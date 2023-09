Webcast ONWARD pianifica per fornire un aggiornamento aziendale semestrale 2023

Eindhoven, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), la società di tecnologia medica che crea terapie innovative per ripristinare il movimento, la funzione e l'indipendenza nelle persone con lesioni del midollo spinale, ha annunciato oggi che ospiterà un webcast per discutere i suoi punti salienti del business semestrale 2023.



Il webcast si terrà il 19 settembre 2023 alle 14:00 CET / 08:00 ET. Sarà ospitato dal CEO Dave Marver e dal CFO Lara Smith Weber, che discuteranno i punti salienti del semestre 2023 e forniranno un aggiornamento aziendale.

Per partecipare al webcast tramite Zoom, registrati utilizzando questo link.

I partecipanti possono anche partecipare telefonicamente:

Una registrazione del webcast sarà disponibile sul sito web della Società dopo l'evento dal vivo.

Informazioni su ONWARD Medical

ONWARD è una società di tecnologia medica che crea terapie per ripristinare il movimento, la funzione e l'indipendenza nelle persone con lesioni del midollo spinale (SCI) e disabilità motorie. Basandosi su oltre un decennio di ricerca scientifica e preclinica condotta presso i principali laboratori di neuroscienze, l'azienda ha ricevuto nove designazioni di dispositivi innovativi dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per la sua piattaforma ARC Therapy™.

La terapia ONWARD® ARC, che può essere erogata da sistemi ARC-EX™ esterni o ARC-IM™ impiantabili, è progettata per fornire una stimolazione mirata e programmata del midollo spinale. Nel 2023 sono stati presentati risultati positivi dallo studio cardine dell'azienda, chiamato Up-LIFT, che valuta la capacità della terapia ARC transcutanea di migliorare la forza e la funzione degli arti superiori. La Società sta ora preparando le richieste di approvazione normativa per ARC-EX per gli Stati Uniti e l'Europa. Parallelamente, la Società sta conducendo studi con la sua piattaforma impiantabile ARC-IM, che ha dimostrato esiti clinici provvisori positivi per una migliore regolazione della pressione sanguigna dopo la SCI nel 2022. Altri studi in corso includono l'uso combinato di ARC-IM con un'interfaccia cervello-computer (BCI).

Con sede a Eindhoven, nei Paesi Bassi, ONWARD ha un centro scientifico e ingegneristico a Losanna, in Svizzera, e un ufficio statunitense a Boston, nel Massachusetts. La Società ha anche una partnership accademica con . NeuroRestore, una collaborazione tra il Politecnico federale (EPFL) e l'Ospedale universitario di Losanna (CHUV).

Per ulteriori informazioni, visita ONWD.com e connettiti con noi su LinkedIn e YouTube.



Disconoscimento

Alcune dichiarazioni, convinzioni e opinioni contenute nel presente comunicato stampa sono previsionali, che riflettono le attuali aspettative e proiezioni della Società o, se del caso, degli amministratori della Società su eventi futuri. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano diversi rischi, incertezze e ipotesi che potrebbero far sì che i risultati o gli eventi effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e ipotesi potrebbero influire negativamente sull'esito e sugli effetti finanziari dei piani e degli eventi descritti nel presente documento. Una moltitudine di fattori, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cambiamenti nella domanda, nella concorrenza e nella tecnologia, possono far sì che eventi, prestazioni o risultati effettivi differiscano significativamente da qualsiasi sviluppo previsto. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa riguardanti tendenze o attività passate non devono essere considerate come una rappresentazione che tali tendenze o attività continueranno in futuro. Di conseguenza, la Società declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno a rilasciare aggiornamenti o revisioni di qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa a seguito di qualsiasi cambiamento nelle aspettative o di qualsiasi cambiamento in eventi, condizioni, ipotesi o circostanze su cui si basano queste dichiarazioni previsionali. Né la Società né i suoi consulenti o rappresentanti, né alcuna delle sue imprese controllate o funzionari o dipendenti di tali persone garantiscono che le ipotesi alla base di tali dichiarazioni previsionali siano esenti da errori, né accettano alcuna responsabilità per l'accuratezza futura delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa o per l'effettivo verificarsi degli sviluppi previsti. Non si deve fare eccessivo affidamento su dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa. Tutti i dispositivi e le terapie ONWARD citati qui, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ARC-IM, ARC-EX e ARC Therapy, sono sperimentali e non disponibili per uso commerciale.

