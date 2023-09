Resonac Faz Parceria com a Matmerize para Revolucionar o Avanço da Tecnologia 6G com Software Inovador de IA

ATLANTA, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em uma colaboração significativa, a Matmerize, Inc., inovadora em IA de materiais, e a Resonac Corporation fecharam uma parceria estratégica com o objetivo de revolucionar o cenário da tecnologia 6G. Com base na sólida base colaborativa, a Resonac utilizará o poder da tecnologia do software de IA PolymRize™ da Matmerize para acelerar o desenvolvimento de materiais puros e compostos excepcionais de alto desempenho na tecnologia 6G e além.



Em janeiro de 2023, a Resonac Corporation anunciou planos de desenvolvimento de novos materiais semicondutores para 6G, o padrão de sistema de telecomunicações da próxima geração após 5G. Com o 6G definido para ser 100 vezes mais rápido que o 5G, novos materiais semicondutores são necessários para reduzir substancialmente a perda de transmissão associada ao aumento da velocidade de comunicação. Para atender a esse requisito, a Resonac identificará materiais ideais com as características necessárias por meio de métodos computacionais e de Inteligência Artificial (IA) em um empreendimento colaborativo com a Matmerize, Inc. Onde o teste manual usando técnicas tradicionais exigiria três meses para avaliar uma única combinação de materiais, o software de IA da Matmerize, PolymRize™, reduz o tempo necessário para um único dia, podendo avaliar até 90 combinações no mesmo período de três meses. O resultado promete ser uma fusão de engenharia de materiais e inteligência artificial, pronta para redefinir o desenvolvimento da tecnologia 6G.

O PolymRize™ utiliza os dados proprietários da Matmerize ou específicos do cliente na criação de modelos preditivos. Uma vez criados, esses modelos predizem rapidamente as propriedades dos novos polímeros, compósitos e formulações ainda a serem sintetizados, completos com todas as suas incertezas. O software emprega ferramentas de design automatizadas e generativas para recomendar candidatos ideais que atendam aos requisitos de propriedade para rodadas subsequentes de experimentação física. O PolymRize™ acelera assim a jornada em direção aos materiais-alvo, reduzindo drasticamente o tempo e os custos. Além disso, introduz uma estrutura para gerenciamento e organização de dados, sendo um auxiliar digital confiável para químicos e engenheiros de processo.

Em uma iniciativa piloto, a Resonac avaliou a capacidade da Matmerize. Os modelos preditivos foram criados com o software PolymRize™ e de terceiros com as principais propriedades do material relevantes para a tecnologia 6G. As propriedades incluíram bandgap, constante dielétrica, índice de refração, temperatura de transição vítrea, e coeficiente de expansão linear. O desempenho do PolymRize TM e dos modelos de terceiros foi avaliado com previsões de propriedade para casos de teste invisíveis idênticos. As previsões do PolymRize TM superaram consistentemente os modelos de terceiros em velocidade e precisão (veja a figura que mostra o desempenho dos modelos).

“A colaboração com a Resonac no desenvolvimento da tecnologia 6G é uma oportunidade incrível para a Matmerize”, disse Rampi Ramprasad, cofundador e CEO da Matmerize. “Com o alinhamento com a visão da Resonac de revolucionar as tecnologias da próxima geração e impulsionados pelo compromisso da Matmerize do avanço dos algoritmos, arquiteturas e recursos de design de materiais virtuais de IA, estamos preparados para uma nova era de design acelerado de materiais inteligentes”.

Sobre a Matmerize:

A Matmerize, uma recente subsidiária do Georgia Institute of Technology, está na vanguarda das soluções pioneiras que preenchem a lacuna entre a IA e a engenharia de materiais. A plataforma PolymRizeTM da Matmerize utiliza triagem virtual e algoritmos de IA para identificar os materiais ideais, permitindo que os tecnólogos concentrem seus esforços experimentais nas opções mais promissoras, acelerando significativamente o processo de engenharia de materiais. O PolymRizeTM representa uma mudança de paradigma na indústria, impulsionando os clientes à frente da concorrência e conduzindo a inovação em um ritmo sem precedentes.

Sobre a Resonac:

O Grupo Resonac é uma nova empresa criada como resultado da integração do Grupo Showa Denko e do Grupo Showa Denko Materials (antigo Hitachi Chemical Group) em janeiro de 2023. As vendas anuais de semicondutores e materiais eletrônicos do Grupo totalizam cerca de 400 bilhões de ienes, representando cerca de 30% das vendas líquidas anuais do Grupo. O Grupo tem uma grande participação global com materiais semicondutores para o processo de embalagem. A integração das duas empresas permitiu que o Grupo Resonac projetasse e desenvolvesse funções de materiais concentrados nas matérias-primas. O novo nome comercial “RESONAC” é uma combinação de duas palavras em inglês, a palavra “RESONATE” (Repercutir) com “C”, a primeira letra de CHEMISTRY (Química). O Grupo Resonac aproveitará ao máximo sua plataforma co-criativa e acelerará a inovação tecnológica com fabricantes de semicondutores, de materiais e de equipamentos dentro e fora do Japão.

Para mais detalhes, consulte o nosso site: Resonac Holdings Corporation: https://www.resonac.com/

