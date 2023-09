Emirates erster Airbus A380 A6-EDA exklusiv bei Aviationtag

Emirates A380 Aircraft Skin Tag Vorderseite Emirates A380 Aircraft Skin Tag Rückseite Emirates Airbus A380 A6-EDA

Ein Stück Luftfahrtgeschichte zum Greifen nah!

KOELN, NRW, DEUTSCHLAND, September 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Aviationtag freut sich in Zusammenarbeit mit Emirates Airline die limitierte Aircraft Skin Tag Collection vorzustellen. Diese einzigartige Kollektion besteht aus originalen Flugzeugmaterialien der A6-EDA, dem ersten Airbus A380 von Emirates, der im Juli 2008 ausgeliefert wurde.Der A6-EDA ist ein besonderer A380 mit einer beeindruckenden Einsatzgeschichte. Er absolvierte 6.319 Flüge, besuchte 62 Reiseziele und beförderte über 2,1 Millionen Passagiere während seiner insgesamt 55.863 Flugstunden - das entspricht übrigens fast sechs Jahren und acht Monaten in der Luft.Nach seiner Pensionierung im April 2020 wurde A6-EDA sorgfältig am Al Maktoum International Airport (DWC) in Dubai von Falcon Aircraft Recycling verwertet und recycelt. Der aufwändige Prozess dauerte weniger als fünf Monate. Während die meisten Materialien des Flugzeugs, wie Me-talle und Kunststoffe, für das Recycling in den lokalen Kreislauf zurückgeführt wurden, wurden einige große Teile für das Upcycling aufbewahrt, was zur Entstehung dieser einzigartigen Merchan-dising-Kollektion führte. Diese ist nun exklusiv bei Aviationtag im Onlineshop erhältlich.„Die limitierte Kollektion bietet Luftfahrtenthusiasten die einzigartige Möglichkeit, ein Stück Flug-geschichte zu besitzen, denn es wurden nur 380 Tags für jedes der 62 von A6-EDA besuchten Rei-seziele hergestellt“ so Tobias Richter, Chief Commercial Officer von Aviationtag. „Es ist uns eine Ehre, mit Emirates eine weitere renommierte Airline in unserem Kundenportfolio begrüßen zu dür-fen.“Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Emirates Airline Foundation, die derzeit 14 Projekte in neun Ländern unterstützt und benachteiligten Kindern auf der ganzen Welt hilft.Die Emirates Aircraft Skin Tags sind ab sofort exklusiv bei www.aviationtag.com zum Preis von 59,95 € erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aviationtag.com/pages/emirates-airbus-a380-a6-eda-aircraft-skin-tags Mit der bordbar design GmbH erfüllte sich der passionierte „Aviation-Geek“ Stephan Boltz vor 17 Jahren den Traum, ausrangierte Flugzeugtrolleys in funktionale Designmöbel zu verwandeln. Über die Jahre knüpfte er ein weltumspannendes Netzwerk innerhalb der Flugindustrie, und seine Passi-on für die Luftfahrt wuchs immer weiter. Schließlich hatten er 2016 die Idee, neben Flugzeugtrol-leys auch stillgelegten Flugzeugen ein zweites Leben zu ermöglichen: Der Aviationtag wurde gebo-ren – ein Stück Flugzeuggeschichte im Taschenformat. Als das Projekt 2018 Flughöhe erreicht hat-te, wurde es Zeit, mit Tobias Richter einen weiteren erfahrenen Airliner ins Firmencockpit zu ho-len. Er navigiert den Bereich Aviationtag alleinverantwortlich als Chief Commercial Officer.ÜBER EMIRATESEmirates fliegt derzeit zu über 140 Zielen weltweit und bietet Reisenden zwischen den Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik sowie Amerika sichere und bequeme Flü-ge über sein Drehkreuz Dubai. Von Deutschland aus verbindet Emirates mit zwei täglichen Linien-flügen jeweils ab Frankfurt, München, Düsseldorf sowie Hamburg Menschen und Orte auf der gan-zen Welt. An Bord seiner modernen Airbus A380- und Boeing 777-Flotte bietet Emirates in allen Klassen seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service, die Gastlichkeit seiner inter-nationalen Kabinenbesatzung sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit über 5.000 On-Demand-Kanälen. Emirates-Flüge können online auf emirates.de, telefonisch unter +49 69 945 19 20 00, über die Emirates App sowie im Reisebüro gebucht werden. Weitere Informationen unter www.emirates.com/de ÜBER DIE EMIRATES AIRLINE FOUNDATIONUnter der Schirmherrschaft von HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, dem Vorsitzenden und CEO von Emirates Airline und der Emirates Group, widmet sich die Emirates Airline Foundation der Verbesserung von Leben und der Unterstützung verdienter sozialer Anliegen. Mit ihren laufen-den Bemühungen unterstützt die Stiftung derzeit 14 Projekte in neun Ländern und trägt dazu bei, das Leben benachteiligter Kinder weltweit positiv zu beeinflussen, unabhängig von geografischen, politischen oder religiösen Grenzen.

Emirates Airbus A380 Aircraft Skin Collection - das Making Of