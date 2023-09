GMAC erweitert globale Repräsentanz im Vorstand und bei den Mitgliedsschulen

Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden, den Vorstandsmitgliedern und den Mitgliedsschulen erstreckt sich die Präsenz jetzt von Asien bis Amerika

RESTON, Virginia, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council (GMAC), ein weltweiter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen, hat heute Veränderungen in seinem Vorstand bekannt gegeben. Themin Suwardy, seit 2019 Vorstandsmitglied des GMAC und Associate Provost für die postgraduale Ausbildung an der Singapore Management University, wurde zum Vorsitzenden des GMAC-Vorstands gewählt. Als neue Mitglieder des GMAC-Vorstands wurden Ana María Zermeño Padilla, Direktorin für Operations und Academic Experience an der EGADE Business School der Tecnológico de Monterrey in Mexiko, und Curtis Ferguson, Managing Partner bei Ventech China, aufgenommen.



Außerdem hieß der GMAC die Asia School of Business (ASB) als 227. Mitgliedsschule willkommen. Die ASB mit Sitz in Kuala Lumpur wurde 2015 von der malaysischen Zentralbank Bank Negara Malaysia in Zusammenarbeit mit der MIT Sloan School of Management gegründet, um dem Bedarf an erstklassigen Talenten in Malaysia, der Region und den Schwellenländern gerecht zu werden. Der renommierte MBA-Studiengang der ASB gehört heute zu den innovativsten MBA-Programmen der Welt.

„Die Ergebnisse von Untersuchungen des GMAC zeigen, dass die Business Schools im Asien-Pazifikraum trotz der wieder ansteigenden internationalen Mobilität mehr Talente aus der Region anziehen als vor der Pandemie, während die Schulen in Lateinamerika von einem Anstieg internationaler Bewerbungen profitieren“, so Joy Jones, CEO von GMAC. „Ich freue mich sehr, dass diese Spitzenkräfte und die hochgeschätzte ASB-Organisation ihr Engagement im Gremium vertiefen und damit die Vielfalt in unserem Vorstand und die Mitgliederliste vergrößern. Sie bringen wertvolle Perspektiven und wichtige Erkenntnisse in die globale Mission von GMAC ein, Business Schools und Talente dabei zu unterstützen, sich gegenseitig zu entdecken und zu bewerten.“

Weitere Informationen über unsere neuen Mitglieder des GMAC-Vorstands

Ana María Zermeño Padilla verfügt über eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz als akademische Führungskraft in verschiedenen Einrichtungen des Tec de Monterrey Systems, darunter die Virtual University und TecMilenio. An der EGADE Business School hat sie die Aufsicht über die akademischen und Praxiserfahrungen der Studierenden, die Verwaltungsabläufe und die Logistik der Studierenden vor Ort und der Online-Studierenden. Sie ist Mitglied des Vorstands von Somos El Cambio und des Instituto de Formacion y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, beides akademische Einrichtungen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, einen Master-Abschluss in Pädagogik und einen Ph.D. in Bildungsinnovation von der Tecnológico de Monterrey sowie einen Master-Abschluss in Wirtschaftsanalytik von der EGADE Business School.

Curtis Ferguson ist geschäftsführender Gesellschafter von Ventech China und hat die Aufsicht über Investitionen in die schnell wachsenden Verbrauchermärkte des Landes. Er hatte fast vierzig Jahre eine leitende Position bei The Coca-Cola Company inne und war zuletzt Präsident des Geschäftsbereichs The Coca-Cola Greater China, Korea & Mongolia. Er hat sich aktiv für das Bildungswesen engagiert und war Vorsitzender des Cairo American College und Mitglied des Dekanatsbeirats der Kelley School of Business seiner Alma Mater, der Indiana University. Seine Initiative für ein Stipendienprogramm zugunsten benachteiligter Studierender aus dem Nahen Osten und Afrika hat dazu geführt, dass er und Coca-Cola mit dem U.S. State Department Award for Corporate Citizenship ausgezeichnet wurden. Herr Ferguson hat einen Bachelor of Science von der Indiana University Kelley School und ist Absolvent der Executive Development Programs der Stanford Graduate School of Business und der Wharton School der University of Pennsylvania.

Der GMAC heißt die neuen Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands willkommen, möchte aber auch dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden Jon Erickson, ehemaliger Präsident der Bildungs- und Karrieredienste bei ACT, und dem scheidenden Vorstandsmitglied Katy Montgomery, ehemalige stellvertretende Dekanin für Studiengänge bei INSEAD, für ihr Engagement danken.

„In den vergangenen Jahren habe ich mit Jon Erickson und Katy Montgomery zusammengearbeitet und durfte hautnah miterleben, wie sie sich mit großem Engagement für die Gemeinschaft im Bereich postgradualer Management-Studiengänge einsetzten. Ich bin dankbar für ihre wertvollen Beiträge“, sagte Themin Suwardy, der neu gewählte GMAC-Vorstandsvorsitzende. „Ich freue mich darauf, den Vorstand, einschließlich unserer neuen Mitglieder Ana María und Curt, zu leiten, um mehr Werte für die Schulen und Kandidaten zu schaffen, für die wir uns so unermüdlich einsetzen.“

Weitere Informationen über die Asia School of Business und die GMAC-Mitgliedschaft

Asia School of Business (ASB) – die erste GMAC-Mitgliedsschule aus Malaysia – ist bestrebt, eine führende School of Management in Asien zu werden, die für ihre Fähigkeit gewürdigt wird, transformative Führungspersönlichkeiten mit hohen Ansprüchen an Führungsgrundsätze auszubilden, die zu einer besseren Zukunft und zur Weiterentwicklung der Schwellenländer beitragen werden. Ihr Lernansatz ist vor allem von Sorgfalt und Genauigkeit im Klassenzimmer in Kombination mit Lernerfahrungen in der Praxis in ganz Asien geprägt. Neben dem MBA-Studiengang bietet die ASB auch einen Executive MBA, einen Master in Central Banking und einen Master in Management an, der noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.

Um für die Mitgliedschaft im GMAC in Betracht zu kommen, müssen Hochschulen ein selektives Aufnahmeverfahren durchlaufen, einen Master-Studiengang in Betriebswirtschaft, Managementfächer oder vergleichbare Fächer anbieten und ihre Unterstützung der Mission des GMAC nachweisen, d. h. die Instrumente und Informationen verfügbar machen, die Schulen und Talente benötigen, um sich gegenseitig zu entdecken und zu bewerten.

