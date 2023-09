Une solution plus verte d’enrobé bitumineux mise à l’essai par le ministère des Transports et de la Mobilité durable

Un nouveau segment de route permettra de valider la performance mécanique de l’enrobé bitumineux avec un taux de substitution de lignine plus élevé

MONTRÉAL, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle planche d’essai fait suite au projet initié par FPInnovations, organisme privé à but non lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien, portant sur l’utilisation d’un bioproduit dans les enrobés bitumineux. Le nouvel essai, réalisé avec l’accord du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), est effectué en collaboration avec la firme Eurovia, filiale de VINCI Construction. Le projet de FPInnovations, qui bénéficie d’un financement de Ressources naturelles Canada, vise notamment à réduire l’empreinte carbone dans la construction de nos routes.

Une première étape du projet avait permis de démontrer que les résultats des essais réalisés par l’ÉTS sur les bitumes et enrobés modifiés avec de la lignine, et effectués sur cinq segments de routes à l’échelle du Canada, obtiennent une performance équivalente aux matériaux conventionnels après deux ans, confirmant la faisabilité de la fabrication d’un enrobé et de sa mise en œuvre. À la suite de ces démonstrations, le MTMD a accepté de réaliser une planche d’essai sur la Route 235 à Ange-Gardien.

Le Centre Technique Amériques de VINCI Construction a testé et soumis des mélanges contenant 15 % de lignine en remplacement du bitume. Maître d’œuvre de cette nouvelle planche d’essai, Eurovia Québec avait déjà participé à un premier essai d’un enrobé bitumineux avec un taux de substitution de 10 % dans la ville de Québec.

Le MTMD fera un suivi pendant la fabrication de l’enrobé et procédera à l’échantillonnage des matériaux afin de vérifier leurs propriétés. Un suivi de performance sera également réalisé sur le tronçon concerné, de même qu’un tronçon identifié « témoin », et ce, afin d’évaluer l’évolution de la performance de l’enrobé et de cette technologie dans le temps.

Citations

Cette planche d’essai représente une étape importante vers l’adoption de la lignine par l’industrie de la construction d’infrastructures routières. Ce partenariat clé avec le Ministère permet d’accélérer l’insertion de produits innovants dans la chaine de valeur et de démontrer les bénéfices des innovations issues du secteur forestier. La contribution de la filière forestière aux avancées de produits à faible empreinte carbone demeure un grand motivateur de nos projets innovants chez FPInnovations.

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

Le Canada est doté d'immenses ressources forestières. La recherche de méthodes innovantes de gestion et d'utilisation de ces ressources peut ouvrir de nouvelles voies pour des solutions à faible émission de carbone. Cela se traduit par une réduction des émissions et par de bons emplois durables pour les travailleurs. Ce partenariat avec FPInnovations ouvre la voie à un Canada plus durable.

L'Honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle. L’exploration de méthodes inventives pour surveiller et exploiter ces ressources a le potentiel d’ouvrir de nouvelles voies pour des solutions respectueuses de l’environnement. Par conséquent, nous pouvons anticiper une réduction des émissions et la création d’opportunités d’emploi durables pour notre main-d’œuvre. Notre collaboration avec FPInnovations trace la voie vers un Canada plus durable sur le plan environnemental.

Stéphane Lauzon, député - Argenteuil—La Petite-Nation, Québec et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

La route que nous avons construite sur le boul. Raymond à Québec en 2021 avec un enrobé à base de lignine n’a montré aucun signe de faiblesse en comparaison à l’enrobé conventionnel après deux ans. C’est avec enthousiasme que nous continuons à participer à ce projet innovant parce que nous croyons en l’importance de la décarbonation dans l’industrie de la chaussée et sommes confiants que la lignine pourra faire partie des solutions nous permettant d’atteindre nos objectifs de carboneutralité.

Yvan Paquin, directeur technique, Eurovia Québec

À propos de FPInnovations

FPInnovations est un organisme sans but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale. L’organisme jouit d’une position idéale pour effectuer de la recherche de pointe, concevoir des technologies avancées et offrir des solutions novatrices à des problèmes complexes, et ce, à chaque élément de la chaîne des valeurs du secteur, des opérations forestières aux produits industriels et de consommation. Ses laboratoires de R et D sont situés à Québec, à Montréal et à Vancouver, et des centres de transfert de technologie sont situés dans l’ensemble du Canada.

Personne-ressource

Geneviève Mathieu

Relations médias, FPInnovations

866 727-7422

genevieve.mathieu@fpinnovations.ca