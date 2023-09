La croissance des actifs alternatifs européens ralentit, mais reste historiquement forte – Rapport Preqin

Des gestionnaires basés au Royaume-Uni sont les leaders dans le domaine du financement de la dette privée en Europe

LONDRES, 07 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Preqin , le leader mondial des données, outils et informations sur les actifs alternatifs, a publié son rapport Alternatives in Europe 2023 . Le rapport indique que les actifs sous gestion (AUM) combinés des actifs alternatifs européens s’élevaient à 2 950 milliards d’euros en septembre 2022. Sur ce total, le Royaume-Uni et l’Europe occidentale* ont tous les deux dépassé les 1 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion de capitaux privés** en 2022, bien que la part du Royaume-Uni ait reculé ces dernières années pour atteindre un nouveau point bas de 44 % du total à 1,04 €.

Le rapport de Preqin prévoit également que le taux de croissance annuel composé (TCAC) des actifs sous gestion de capitaux privés axés sur l’Europe tombera à 10,9 % entre 2021 et 2027. En revanche, le taux de croissance a été de 17,3 % entre 2018 et 2021. Cependant, ce taux est supérieur à celui observé entre 2010 et 2015, ce qui suggère que le capital privé reste sur une trajectoire de croissance plus élevée que dans les années qui ont suivi la crise financière mondiale.

Un financement de la dette privée européenne dominé par les gestionnaires basés au Royaume-Uni

La dette privée est la seule classe d'actifs qui échappe au resserrement des marchés du crédit, étant donné que de nombreux fonds sont exposés à des taux plus élevés en raison de facilités de prêt variables, selon le rapport de Preqin. Cette classe d'actifs fournit donc un point d'ancrage efficace pour les stratégies d'allocation de portefeuille basées sur le risque, en offrant un rendement de 8,5 % contre un écart type de 6,25 % pour les millésimes compris entre 2011 et 2020.

Début juin 2023, la collecte de fonds réalisée par les gestionnaires de fonds de dette privée basés en Europe s'élevait à 9,6 milliards d'euros. Cette évolution est presque entièrement due aux fonds basés au Royaume-Uni, qui, bien qu'ils ne représentent que 53 % des 15 fonds clôturés jusqu'à présent cette année, ont obtenu 90 % du capital. Cette tendance souligne la domination persistante du marché de la dette privée en Europe.

Les mauvaises performances des hedge funds dans la région nuisent à leur attractivité

Pendant ce temps, les gestionnaires de hedge funds en Europe ne sont pas parvenus à produire un alpha global statistiquement significatif. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de gestionnaires de hedge funds de qualité en Europe. Toutefois, cela suggère que l’Europe n’a pas réussi à rester compétitive par rapport à l’Amérique du Nord et à l'Asie-Pacifique.

Les actifs sous gestion des hedge funds basés en Europe ont reculé de 9 % à la fin du premier semestre 2022. Les analystes de Preqin prévoient que la région connaîtra une croissance de 1,97 % sur une base annualisée entre le premier semestre 2022 et 2027, ce qui est globalement conforme aux tendances historiques de croissance. Une inflation élevée et l’empressement de la Banque centrale européenne à contrôler la hausse des prix par le biais de la politique monétaire suggèrent que la région reste confrontée à un risque de récession, quoique retardé. C’est la raison pour laquelle les analystes de Preqin s’attendent à une nouvelle baisse des actifs sous gestion des hedge funds avant qu’une reprise ne puisse être observée.

Alex Murray, vice-président et responsable des Actifs réels au sein du département des Données de recherche chez Preqin, déclare : « Les actifs alternatifs sont devenus cruciaux pour financer les entreprises et investir dans l'environnement bâti en Europe. Les pratiques apparues sur le marché nord-américain ont été adoptées et adaptées afin de répondre aux diverses exigences des économies européennes et des investisseurs institutionnels. L’adaptabilité des actifs alternatifs ne sera pas moins cruciale dans les années à venir, à mesure que des risques apparaîtront pour la prospérité économique à long terme de l’Europe. »

Les autres conclusions principales du rapport Alternatives in Europe 2023 de Preqin sont notamment les suivantes :

Collecte de fonds : le rythme de la collecte de fonds privés a été beaucoup plus lent, les données de début juin 2023 indiquant que 149 fonds européens ont clôturé pour un total de 97 milliards d'euros. Ce ralentissement du marché reflète le resserrement monétaire le plus rapide jamais observé depuis des décennies.

: le rythme de la collecte de fonds privés a été beaucoup plus lent, les données de début juin 2023 indiquant que 149 fonds européens ont clôturé pour un total de 97 milliards d'euros. Ce ralentissement du marché reflète le resserrement monétaire le plus rapide jamais observé depuis des décennies. Royaume-Uni : alors que la part du Royaume-Uni dans le total des actifs sous gestion de capitaux privés européens a diminué, la part du Royaume-Uni dans les actifs sous gestion de dette privée européenne est restée stable, au-dessus de 60 %, depuis 2017. Cependant, sa part dans les actifs sous gestion de capital-investissement européen est passée de 55 % en 2017 à 44 % à la fin du troisième trimestre 2022.

: alors que la part du Royaume-Uni dans le total des actifs sous gestion de capitaux privés européens a diminué, la part du Royaume-Uni dans les actifs sous gestion de dette privée européenne est restée stable, au-dessus de 60 %, depuis 2017. Cependant, sa part dans les actifs sous gestion de capital-investissement européen est passée de 55 % en 2017 à 44 % à la fin du troisième trimestre 2022. Luxembourg : les données de Preqin indiquent que le Luxembourg a augmenté sa part de domiciliation de fonds européens entre 2010 et 2022, avec une progression de 16 % à 62 %.

: les données de Preqin indiquent que le Luxembourg a augmenté sa part de domiciliation de fonds européens entre 2010 et 2022, avec une progression de 16 % à 62 %. Infrastructures : 1 240 milliards d'euros ont été levés par des fonds exposés aux technologies propres et aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale entre 2005 et début juin 2023, dont 30 % par des fonds dont l'Europe constitue la principale cible régionale. Les fonds d'infrastructure ont dominé la collecte de fonds par les fonds ciblant l'Amérique du Nord et l'Europe, à hauteur de 61 % et 68 %, respectivement.

: 1 240 milliards d'euros ont été levés par des fonds exposés aux technologies propres et aux énergies renouvelables à l'échelle mondiale entre 2005 et début juin 2023, dont 30 % par des fonds dont l'Europe constitue la principale cible régionale. Les fonds d'infrastructure ont dominé la collecte de fonds par les fonds ciblant l'Amérique du Nord et l'Europe, à hauteur de 61 % et 68 %, respectivement. Immobilier : en 2022, la collecte de fonds pour l’immobilier a augmenté de 19 % par rapport à l'année précédente, malgré une baisse de 25 % du nombre de fonds clôturés, les secteurs résidentiels et industriels ayant accru leur part au sein du marché des transactions. La collecte de fonds pour l’immobilier jusqu’à début juin 2023 affiche une certaine faiblesse, les stratégies de base et de gestion de la dette mobilisant des montants de capitaux bien inférieurs à la tendance.



Pour obtenir de plus amples informations et pour recevoir une copie du rapport, contactez Mimi Celeste Taylor à l’adresse suivante : mimiceleste.taylor@preqin.com.

Pour vous inscrire et recevoir la newsletter Preqin First Close, cliquez ici

Notes aux rédacteurs

* La liste des pays inclus dans la région « Europe » est globale, veuillez-nous contacter si vous souhaitez obtenir cette liste. L’Europe occidentale inclut : Aurigny, Andorre, Autriche, Belgique, France, Allemagne, Gibraltar, Guernesey, Irlande, Île de Man, Italie, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Saint-Marin, Espagne et Suisse.

** Les hedge funds sont exclus des capitaux privés

_____________________________________________________________________________________________

À propos de Preqin