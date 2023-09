Rogers réduit de jusqu’à 50 % le montant des paiements mensuels pour un nouveau téléphone avec la nouvelle carte Mastercard rouge de Rogers

Le financement de téléphone est maintenant possible à 0 % pendant jusqu’à 48 mois sans contrat de services mobiles

La clientèle de Rogers obtient aussi jusqu’à 2,6 % de remises en argent illimitées avec la carte de crédit rouge de Rogers

TORONTO, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’entreprise Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui qu’elle permet à ses clientes et clients de mettre plus d’argent et les plus récents téléphones dans leurs poches grâce à la nouvelle carte de crédit rouge de Rogers.

Avec la carte de crédit rouge de Rogers, la clientèle peut se procurer le tout dernier téléphone sans contrat de services mobiles et obtenir un financement à 0 % sur 48 mois avec un Programme de paiement par versements égaux. Ce programme permet une réduction du montant des paiements d’un appareil pouvant atteindre 50 % en comparaison du financement sur 24 mois d’un appareil au plein prix. Rogers est le seul fournisseur de services sans-fil à offrir une telle abordabilité et une telle souplesse.

« Se procurer un tout nouveau téléphone représente un moment heureux et nous rendons cette expérience encore plus abordable et accessible pour notre clientèle, a affirmé Phil Hartling, président, Sans-fil. En effet, les cartes de crédit de Rogers offrent des remises en argent et des options de financement exclusives, et ce n’est que l’une des raisons pour lesquelles un plus grand nombre de Canadiennes et Canadiens choisissent Rogers chaque jour. »

La carte de crédit rouge de Rogers offre 2 % de remises en argent illimitées sur tous les achats des clients et clientes de Rogers ayant un service de type grand public à leur compte1. De plus, ces clients et clientes qui utilisent leurs remises en argent chez Rogers reçoivent une prime de 30 % sur la valeur des remises en argent2.

Les clientes et clients obtiennent également d’autres avantages sans avoir à payer de frais annuels, comme un accès à Partout chez vous pendant 5 jours sans frais chaque année3 et une prime de bienvenue de 10 % sous forme de remises en argent pendant les 3 premiers mois au moment de l’adhésion4. La carte de crédit rouge de Rogers est la meilleure carte sans frais annuels avec remises en argent au Canada.

Ces offres de la carte de crédit rouge de Rogers font partie de l’engagement continu de l’entreprise à rendre ses produits et services plus abordables pour la population canadienne et à lui en offrir plus pour son argent.

Consultez À propos de Rogers et banquerogers.com pour en savoir plus sur la carte de crédit rouge de Rogers, les services admissibles et les modalités. La Banque Rogers, qui émet toutes les cartes de crédit Rogers, est une filiale en propriété exclusive de Rogers Communications Inc.

Consultez banquerogers.com/48mois pour en savoir plus sur l’option de financement flexible de 48 mois.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est le chef de file au Canada dans le domaine des services sans-fil, câble et médias et fournit connectivité et services de divertissement au grand public et aux entreprises à l’échelle du Canada. Les actions de Rogers sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’informations, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour en savoir plus :

Personne-ressource de Rogers pour les médias

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

1Dès le 21 septembre. Les remises en argent de 2 % sont uniquement offertes avec la carte MastercardMD rouge de Rogers.

2Cela signifie que le 2 % de remises en argent accumulées devient 2,6 % lorsqu’on les utilise pour payer un produit ou un service de Rogers. Par exemple, 100 $ de remises équivalent à 130 $ lorsqu’on les utilise pour faire un achat auprès de Rogers.

3La valeur peut atteindre 75 $

4Jusqu’à concurrence de 100 $.

MDMastercard est une marque déposée de Mastercard International Incorporated. Utilisée sous licence.