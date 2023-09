Le concours du Programme de recherche de la Société Alzheimer est maintenant ouvert

Les chercheurs peuvent soumettre leur candidature pour l’une des occasions de financement sur les troubles neurocognitifs les plus importantes au Canada

TORONTO, 08 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chaque année, le Programme de recherche de la Société Alzheimer finance les meilleurs et les plus brillants chercheurs dans le domaine des troubles neurocognitifs au Canada en leur accordant des millions de dollars en prix et subventions. Le concours de cette année est maintenant ouvert. Les chercheurs peuvent donner vie à leurs grandes idées en soumettant une demande de financement à alzheimer.ca/Apply .



Le Programme de recherche de la Société Alzheimer du Canada (PRSA) est dirigé par la Société Alzheimer du Canada avec son partenaire principal, la Fondation Brain Canada. Il bénéficie d’un soutien de la Saskatchewan Health Research Foundation et du Fonds de recherche du Québec — Santé. L’objectif du programme vise à servir les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les proches aidants, et cela pour mieux comprendre ces maladies et trouver des manières de les prévenir.

« Le PRSA est l’une de nos initiatives phares chaque année, a déclaré la docteure Louise Scrocchi, directrice de recherche à la Société Alzheimer du Canada. Nous sommes enchantés de découvrir ce que le prochain groupe de chercheurs nous réserve, pour les aider à améliorer la vie des personnes vivant avec un trouble neurocognitif. Nous sommes également reconnaissants envers nos donateurs et partenaires qui continuent d’apporter leur soutien pour contribuer à façonner l’avenir des troubles neurocognitifs au Canada. »

Le PRSA est l’un des centres de recherche sur les troubles neurocognitifs les plus innovants au Canada. Il aide les chercheurs de ce domaine à accélérer le passage de leurs travaux de l’état d’idée à celui d’impact. Lancé pour la première fois en 1989, le PRSA a versé près de 73 millions de dollars de financement pour la recherche à des centaines de chercheurs. En 2023, la Société Alzheimer a financé 44 chercheurs, soit le plus grand nombre à ce jour. Les subventions et les prix comprennent des bourses de doctorat, des bourses postdoctorales, les subventions de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs et les subventions de preuve de concept.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec nos partenaires, dont la Société Alzheimer du Canada, pour soutenir et diriger des recherches révolutionnaires dans le domaine des troubles neurocognitifs, a expliqué la docteure Viviane Poupon, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Brain Canada. Il est essentiel d’investir dans la recherche pour comprendre et améliorer la qualité de vie des personnes âgées de ce pays. »

Le PRSA est rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, et la Société Alzheimer du Canada.

La Fondation Brain Canada est un partenaire financier de longue date du PRSA. En tant que partenaire principal du cycle de recherche 2024, elle a engagé un montant de 600 000 $ pour un maximum de 12 subventions de preuve de concept et 200 000 $ pour un maximum de deux subventions de fonctionnement pour les nouveaux chercheurs.

La Saskatchewan Health Research Foundation verse 100 000 $ en 2024 pour la subvention de preuve de concept et les bourses doctorales et postdoctorales.

Le Fonds de recherche du Québec — Santé octroie les bourses suivantes :

Bourses doctorales – 12 500 $ par an pendant les trois premières années et 25 000 $ la quatrième année

Bourses postdoctorales (PhD) — 22 500 $ par an pendant deux ans; bourses postdoctorales hors Québec (PhD et MD) – 22 500 $ par an pendant deux ans, avec un supplément de 10 000 $ par an; et bourses postdoctorales (MD) – 23 250 $ par an pendant deux ans.

Malheureusement, chaque année, des travaux prometteurs demeurent sans financement. Il est nécessaire d’investir et de financer davantage la recherche sur les troubles neurocognitifs afin de ne pas laisser de côté des idées ayant le potentiel de changer des vies. Vous pouvez donner directement pour soutenir la recherche sur les troubles neurocognitifs au Canada en vous rendant à alzheimer.ca/donate

Les candidatures doivent être soumises d’ici le 3 novembre 2023 à 17 h (HE). Les résultats seront annoncés à la fin du printemps/au début de l’été 2024 et les fonds seront remis à partir de juillet 2024. Voyez tous les détails à alzheimer.ca/Apply .

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national qui se consacre à la santé des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au pays, la Société informe le public, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer du Canada est le principal bailleur de fonds de la recherche qui vise à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, à améliorer les traitements et les soins en vue de la découverte de remèdes.

Au sujet de Brain Canada

À titre d’agent rassembleur et facilitateur de la communauté canadienne de recherche sur le cerveau, la Fondation Brain Canada joue un rôle unique et précieux. Mieux comprendre le mode de fonctionnement du cerveau contribue à la prévention, au diagnostic, au traitement et à la découverte de remèdes aux troubles cérébraux pour, en fin de compte, améliorer les résultats en matière de santé des personnes au Canada et dans le monde. Rendez-vous à braincanada.ca/fr/ ou @BrainCanada

Au sujet de la Saskatchewan Health Research Foundation

La Saskatchewan Health Research Foundation finance, soutient et encourage l’impact de la recherche en santé qui est important pour la Saskatchewan.

Au sujet du Fonds de recherche du Québec — Santé

Prévenir la maladie. Mieux soigner. Nos scientifiques cherchent des solutions pour que nous vivions en meilleure santé. Au Fonds de recherche du Québec — Santé (FRQS), nous leur offrons un soutien financier tout en assurant le développement stratégique et cohérent de la recherche en sciences de la santé au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

James Harrison, gestionnaire des communications

Société Alzheimer du Canada

jharrison@alzheimer.ca

1-800-616-8816, poste 2955