Les Laboratoires Nucléaires Canadiens et Kyoto Fusioneering établissent une alliance stratégique pour faire progresser la technologie d’énergie de fusion du chemin critique

Jeter les bases pour, ensemble, développer et commercialiser la technologie à cycle de combustible de fusion

CHALK RIVER, Ontario, 06 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la plus importante organisation de science et de technologie nucléaires du Canada, et Kyoto Fusioneering Ltd. (KF), un chef de file en développement de technologies de centrale de fusion, ont l’honneur d’annoncer un accord d’alliance stratégique (AAS). Reposant sur le protocole d’accord signé en mars 2023, l’AAS vise comment les organisations travailleront ensemble pour explorer conjointement les possibilités d’accélérer le développement et la commercialisation de la technologie du cycle du combustible de fusion, un système à voie critique pour la commercialisation de l’énergie de fusion.

La plupart des designs de centrales de fusion dans le monde utilisant le tritium, la demande en technologies de manutention du tritium et compatibles avec le tritium croît rapidement. Reconnaissant l’importance de gérer le cycle de combustible au tritium pour la commercialisation de l’énergie de fusion, comme le soulignent des rapports récents des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM)1 et du Fusion Energy Sciences Advisory Committee (FESAC)2, les LNC et KF :

Innoveront en matière de technologies et de systèmes de cycle de combustible au tritium : Faire progresser le niveau de préparation du cycle de combustible au tritium complet, misant sur la sécurité, la protection du public et l’économique du système.

Faire progresser le niveau de préparation du cycle de combustible au tritium complet, misant sur la sécurité, la protection du public et l’économique du système. Appuieront les développeurs d’énergie de fusion en concevant et en développant des usines pilotes : Mettre à l’épreuve le design, la consultation, l’ingénierie, les mises à l’essai et la technologie exhaustivement pour satisfaire aux programmes de développement d’énergie de fusion publics et privés partout dans le monde.

Mettre à l’épreuve le design, la consultation, l’ingénierie, les mises à l’essai et la technologie exhaustivement pour satisfaire aux programmes de développement d’énergie de fusion publics et privés partout dans le monde. Appuieront la manutention et la gestion du tritium : Offrir des idées et des solutions pour le contrôle du comportement et l’extraction du tritium dans des dispositifs d’usine pilote de fusion.

« Les LNC et KF font du travail de pointe pour faire avancer la technologie de fusion et chaque organisation a développé des forces techniques dans certains domaines », explique le Dr Jeff Griffin, vice-président, Science et technologie des LNC. « En travaillant ensemble, nous pouvons appliquer ces connaissances et cette expertise plus efficacement et, ainsi, mieux servir les besoins du marché. »

Le Dr Satoshi Konishi, cofondateur et fusionneur en chef de KF, ajoute : « L’énergie de fusion a le potentiel de transformer l’énergie mondiale. Notre partenariat avec les LNC fusionne la technologie de fusion de KF et l’expertise en gestion du tritium des LNC, nous positionnant pour venir à bout de certains des défis les plus redoutables de l’énergie de fusion commerciale ».

UNITY-2 : La boucle de mise à l’essai de la fusion à Chalk River

Au cœur de cette collaboration : UNITY-2, une boucle de mise à l’essai de la fusion qu’on propose de construire aux Laboratoires de Chalk River. UNITY-2 est complémentaire de l'installation UNITY-1 (anciennement "UNITY") de la KF, annoncée en juillet dernier. Alors qu'UNITY-1 se concentre sur le système de cycle thermique pour exploiter la chaleur du cœur de fusion, UNITY-2 se concentre sur la démonstration du cycle complet du combustible. Conçue pour simuler les conditions d’une usine de fusion, elle sera une première mondiale, intégrant le cycle de combustible au deutérium-tritium complet et les normes de sécurité et de manutention du tritium les plus rigoureuses. Elle démontrera l’évacuation et la vidange de carburant, le recyclage interne direct, le nettoyage de carburant et la séparation d’isotopes, la gestion et le stockage de tritium, l’extraction de tritium d’agents de refroidissement au métal liquide et au sel fondu, la détritiation d’air et d’eau et l’avitaillement de réacteur. L’installation appuiera le développement et la vérification de matériaux, de systèmes et d’équipement.

À propos des LNC

En tant qu’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca .

À propos de KF

Kyoto Fusioneering, établie en 2019, est une jeune entreprise en technologie privée avec des installations à Tokyo, à Kyoto, à Reading (R.-U.) et à Seattle (É.-U.). L’entreprise se spécialise dans le développement de technologies avancées pour les centrales de fusion commerciales comme les systèmes de gyrotron, les technologies de cycle de combustible au tritium et les couvertures tritigènes pour la production de tritium et d’énergie. Collaborant avec des développeurs d’énergie de fusion publics et privés partout dans le monde, la mission de Kyoto Fusioneering est de rendre l’énergie de fusion la solution suprême et durable pour les besoins en matière d’énergie de l’humanité.

Explorez la vision de KF de l’avenir de l’énergie sur www.kyotofusioneering.com/en/ ou contactez media@kyotofusioneering.com .

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

media@cnl.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4623bde-02d8-4d05-9f8b-cbd652b0e2e7/fr

____________________

1 Bringing Fusion to the U.S. Grid

2 FESAC_Report_2020_Powering_the_Future.pdf (osti.gov)

3 Kyoto Fusioneering partners with Canadian Nuclear Laboratory (CNL) to accelerate the development of fusion energy | NEWS | KYOTOFUSIONEERING

4 World-first Integrated Testing Facility for Fusion Power Plant Equipment to be Constructed in Japan