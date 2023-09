PHILIPPINES, September 5 - Press Release

September 5, 2023 Robin Reminds Ex-Cop in Road Rage Incident on Responsible Gun Ownership A handgun is not a weapon that is used to feel fearless. This was the reminder of Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla Tuesday to retired policeman Wilfredo Gonzales, who figured in a "road rage" incident last Aug. 8. During the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Padilla said he was saddened by Gonzales' act of assaulting a cyclist and pulling out his gun, because it affects responsible gun owners. "Kasi ang baril pwede yang depensa yan at saka sa sport. Hindi yan pang-opensa. Hindi yan isang bagay na parang nakainom lang ng gin ang tapang mo na pag may baril ka (You use a handgun in self-defense and in sport, not as an offensive weapon. That is not something that you brandish to feel fearless especially after drinking)," he said. Padilla also lauded cyclist Allan Bandiola for thinking of his family's safety, even as he stressed such an incident should never happen again. Also, he rejected Gonzales' explanation that he pulled out his firearm because he felt threatened by Bandiola. "Hindi ko matatanggap. Kasi gun owner tayo, responsible, bawal yan. Hindi mo dapat nilalabas yan. Pasensya na ayoko magtaas ng boses dahil nakatatanda kayo pero hindi ako papayag na tatanggapin natin yan mga gun owner pag ganyan kakasa ng baril, huwag naman po (I cannot accept that. We are responsible gun owners. You should never have pulled out your firearm. I don't want to raise my voice because you are a senior citizen but I cannot accept such behavior by gun owners)," he said. Padilla added such behavior is never acceptable because gun owners should always be responsible. "Tapos na ang panahon ni Jesse James (The days of outlaw Jesse James are over)," he said. Robin sa Ex-Pulis sa Road Rage Incident: Hindi Sandata ang Baril para Maging Matapang Ang baril ay hindi sandata para maging matapang kayo. Ito ang paalala ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Martes sa retiradong pulis na si Wilfredo Gonzales, na kumasa ng baril sa isang insidenteng "road rage" noong Agosto 8. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Padilla na nalungkot siya sa ginawa ni Gonzales dahil apektado ang mga responsableng gun owners. "Kasi ang baril pwede yang depensa yan at saka sa sport. Hindi yan pang-opensa. Hindi yan isang bagay na parang nakainom lang ng gin ang tapang mo na pag may baril ka," aniya. Bumilib din si Padilla sa siklistang si Allan Bandiola na naisip na proteksyunan ang pamilya, bagama't iginiit niya na sana hindi na maulit ang nangyari. Hindi rin katanggap-tanggap kay Padilla ang sinabi ni Gonzales na kumasa siya ng baril dahil para hindi siya sugurin ni Bandiola. "Hindi ko matatanggap. Kasi gun owner tayo, responsible, bawal yan. Hindi mo dapat nilalabas yan. Pasensya na ayoko magtaas ng boses dahil nakatatanda kayo pero hindi ako papayag na tatanggapin natin yan mga gun owner pag ganyan kakasa ng baril, huwag naman po," aniya. Dagdag ng mambabatas, hindi proper ang ganitong asal dahil dapat responsable siya bilang gun owner. "Tapos na ang panahon ni Jesse James," aniya. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=2ax7KBzm7yE