

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1973