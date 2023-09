Alliance Réseaux, acteur majeur sur le marché touristique, intègre le groupe Harris France / Everwin

ETAMPES, France, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everwin, éditeur français de logiciels de gestion d’affaires du groupe Harris France, annonce l’acquisition d’Alliance Réseaux, éditeur de solutions digitales dédiées au secteur du tourisme. Everwin accompagnera Alliance Réseaux sur le long terme et son savoir-faire permettra à Alliance Réseaux de continuer son expansion en France. Harris France poursuit ainsi sa stratégie d’acquisition d’éditeurs de logiciels verticaux français reconnus comme des experts et leaders dans leur domaine.



Harris conclut une nouvelle acquisition d’entreprise en France au travers de sa filiale Everwin qui est en charge de son intégration et de sa gestion.

Avec Alliance Réseaux, Everwin entre dans le marché du tourisme en France

Alliance Réseaux est un éditeur de solutions de gestion, de réservation en ligne, de marketplaces et de paiement sécurisé pour les gestionnaires de destinations touristiques (DMO), plateformes, hébergeurs (loueurs de meublé, chambres d’hôtes, gîtes, refuges, hôtellerie de plein air…) et opérateurs de loisirs (loisirs culturels, sportifs, créatifs, événements…).

« Nous sommes heureux de compter une vingtaine de nouveaux collaborateurs dans la famille Harris ainsi que son dirigeant historique Stéphane Capdeville qui reste à la tête de l’entreprise. Alliance Réseaux intègre Everwin avec des solutions digitales reconnues sur le marché du tourisme. Menant notre stratégie de croissance externe avec Harris France, nous nous engageons sur la durée pour développer et consolider ses différentes activités. », indique Tony PENOCHET, Président d’Harris France et d’Everwin.

« Le secteur du tourisme est continuellement modelé par l’émergence de nouveaux besoins, par une transformation dans la façon de consommer mais aussi et surtout par l’influence des technologies digitales. Everwin est fier d’investir dans les solutions digitales d’Alliance Réseaux, expert dans le domaine du tourisme, qui présentent de fortes opportunités de croissance. » explique Loïc PASSEMARD, Directeur Général d’Everwin.

« Je suis heureux de voir notre entreprise franchir cette nouvelle étape et de poursuivre notre développement afin de toujours mieux servir nos clients, durablement. Nous restons et resterons chaque jour toujours plus animés par l'engagement à être le partenaire privilégié des destinations touristiques et des acteurs de l'hébergement et des loisirs. » Stéphane Capdeville, Directeur général d'Alliance Réseaux.

Un ADN commun entre Alliance Réseaux et le groupe Harris France / Everwin

« Avec en France des éditeurs spécialisés dans le domaine des ERP, de la facturation électronique, de la sécurité, ou encore des solutions de caisse et plus de 200 éditeurs à l'échelle mondiale, Alliance Réseaux rejoint un groupe qui partage un ADN commun et offre un cadre particulièrement propice à son développement et à son épanouissement. » Stéphane Capdeville, Directeur général d'Alliance Réseaux.

A propos d’Alliance Réseaux www.alliance-reseaux.com

Basée à Saint-Jean de Maurienne avec une équipe de plus de 20 personnes, Alliance Réseaux propose des technologies de marketplaces et de distribution de proximité pour les gestionnaires de Destinations touristiques (dispositifs "Open System" et "Open Expériences"). La société couvre plus de 40 départements français et dispose du plus vaste réseau de connectivités et d'agrégation d'inventaire touristique temps réel.

Alliance Réseaux offre des modules de gestion, de réservation temps réel, de distribution adaptés à chaque métier de l'hébergement ou des loisirs (suites "Open Pro", "Open Billet", "Addock") et des solutions de paiement sécurisé connectées.

La société est également opérateur de télécommunications de proximité et gestionnaire de datacenter.

À propos d’Everwin www.everwin.fr

Créé il y a 27 ans, Everwin est aujourd’hui éditeur de solutions de gestion en BtoB, avec un métier historique des ERP pour sociétés de services. La société est présente sur tout le territoire national avec 13 sites et compte plus de 8 000 clients. Forte de son ambition d’expansion avec Harris France, Everwin a acquis Sigma, éditeur de logiciels dans les domaines de la tutelle et du thermalisme, Ventya, opérateur de facturation électronique, Global P.O.S, éditeur sur le marché du retailtech et Azursoft, éditeur de logiciels de sécurité.

Avec Alliance Réseaux, le groupe Everwin réalise un chiffre d’affaires de plus de 38 M€ et compte 290 collaborateurs. D’ici fin 2023, l’ambition d’Everwin est d’atteindre un chiffre d’affaires de 50 M€.

À propos de N. Harris Computer Corporation (Harris) www.harriscomputer.com

Depuis 1976, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l’éducation, de la sécurité publique et de la santé. L’objectif prioritaire de Harris est d’établir des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin d’offrir des produits qui répondent à leurs besoins, qui sont en constante évolution. Harris est filiale de Constellation Software Inc. (Bourse de Toronto: CSU), l’un des acquéreurs les plus actifs au monde dans le secteur de l'édition de logiciels.