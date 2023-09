Le Laboratoire Nucléaire National du Canada ouvre ses portes à un nouveau complexe immobilier novateur et durable – le Centre de collaboration scientifique

Des représentants sectoriels, des représentants gouvernementaux et d’autres invités spéciaux se sont joints aux dirigeants d’EACL et des LNC pour l’inauguration du nouvel espace de collaboration

CHALK RIVER, Ontario, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergie atomique du Canada ltée (EACL), la société de la Couronne nucléaire du Canada, et les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, ont accueilli un nombre d’invités spéciaux aux Laboratoires de Chalk River hier pour célébrer l’ouverture du Centre de collaboration scientifique, un complexe de bureaux qui vient d’être construit sur le campus. Des représentants sectoriels, des représentants gouvernementaux et d’autres dignitaires se sont joints au président et premier dirigeant d’EACL, Fred Dermarkar, et au président et chef de la direction des LNC, Joe McBrearty, pour une cérémonie d’inauguration pour marquer l’occasion.

Ouvrant ses portes cet automne à environ 450 employés et partenaires des LNC, la nouvelle installation de six étages de 9 500 m2 servira d’espace de planification et de collaboration central pour le programme de science et de technologie de l’entreprise. Construit en bois massif provenant de sources durables au Canada, le nouveau complexe novateur comprend un espace de bureaux moderne, 44 salles de réunion, des espaces de collaboration flexibles, un auditorium de style universitaire de 200 places, une bibliothèque accueillante et une terrasse sur le toit.

« Cet espace novateur et stimulant du point de vue créatif permettra la collaboration avec nos partenaires internationaux et universitaires et servira à encourager l’innovation et la recherche scientifique. Ceci fait du Centre de collaboration scientifique un élément crucial de notre succès et de notre mandat envers l’innovation nucléaire », a dit Fred Dermarkar, président et premier dirigeant d’EACL. « Je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont mené à bien ce projet important : vous avez livré un bâtiment durable de pointe où se produiront sans doute des innovations en matière de science nucléaire. »

« Le Centre de collaboration scientifique est une installation majeure de la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River et fournira aux LNC un centre de collaboration flexible et dynamique où planifier et poursuivre nos recherches », a commenté Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « Il fait aussi partie d’une série de nouveaux bâtiments fabriqués en bois massif d’origine canadienne, une ressource renouvelable qui réduit l’empreinte carbone du campus des Laboratoires de Chalk River. Somme toute, je souhaite remercier EACL et le gouvernement du Canada pour leur appui et les centaines d’employés et d’entrepreneurs qui ont travaillé d’arrache-pied pour que ce centre se réalise. »

« Dans notre lutte contre le changement climatique, nous devons utiliser tous les outils de la boîte à outils pour réduire les émissions », a déclaré l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « L'expertise du Canada dans le secteur nucléaire est clairement reflétée par le travail des LNC et d'EACL. Le nouveau Centre de collaboration scientifique - construit à partir de matériaux durables - est une étape vers la revitalisation du site de Chalk River, un lieu qui est au cœur de notre histoire nucléaire depuis des décennies. »

Le Centre de collaboration scientifique est l’un d’une série de nouveaux bâtiments « habilitants » qui sont construits sur le site des Laboratoires de Chalk River pour revitaliser le campus. Sa réalisation a été possible grâce à un investissement de 1,3 milliard de dollars sur dix ans d’EACL et du gouvernement du Canada. Ensemble, les trois nouveaux bâtiments non nucléaires des LNC utilisent environ 3 750 m3 de bois massif comme matériau de construction, séquestrant le carbone équivalent à retirer 800 voitures à essence de la circulation ou l’énergie de 400 maisons par année. Le Centre de collaboration scientifique a aussi été construit avec des stratégies incluant le développement de site durable, l’efficacité d’eau et d’énergie, la sélection de matériaux écologiques et la qualité d’environnement intérieur.

Ce bâtiment et les autres nouveaux bâtiments des Laboratoires de Chalk River font partie d’un programme d’investissement sur 10 ans lancé en 2016 conçu pour transformer les Laboratoires de Chalk River par la revitalisation de l’infrastructure essentielle du site et un investissement significatif dans de nouvelles installations scientifiques de classe mondiale. En plus du Centre de collaboration scientifique, un nouveau complexe de recherche de pointe est en cours de construction, une installation de soutien industrielle de deux étages a été inaugurée récemment, un nouveau bâtiment d’entrée sur le site est maintenant fonctionnel et plusieurs installations scientifiques ont été ouvertes au cours des dernières années, y compris un nouveau complexe de laboratoires sur l’hydrogène, un nouveau laboratoire de recherche sur les matériaux et un nouveau laboratoire sur le tritium.

Des investissements importants ont également été consentis en améliorations infrastructurelles pour le campus, y compris des services d’eau et de gaz naturel domestiques, une installation de traitement des eaux usées domestiques moderne et un système pour mieux gérer les eaux d’orage. Pour en savoir plus sur les LNC, y compris la revitalisation du campus des Laboratoires de Chalk River, veuillez visiter www.cnl.ca.

À propos de LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’EACL

EACL est une société de la Couronne fédérale dont le mandat est de favoriser les possibilités nucléaires du Canada. EACL, qui possède les Laboratoires de Chalk River et d’autres sites, habilite la science et la technologie nucléaires et gère les responsabilités du gouvernement canadien en matière de déchets radioactifs. Elle supervise et évalue le travail des LNC par le biais de contrats.

En activité depuis 1952, EACL a conçu et développé le parc de réacteurs nucléaires CANDU utilisés au Canada et dans cinq autres pays. Elle a également livré plus d’un milliard d’isotopes dans le monde entier pour détecter et traiter le cancer. Aujourd’hui, la société profite aux Canadiens en soutenant 14 ministères et organismes fédéraux, ainsi que l’industrie nucléaire mondiale.

Pour en savoir plus sur EACL, visitez www.aecl.ca .

