L’Institut canadien des actuaires lance le premier module de son système d’éducation revitalisé

OTTAWA, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) inaugure son nouveau système d’éducation en publiant son tout premier module de contenu, un jalon important dans la transformation du paysage de l’éducation en actuariat au Canada.



Ce premier module s’adresse aux étudiants et étudiantes qui ont l’intention de tirer parti de leur diplôme en actuariat d’une université agréée pour obtenir le titre de membre associé de l’ICA (AICA). Il incarne l’engagement de l’ICA à outiller les futurs et futures actuaires d’une formation adaptée au paysage évolutif de l’industrie.

« Ce changement aura pour effet de créer une voie d’accès à la profession qui sera exclusivement canadienne, qui répondra aux défis d’aujourd’hui et de demain et qui rendra la profession accessible à un plus grand nombre de personnes », souligne Steve Prince, FICA et président de l’ICA.

Il s’agit là de la première étape du déploiement du programme d’éducation de l’ICA. D’ici le mois de janvier 2024, tous les nouveaux modules et examens permettant d’obtenir le titre d’AICA seront accessibles, ce qui offrira aux candidats et candidates un parcours de formation structuré et progressif. Les modules et les examens permettant d’obtenir le titre de Fellow de l’ICA (FICA) suivront plus tard en 2024.

« La qualification des actuaires du Canada est au cœur de la mission de l’Institut », affirme Alicia Rollo, directrice, éducation et affaires internationales à l’ICA. « À cette fin, nous offrons aux candidats et candidates des produits éducatifs de calibre mondial et une base solide en matière de professionnalisme. »

Adapté aux besoins changeants de l’industrie, le système d’éducation de l’ICA offre trois parcours distincts menant à l’adhésion. Cette approche diversifiée permet aux futurs et futures actuaires de personnaliser leur parcours éducatif selon leurs antécédents spécifiques et l’expérience qu’ils ont acquise ailleurs qu’au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur le programme d’éducation de l’ICA, visitez notre site Web. Abonnez-vous à notre bulletin d’information sur l’éducation pour demeurer au courant des nouveautés.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

media@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

