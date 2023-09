Microban International et Technoform lancent les cuves à lavage RuggedTub® avec protection antimicrobienne intégrée

UNITED KINGDOM, September 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Microban International et Technoform Industries Ltd se sont associés pour créer une cuve à lavage novatrice RuggedTubavec protection antimicrobienne intégrée. Cette collaboration combine les cuves à lavage de Technoform (Rugged Tub?), réputées pour leur durabilité et leur commodité, aux technologies antimicrobiennes de Microbanpour créer des cuves à lavage offrant une protection supérieure contre les microbes, et assurant une plus grande propreté pour une tranquillité d'esprit.Les cuves à lavage RuggedTub sont fabriquées en polypropylène haute densité et sont conçues pour résister à un usage domestique, commercial et industriel. Grâce à une variété de quatre modèles offertes en trois couleurs, ces cuves s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement et bénéficient désormais de la technologie antimicrobienne intégrée de Microban pour rester propres plus longtemps. Richard Kenney, directeur du développement commercial chez Microban International, a commenté : « Microban est fier de s'associer à Technoform Industries et de proposer une solution qui répond aux préoccupations des consommateurs concernant la gestion des microbes. En intégrant notre technologie antimicrobienne, la plus en vue sur le marché, les cuves à lavage RuggedTub offrent désormais une solution durable et plus propre qui répond aux besoins de divers environnements, notamment les buanderies, les garages, les salles de bain, les chantiers de construction, les usines, les magasins de détail, etc. »Richard Davidson, président de Technoform Industries, a souligné les avantages de cette collaboration : « L'incorporation de la technologie antimicrobienne de Microban enrichit notre offre de cuves à lavage en répondant aux demandes des consommateurs qui recherchent une solution fiable pour une propreté supérieure. Les éviers de service RuggedTub se conforment parfaitement aux nouvelles tendances en matière d’espaces à la fois élégants et fonctionnels. Les utilisateurs peuvent désormais profiter de la commodité et de la durabilité de nos cuves avec l'avantage supplémentaire d'une protection antimicrobienne 24 heures sur 24. »Pour en savoir plus sur cette collaboration, cliquez ici : https://www.microban.com/technoform À propos de Microban InternationalComposante de Barr Brands International (BBI), Microban International possède les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés de l'antimicrobien, du contrôle des odeurs et de la désinfection : Microbanet Ultra-Fresh. Notre entreprise qui possède plus de 100 années de croissance collective a révolutionné l'industrie. En tant que chef de file mondial, nos systèmes proactifs maintiennent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant même qu'ils ne se présentent. Microban International stimule l'innovation en combinant données scientifiques et solutions créatives pour améliorer les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité à travers le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentes sur des milliers de produits autour du globe. L'entreprise a son siège en Caroline du Nord et poursuit ses activités en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.microban.com À propos de TechnoformDepuis plus de 30 ans, Technoform conçoit, fabrique et distribue des produits de salle de bain pour les consommateurs et les professionnels de l'industrie. Notre vaste gamme de produits comprend des baignoires et des douches (TechnoDesign), des solutions de revêtement mural décoratif (Surface Design) et une grande variété de cuves et de cabinets utilitaires (Rugged Tub). Nos collections sont disponibles en magasin et en ligne chez la plupart des quincailleries et des centres de rénovation en Amérique du Nord. Technoform offre des produits novateurs et élégants qui répondent aux exigences de qualité et de robustesse, tout en simplifiant la vie de tous les jours. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ruggedtub.com © 2023 kdm communications limited