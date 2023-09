Online Home Decor Market Soars to $313.5 Billion by 2031, Fueled by Consumer Investments and Tech Advancements

Global Online Home Decor Market

Rise in residential and commercial infrastructural settings is propelling demand for home decor products across the world

WILMINGTON, DELAWARE , USA, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- The global Online Home Decor Market is booming, with a valuation of US$ 171.0 billion in 2022. Projections indicate that this market will continue to flourish, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 7.0% from 2023 to 2031, ultimately reaching a staggering US$ 313.5 billion by the end of 2031.The driving force behind this remarkable growth is the increasing investment by consumers in personalizing their living spaces. Today, people want their homes to cater to their every need, from work to play. This has led to a surge in demand for home decor products, with consumers carefully evaluating factors such as size, design, material, and the overall feel of these products before making a purchase. Additionally, value-added services provided by online retailers, such as free delivery, easy returns, furniture exchanges, discounts, and cashbacks, are further fueling the growth of the global online home decor market.๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ๐'๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐จ๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ก๐จ๐ฆ๐ž ๐๐ž๐œ๐จ๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š ๐ฐ๐ข๐๐ž ๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐ž๐ญ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ. ๐'๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:โ€ข Ashley Home Stores, Ltd.โ€ข Herman Miller, Inc.โ€ข Home 24 SEโ€ข Home Depot Product Authorityโ€ข IKEA Systems B.V.โ€ข Kimball International, Inc.โ€ข Lowe's Companies, Inc.โ€ข Pepperfryโ€ข Signify Holding (Philips)โ€ข Springs Window Fashions๐"๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ'๐ฌ ๐'๐จ๐ฅ๐žTechnology is playing a pivotal role in shaping the online home decor landscape. Emerging technologies such as virtual and augmented reality, internet connectivity, and the rise of the digital economy are offering lucrative opportunities for market players. Home decor manufacturers and suppliers are not only expanding their product offerings on various e-commerce websites but also enhancing the customer experience with virtual interior design tools. These innovations are driving substantial revenue growth within the industry.๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ซ ๐ƒ๐ž๐œ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐งIn recent times, there has been a notable surge in the demand for interior decoration. This trend is fuelled by various factors, contributing to the transformation of living spaces into more aesthetically pleasing and functional environments. Let's explore the key drivers behind this growing demand:Increase in Residential Construction ActivitiesOne significant catalyst for the heightened interest in interior decoration is the booming residential construction sector. Across the globe, there is a surge in housing projects, both urban and suburban, driven by population growth, urbanization, and changing lifestyle preferences. As new homes are being built, there is a natural inclination to invest in interior decoration to make these spaces uniquely tailored to individual tastes and needs.๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ ๐’๐ฉ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ ๐ฎ๐ซ๐ง๐ข๐ญ๐ฎ๐ซ๐žConsumer spending patterns are shifting towards home improvement and furnishings, particularly furniture. As people spend more time at home, they are increasingly willing to invest in furniture pieces that enhance comfort, style, and functionality. This shift in consumer behaviour has led to a surge in the demand for various types of furniture, ranging from living room and dining sets to bedroom and kitchen furnishings.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐"๐ก๐ž ๐จ๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ก๐จ๐ฆ๐ž ๐๐ž๐œ๐จ๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ž, ๐œ๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐š ๐ฐ๐ข๐๐ž ๐ซ๐š๐ง๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ซ ๐ฉ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ž๐ฌ. ๐‡๐ž๐ซ๐ž'๐ฌ ๐š ๐›๐ซ๐ž๐š๐ค๐๐จ๐ฐ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐œ๐š๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฉ๐ซ๐ข๐œ๐ž ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:Product Type:โ€ข Furnitureโ€ข Living Roomโ€ข Dining Roomโ€ข Bedroomโ€ข Kitchenโ€ข Othersโ€ข Textilesโ€ข Bed Linenโ€ข Bath Linenโ€ข Kitchen Linenโ€ข Upholsteryโ€ข OtherFlooringโ€ข Ceramic & Stone Tilesโ€ข Wood & Laminatesโ€ข Vinyl Flooringโ€ข Carpets & Rugsโ€ข OthersPrice Category:โ€ข Lowโ€ข Mediumโ€ข High/PremiumDistribution Channel:โ€ข Company Websiteโ€ข E-Commerce Website