Schweppes International Limited nomina Carlo Rivaroli come Direttore Generale per l'Italia

MILANO, ITALIA, September 6, 2023/ EINPresswire.com / -- • Schweppes International Limited (SIL), parte del Gruppo Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), assume il nuovo Direttore Generale per l'Italia• Precedentemente manager in Heineken e Porsche Consulting, sarà responsabile di sviluppare ulteriormente la strategia di Go to Market di SIL supportando il partner locale, Acqua Minerale San Benedetto• SIL mira a accelerare la crescita del suo marchio iconico SchweppesCarlo Rivaroli ha assunto il suo nuovo incarico come Direttore Generale per l'Italia presso Schweppes International Limited (SIL), parte del Gruppo Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), il 21 agosto 2023, succedendo ad Antonio Arrigoni, che si è ritirato dopo una carriera eccezionalmente lunga e di successo. Rivaroli sarà responsabile di rafforzare ulteriormente la strategia Go-to-Market di Schweppes e di supportare il partner strategico, Acqua Minerale San Benedetto, allo scopo di consolidare la posizione di Schweppes quale leader indiscusso nella categoria delle toniche. Rivaroli, 45 anni, riportera' al COO di SIL, Alexis Daems, ad Amsterdam."Carlo arriva a SIL con una forte esperienza nella costruzione di marchi di alta qualità, una preziosa mentalità globale e spirito di squadra, uniti ad esperienza specifica del mercato italiano. Non ho dubbi che farà crescere ulteriormente i nostri marchi ed il business con il nostro partner strategico, Acqua Minerale San Benedetto", afferma Daems.Rivaroli vanta un solido profilo internazionale ed oltre 15 anni di esperienza in posizioni di leadership. Prima di Suntory, ha ricoperto diverse posizioni manageriali, in area marketing e commerciale. Presso Heineken in Italia, Olanda ed America Latina, ha guidato il riposizionamento e la crescita di brand chiave, cosí come il lancio di innovazioni di successo. Nel suo ruolo più recente presso Porsche Consulting, ha supportato aziende italiane e fondi di investimento in progetti di pianificazione strategica, operazioni di M&A e di commercial excellence."Sono veramente onorato ed emozionato di cogliere questa grande opportunità e responsabilità presso SIL. Il mio impegno sará volto a sviluppare ulteriormente il business di successo che SIL e Acqua Minerale San Benedetto hanno costruito insieme nel corso degli anni. In quest'ottica, considero fondamentale vincere prima di tutto due sfide: sviluppare le nostre persone secondo lo spirito ed i valori del Gruppo Suntory e valorizzare appieno il nostro asset iconico: il brand Schweppes", ha dichiarato Rivaroli, delineando i suoi piani per il nuovo ruolo.Informazioni su Schweppes International Limited:Schweppes International Limited (SIL), parte del Gruppo Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), copre gli accordi di licenza del Gruppo in Europa, nei Caraibi e in Africa. La sede è ad Amsterdam, Paesi Bassi. SIL opera in oltre 50 mercati in 5 continenti e collabora con quasi 100 clienti per implementare un'ampia gamma di iconici marchi di bevande analcoliche. È anche il detentore del marchio di marchi come Orangina, Pulco e Schweppes*. *Detenuti e commercializzati nei rispettivi territori di SBFEPer ulteriori informazioni, visitare: https://www.suntorybeverageandfood-europe.com/en-GB/eecm-benelux/ Informazioni su Suntory Beverage & Food Europe:Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) è stata fondata nel 2014 ed è una delle cinque divisioni regionali del Gruppo Suntory con sede in Giappone, una delle principali aziende globali nel settore delle bevande. Siamo orgogliosi di far parte di un'azienda a conduzione familiare con la sua ispiratrice eredità di 120 anni e siamo guidati dallo spirito fondante di Shinjiro Torii. SBFE è composta da 3.800 persone appassionate che lavorano in tutta Europa su marchi iconici come Schweppes*, Orangina, Lucozade, Ribena, La Casera, Oasis*, Pulco e MayTea, impegnati nella produzione di bevande saporite e più salutari. Tutto ciò che facciamo deriva dalla nostra visione di Crescere per il Benessere. Essere in armonia con le persone e la natura è al centro della nostra attività e lavoriamo ogni giorno per garantire che le future generazioni ereditino e godano di un pianeta sano. *Detenuti e commercializzati nei rispettivi territori di SBFEPer ulteriori informazioni, visitare: https://www.suntorybeverageandfood-europe.com