Automotive Cybersecurity Market Promising growth of US$ 10.5 Billion Forecast to 2031 | Aptiv, Bosch Mobility, Capgemini

Automotive Cyber security Market

Key trends like Emergence of IoT and connected vehicle technology are driving the industry.

WILMINGTON, DELAWARE , UNITED STATES, September 6, 2023/ EINPresswire.com / -- The global โ€œ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐ฒ๐›๐ž๐ซ๐ฌ๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ โ€ is set to grow from US$ 2.7 Billion in 2022 to US$ 10.5 Billion by 2031, at a CAGR of 16.6%.The rising demand for connected vehicles has led to a higher electronic content per vehicle, making vehicles more susceptible to cyber-attacks. This has resulted in a surge in the demand for automotive cybersecurity solutions worldwide. Additionally, the emergence of software-defined vehicles and increasing sales of electric vehicles are expected to contribute to the revenue growth of the automotive cybersecurity market globally in the coming years.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ซ๐ž๐ก๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ @ https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=27578 ๐Š๐ž๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐ฒ๐›๐ž๐ซ ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญโ€ข ๐€๐๐จ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐€๐๐š๐ฉ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ญ๐จ ๐ ๐ฎ๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐กIncrease in adaptive security in the automotive sector is likely to fuel market statistics during the forecast period. Adaptive security is a cybersecurity method that monitors behaviors and events to foresee potential threats and prepare for them in advance. Several organizations use an adaptive security architecture to offer proportional enforcement that can be modified while continuously monitoring risk.โ€ข ๐‘๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐๐ž๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‚๐ฒ๐›๐ž๐ซ ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒThe automobile business is changing as vehicles become increasingly connected to everything, including traffic lights and other gadgets. Use of new technology is widespread, and examples include self-driving cars, shared mobility, electrified vehicles, and advanced driver assistance systems (ADAS).In addition to enhancing comfort and safety on roadways, these technologies also make this intricate and dynamic environment more open to invasions. Attack points grow as the ecosystem gets more integrated, revealing fresh openings for hackers to compromise user privacy, vehicle safety, and the integrity of automotive data. Rise in number of connected car breaches is predicted to fuel the market dynamics in the near future.โ€ข ๐ˆ๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐ข๐ง ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ญ๐š๐ข๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆADAS & safety, body control & comfort, communication systems, electronic control units, infotainment, on-board diagnostics, powertrain systems, and telematics, are some of the applications that make up the automotive cyber security market. The infotainment application segment dominated the global market and held 41.3% share in 2022.โ€ข ๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐๐š๐ฌ๐ฌ๐ž๐ง๐ ๐ž๐ซ ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌAs per the latest automotive cyber security market sales analysis, in terms of vehicle type, the passenger vehicle segment dominated the global market and held 64.5% share in 2022. As per the latest automotive cyber security industry trends, this segment is likely to maintain its dominance during the forecast period.๐„๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ฒ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐ฎ๐ง๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ฌ- https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=27578 ๐Š๐ž๐ฒ ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌโ€ข In July 2021, NXP Semiconductors and MOTER Technologies collaborated to extend connected vehicle insurance opportunities. NXPโ€™s new S32G2 high-performance automotive processors combined with MOTERโ€™s insurance data science expertise and software are expected to enable vehicle data monetization with new and improved automotive insurance services.โ€ข In July 2021, ETAS Korea signed a partnership agreement with Suresoft Tech. Co., Ltd. to jointly provide consulting services and solutions related to cybersecurity testing of in-vehicle systems to Korea-based automotive manufacturers and suppliers๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ ๐ฌ๐ญ๐š๐ค๐ž๐ก๐จ๐ฅ๐๐ž๐ซ๐ฌ ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐œ๐ฒ๐›๐ž๐ซ๐ฌ๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญAptiv, Bosch Mobility Solutions, Capgemini, Continental AG (Argus Cyber Security), Cybellum Ltd., ETAS,Infineon Technologies AG, Karamba Security, Lattice Semiconductor, Microchip Technology, NXP Semiconductors, SBD Automotive Ltd, Sectigo Limited, SECURETHINGS, STMicroelectronics, Samsung Electronics Co., Ltd, Synopsys, Tata ELXSI, Upstream Security Ltd, Vector Informatik GmbH๐‡๐š๐ฏ๐ž ๐€๐ง๐ฒ ๐๐ฎ๐ž๐ซ๐ฒ? ๐€๐ฌ๐ค ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๐ฌ: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=ASK&rep_id=27578 ๐’๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:Automotive Cybersecurity Market, by ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ข๐ง๐โ€ข Softwareโ€ข HardwareOn the basis of ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ,โ€ข In-vehicleโ€ข External Cloud ServicesOn the basis of ๐’๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž,โ€ข Applicationโ€ข Cloud Securityโ€ข Endpointโ€ข Wireless Networkโ€ข OthersOn the basis of ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž Type,โ€ข Passenger Vehicle๏ƒผ Hatchback๏ƒผ Sedan๏ƒผ Utility Vehicleโ€ข Light Commercial Vehicleโ€ข Heavy Duty Truckโ€ข Bus & CoachOn the basis of ๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐ฌ๐ข๐จ๐ง,โ€ข IC Engine๏ƒผ Gasoline๏ƒผ Dieselโ€ข Electric๏ƒผ Battery Electric๏ƒผ Plug-in Hybrid Electric๏ƒผ Fuel-cell ElectricOn the basis of ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง,โ€ข ADAS & Safetyโ€ข Body Control & Comfortโ€ข Communication Systemsโ€ข Electronic Control Unitsโ€ข Infotainmentโ€ข On-board Diagnosticsโ€ข Powertrain Systemsโ€ข Telematicsโ€ข Others๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ฌ๐œ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ข๐ณ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญโ€ข What is the current size of the Automotive Cybersecurity market?โ€ข What are the key factors influencing the growth of Automotive Cybersecurity?โ€ข What are the major applications for Automotive Cybersecurity?โ€ข Who are the major key players in the Automotive Cybersecurity market?โ€ข Which region will provide more business opportunities for Automotive Cybersecurity in future?๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐›๐ฒ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐š๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก- Advancements in the Automotive Headliner (OE) Industry : Unfolding Trends and Growth Prospects Strategic Sales Approaches for the Automotive Suspension Parts Market 2022-2031