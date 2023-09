Nuvei publie son deuxième rapport annuel sur ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »)

MONTRÉAL, 08 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société fintech canadienne, annonce aujourd’hui avoir publié son deuxième rapport ESG annuel pour 2022.



Le rapport détaille les réalisations continues de Nuvei au niveau des principaux piliers de sa stratégie ESG, notamment une gouvernance d’entreprise et une éthique commerciale saines, le respect de normes strictes de sécurité de l’information en termes de cybersécurité et de confidentialité des données, le bien-être des membres de l’équipe, la diversité, l’équité et l’inclusion, et la gestion de l’environnement. Nuvei continue de concrétiser sa vision d’être une plateforme mondiale de paiement axée sur les personnes et sur la technologie.

« L’année dernière, nous avons franchi une première étape importante dans notre parcours ESG en publiant notre premier rapport à ce sujet. Cette année, nous avons développé une nouvelle version qui s’inspire de cette base, notamment en offrant des détails plus complets sur les nouvelles activités et les initiatives clés entreprises par notre Société », a déclaré Philip Fayer, PDG de Nuvei. « Notre dernier rapport souligne notre engagement à étendre davantage notre programme ESG au rythme de notre croissance. »

Les points saillants du rapport comprennent :

Première évaluation de l'importance relative des critères ESG : Nuvei a développé une analyse diagnostique initiale sur l'ESG menée en 2021 en commandant une évaluation formelle de l'importance relative de l'ESG afin d'identifier et de prioriser les sujets ESG qui sont importants pour le succès de Nuvei et de ses parties prenantes.





Un engagement en faveur de l'égalité des genres : La Société a continué de renforcer la diversité, l'équité et l'inclusion en progressant davantage dans son engagement visant à atteindre 30 % de représentation féminine au conseil d'administration avant la fin de l'année 2023.





Enquête sur l'engagement des membres de l'équipe : Nuvei a mené sa première enquête sur l'engagement des membres de l'équipe afin de mieux comprendre les besoins et les niveaux d'engagement des collègues. 85 % des employés de l'entreprise ont participé et ont fourni des commentaires précieux.





Lancement de Nuvei Inclusion : Nuvei a lancé un programme axé sur le développement et la rétention de talents diversifiés et aux performances élevées, ainsi que sur le renforcement de sa culture conformément à son engagement à cultiver un lieu de travail où tous les membres de l'équipe se sentent en sécurité et valorisés.





Inventaire initial des émissions de GES : La Société a mené une évaluation indépendante de ses émissions de GES et a divulgué ses émissions de Scope 1 (équ. de CO2 : 8) et de Scope 2 (équ. de CO2 : 482) pour 2022 conformément au protocole GHG du World Resources Institute (WRI), une norme mondiale de comptabilité et de reporting d'entreprise.





Nuvei4Earth : Nuvei a construit une culture autour de l'autonomisation des membres de l'équipe, de l'engagement social et de la durabilité. Au cours des trois dernières années, les équipes ont participé à des activités leur permettant de redonner à leurs communautés, en agissant d'une manière à promouvoir le respect de l'environnement.





Initiatives communautaires : Nuvei et les membres de son équipe ont fourni à de nombreuses causes et organisations des ressources financières et autres, notamment un défi mondial des employés en faveur d'organismes caritatifs de santé mentale, des courses amusantes de sensibilisation au cancer du sein et bien d'autres activités.



Les données de ce rapport ont été alignées sur les normes de technologie et de communication du Conseil pour les normes comptables de durabilité (SASB – Sustainability Accounting Standards Board) pour l’industrie des logiciels et des services informatiques et sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

Le rapport complet est disponible en lecture et en téléchargement https://nuvei.com/esgfr2022.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI) est la société fintech canadienne qui permet aux clients du monde entier de faire passer leur entreprise à un tout autre niveau. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d’accepter les paiements de nouvelle génération, d’offrir toutes les options de paiement disponibles et de bénéficier de services d’émission de cartes, bancaires et de gestion des risques et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales sur plus de 47 marchés, dans 150 devises et avec 634 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les informations permettant aux clients et partenaires de réussir localement et mondialement avec une seule intégration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nuvei.com

Coordonnées :

