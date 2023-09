SAUNOAGA AUTU A LE AFIOGA I LE PALEMIA, FIAME NAOMI MATAAFA MO LE TAPUNIA ALOAIA O LE TEUILA 2023 (33rd Teuila Festival)– FRIDAY 08 SEPTEMBER 2023

SAMOA, September 8 - Susu lau Susuga i le taitai o le Sauniga,

Afifio Afioga a Minisita o le Kapeneta,

Afifio Sui o Malo mai Fafo – Members of the Diplomatic Corps

Faauluulga o Matagaluega ma Faalapotopotoga a le Malo, ma Pisinisi Tumaoti,

Sui o aufaafiafia ma Au Tauva sa auai i Tauvaga o le Teuila

Tausala o le Pasefika (Miss Pacific Islands) – Josie Nicholas ma le Sui o le Komiti Fatonu o le Miss PNG Molly O’Rourke

Tausala o Samoa ma Tamaitai Tauva o le Tausala o Samoa 2023

Aiga ma Uo asiasi mai

Samoa ua potopoto

Ua mapu nei i fale mātu le faatamasoaliiga a tautai o le vasa ina ua a’e manuia o tavae sa tofusia ai lalago o le folasa i le alititai, aua o lele ua faaa’e faiva o tavae sa mamanu ma mama’e i fisaga o le la’i.

Ae ua tu ai nei i Taumeasina ma vaai i le maota i Maota e pei o upu e fai i le Vaimauga, ina ua faaiuina ma le manuia le vaiaso o le faamanatuina o le 33 tausaga o faaaliga o le Teuila. E le itiiti ai le viiga ma le faafetai i le Atua ua faavae ai Samoa, ona o lona alofa taumulimuli ma lona aao lavea’i, ua tau ai i manū le faamoemoe o le Teuila sa feagai ai.

E momoli tele le faafetai i aufaipese mai Ekalesia sa lautogia latou te lagiina viiga faaleagaga sa tomua ai lenei vaiaso, faamalo tapena faafetai le tali valaau.

Faafetai i Autalavou, Faalapotopotoga ma Au Faafiafia uma sa auai i tauvaga o siva faaleaganuu aemaise o Taaloga, ina ia toe faaolaola pea ma mulimulita’i le tama ma le teine Samoa i ana faafiafiaga ma ana tu ma lana tautua tuavae e mitamita ai.

O le mamanuina o a ta measina mai laau ma isi meafaitino, o se tomai e ao ona faataua pea ma apoapo e augatupulaga o loo fai a’e, faafetai tele mo i latou uma sa tausinio ma faatinoina pea lenei taleni.

Faafetai foi i itumalo na latou tapenaina taavale teuteuina mo tamaitai tauva o le Tausala o Samoa 2023. Faapea le Onomea Productions o loo taulamua i le tapenaina o le Tauvaga mo se Tausala o Samoa 2023.

E le faagaloina le faafetai i faamasino ma i latou uma sa fai lo latou sao ina ia sologa manuia le faatinoina o le Teuila.

Faafetai faapitoa foi ia tatou Kamupani ma Pisinisi sa fesoasoani mai ma lagolagoina lenei taumafaiga.

Ua fetuutunai nei le finagalo o le Komiti ma le Malo aua le faaauauina pea o lenei Faaaliga. O lea e tatalo atu ai ile mamalu o le atunuu e aumai ni outou finagalo aua se suiga e faalelei atili ai lenei Faaaliga. O loo Faatino i Samoa, Niusila, Ausetalia ma luga o le upega tafailagi (online survey) lenei faatalatalanoaga.

O le anava tauave lava a lenei alamanuia, o le turisi ma lenei atinae, o la tatou galuega e fau faatasi ma limalima faatasi e ala i le galulue uma o soo se tagata, e faamatagofie ma faamama Samoa aua a tatou malo fegasoloa’i.

Mo tamaitai e toa 10 o le a tauva mo le sailia o se lalelei o Samoa, ia manuia tele lo outou alofaiva aemaise o tapenaga uma.

Faamanuia mai pea le Atua o Samoa, a’o tatou feagai ai pea ma luitau o le soifua ma le ola, ma ia tepa taula’i pea la tatou vaai, o Ia tatou te manuia ma manumalo ai.

Ia manuia tele le faaiuina o le vaiaso o le faaaliga lona 33 o le Teuila i lenei tausaga.

SOIFUA MA IA MANUIA

*************************************

Speech by the Prime Minister On the Closing Ceremony of the 33rd Teuila Festival On Friday 08 September 2023 at 9am At FMFMII

While this morning marks the Closing of the 33rd Annual Teuila Festival the grand finale awaits us tomorrow with the Miss Samoa Pageant 2023.

I believe it is important to note that this year’s Teuila Festival has effectively highlighted the growth in both the diaspora market as well as visiting friends and relatives. And for that reason, I wish to acknowledge all the dance groups, sports teams, schools, and families who have travelled to be a part of this year’s festivities.

I wish also to give recognition to all the community organizations for their participation in this year’s activities especially the various districts that prepared the floats for the contestants of the Miss Samoa Pageant 2023.

I would also like to make mention of the efforts of Onomea Productions for the preparations of the Pageant this year.

During this festival week and in the upcoming weeks, the Samoa Tourism Authority is set to conduct an evaluation on the Teuila Festival across Samoa, NZ, Australia and online platforms. The assessment aims to gather opinions and insights from local residents, the overseas diaspora and visitors.

We are interested in understanding their perspectives on the festival’s impact, its benefits to local enterprises, suggestions for enhancements and the viability of continuing the festival in its existing structure.

Therefore, I strongly encourage everyone to participate in this evaluation process as your insights are invaluable in helping us shape and grow the Festival for years to come.

I can’t emphasize enough how crucial tourism is for our economy. As such, it is imperative that we consistently offer top notch hospitality through our talimalo while also maintaining Samoa’s cleanliness and natural beauty. After all we are the epitomy of Beautiful Samoa.

Best of luck to the 10 tamaitai Samoa competing in the Miss Samoa Pageant tomorrow evening.

I also wish to acknowledge our current Miss Samoa, Miss Haylanni Kuruppu for her service over the past year and I wish her all the best in her future endeavours.

I now declare the 33rd Teuila Festival 2023 officially closed.

SOIFUA MA IA MANUIA.