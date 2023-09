ONWARD plant webcast om halfjaarlijkse 2023 business update te geven

Eindhoven, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), het medisch technologiebedrijf dat innovatieve therapieën creëert om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met een dwarslaesie, heeft vandaag aangekondigd dat het een webcast zal organiseren om de zakelijke hoogtepunten van het halfjaar 2023 te bespreken.



De webcast wordt gehouden op 19 september 2023, om 14:00 uur CET / 08:00 uur ET. Het wordt gehost door CEO Dave Marver en CFO Lara Smith Weber, die hoogtepunten van halfjaar 2023 zullen bespreken en een bedrijfsupdate zullen geven.

Om deel te nemen aan de webcast via Zoom, kunt u zich aanmelden via deze link.

Deelnemers kunnen ook telefonisch deelnemen:

+32 2 290 9360 (België)

+49 69 3807 9884 (Duitsland)

+31 20 794 0854 (Nederland)

+41 22 591 0156 (Zwitserland)

+44 203 481 5240 (Verenigd Koninkrijk)

+1 346 248 7799 (US)

Extra telefoonnummers beschikbaar

Webinar-ID: 884 9100 3320

Een opname van de webcast zal beschikbaar zijn op de website van het bedrijf na het live-evenement.

Over ONWARD Medical

ONWARD is een medisch technologiebedrijf dat therapieën creëert om beweging, functie en onafhankelijkheid te herstellen bij mensen met dwarslaesie (SCI) en bewegingsstoornissen. Voortbouwend op meer dan een decennium van wetenschap en preklinisch onderzoek uitgevoerd in toonaangevende neurowetenschappelijke laboratoria, heeft het bedrijf negen Breakthrough Device Designations ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration voor zijn ARC Therapy-platform™.

ONWARD® ARC-therapie, die kan worden geleverd door externe ARC-EX™ of implanteerbare ARC-IM-systemen™, is ontworpen om gerichte, geprogrammeerde ruggenmergstimulatie te leveren. Positieve resultaten werden in 2023 gepresenteerd van de centrale studie van het bedrijf, genaamd Up-LIFT, die het vermogen van transcutane ARC-therapie evalueerde om de kracht en functie van de bovenste ledematen te verbeteren. Het bedrijf bereidt nu wettelijke goedkeuringsaanvragen voor ARC-EX voor de VS en Europa voor. Tegelijkertijd voert het bedrijf studies uit met zijn implanteerbare ARC-IM-platform, dat positieve tussentijdse klinische resultaten heeft aangetoond voor een verbeterde bloeddrukregulatie na een dwarslaesie in 2022. Andere lopende studies omvatten combinatiegebruik van ARC-IM met een brain-computer interface (BCI).

ONWARD heeft zijn hoofdkantoor in Eindhoven, Nederland, en heeft een Science and Engineering Center in Lausanne, Zwitserland en een Amerikaans kantoor in Boston, Massachusetts. Het bedrijf heeft ook een academisch partnerschap met . NeuroRestore, een samenwerking tussen het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (EPFL) en het Universitair Ziekenhuis van Lausanne (CHUV).

Ga voor meer informatie naar ONWD.com en maak contact met ons op LinkedIn en YouTube.



Disclaimer

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en meningen in dit persbericht zijn toekomstgericht en weerspiegelen de huidige verwachtingen en projecties van het bedrijf of, indien van toepassing, de bestuurders van het bedrijf over toekomstige gebeurtenissen. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verschillende risico's, onzekerheden en veronderstellingen in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijk verschillen van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden en veronderstellingen kunnen een negatieve invloed hebben op de uitkomst en financiële effecten van de hierin beschreven plannen en gebeurtenissen. Een groot aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, concurrentie en technologie, kunnen ertoe leiden dat feitelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten aanzienlijk verschillen van elke verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht met betrekking tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends of activiteiten in de toekomst zullen voortduren. Als gevolg hiervan wijst het bedrijf uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht vrij te geven als gevolg van een verandering in verwachtingen of een wijziging in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd. Noch het bedrijf, noch zijn adviseurs of vertegenwoordigers, noch een van zijn dochterondernemingen of de functionarissen of werknemers van een dergelijke persoon garandeert dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaardt het enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of het daadwerkelijk optreden van de voorspelde ontwikkelingen. U mag niet overmatig vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, die alleen spreken vanaf de datum van dit persbericht. Alle ONWARD-apparaten en -therapieën waarnaar hier wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot ARC-IM, ARC-EX en ARC-therapie, zijn experimenteel en niet beschikbaar voor commercieel gebruik.

