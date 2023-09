Organ Preservation Solutions Market Size to Hit US$ 506.3 Million, at CAGR 10.5% by 2027 | Transparency Market Research

Organ Preservation Solutions Market

Organ preservation solution market is driven by rise in organ transplantation, aging population, and technological advancements

WILMINGTON, DELAWARE, UNITED STATES, September 6, 2023/ EINPresswire.com / -- The global Organ Preservation Solutions Market is estimated to attain a valuation of US$ 506.3 Mn by the end of 2027, states a study by Transparency Market Research (TMR). Besides, the report notes that the market is prognosticated to expand at a CAGR of 10.5% during the forecast period, 2019-2027The organ preservation solutions market is segmented on the basis of type, application, organ type, end user, and geography. By geography, the market is broadly segmented into North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South & Central America.๐†๐ž๐ญ ๐š ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ- https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=1786 The solutions used to retain organs and reduce tissue damage, particularly while they are awaiting implantation, are referred to as organ preservation solutions. Because external organs frequently collapse after being removed from the human body, they are employed to safeguard organs before transplantation.๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž ๐š๐ง๐ ๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌโ€ข Dr. Franz Kรถhler Chemie GmbHโ€ข Bristol-Myers Squibb Companyโ€ข Teva Pharmaceutical Industries Ltdโ€ข XVIVO Perfusion ABโ€ข BioLife Solutions, Inc.โ€ข 21st Century Medicineโ€ข Bridge to Life Ltd.โ€ข Accord Healthcareโ€ข OrganOx Limited,๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐›๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž- https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=1786 ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ƒ๐ฒ๐ง๐š๐ฆ๐ข๐œ๐ฌThe market has been expanding over the past few years as a result of factors such the rising frequency of various chronic diseases, the increase in healthcare spending, the rising incidence of new cancer cases, and the increasing need for organ transplantation. Demographics for organ transplant practices include a sizable portion of the elderly population.Additionally, the elderly age group is more susceptible to organ failures due to poor adherence to treatment, poor tolerance of medication, and the existence of underlying or related disorders. As a result, as the world's population ages, there will be a greater need for organ transplants, which in turn will fuel the expansion of the market for organ preservation technologies.๐‡๐š๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ซ๐ฒ? ๐€๐ฌ๐ค ๐“๐จ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ญ @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=ASK&rep_id=1786 ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€“ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ฒ๐ฉ๐žโ€ข Viaspanโ€ข Liforโ€ข Custodiol HTKโ€ข siRNA Transplant Solutionsโ€ข Renografโ€ข Hypothermosolโ€ข Perfadexโ€ข HBS Solutionโ€ข Others๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ซ๐ฏ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐ข๐ช๐ฎ๐žโ€ข Hypothermic Perfusion Preservationโ€ข Static Cold Storageโ€ข Others๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐งโ€ข North Americaโ€ข Europeโ€ข Asia Pacificโ€ข Latin Americaโ€ข Middle East & Africa๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐›๐ฒ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก โ€“ Orthopedic Implants Market The worth of the global market in 2021 was estimated at US$ 34.5 Bn by 2031 Global Image-Based Cytometry in Cell Analysis Market to Reach US$ 6.5 Billion by 2031, Expanding at a CAGR of 10.4%