CryoMass en partenariat avec un fabricant de Californie révolutionne la production de cannabinoïdes

DENVER, 02 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CryoMass Technologies Inc. (la «Société» ou «CryoMass») (OTCQB:CRYM ), chef de file des systèmes innovants de raffinage botanique cryogénique, a signé un contrat de licence avec RubberRock Inc. («RubberRock»), producteur d'ingrédients cannabinoïdes de Californie, copropriété de Brad Robertson, célèbre extracteur, cofondateur de Guild Extracts.



Dirigée par Brad Robertson, son directeur scientifique et cofondateur et Kevin Ahaesy, cofondateur, RubberRock vise à devenir un chef de file dans la production et la vente en gros des composants du cannabis.

Après la démonstration des capacités de séparation des trichomes de CryoSift Separator™, le plus important objectif de CryoMass était de trouver la manière la plus efficace et la plus évolutive d'utiliser CryoSift™ pour la production de cannabinoïdes à grande échelle. Pour ce faire, il fallait trouver des partenaires possédant une grande expertise en matière d'extraction, qui soient ouverts à de nouvelles méthodes au-delà des processus d'extraction existants. Les techniques d'extraction actuelles utilisent une biomasse complète, et non des matériaux raffinés et concentrés comme le fait CryoSift™.

CryoMass a trouvé un partenaire idéal en Brad Robertson, pionnier dans l'extraction. En 2015, Robertson et Guild Extracts ont été les premiers à isoler et à commercialiser la THC-A Crystalline à haute pureté, la forme naturelle du THC qui se trouve dans les plants de cannabis bruts. Robertson détient deux brevets pour extraire et isoler efficacement les cannabinoïdes et les terpènes par des méthodes exclusives. Sa capacité à produire des cannabinoïdes purs plus rapidement, avec moins de solvant, et des rendements plus élevés que les autres transformateurs le placent dans une classe à part.

THC-A Crystalline

L'approche innovante de Robertson ressemble à celle dont CryoMass a développé son processus de séparation trichome grâce à la pensée créative et la volonté d'explorer de nouvelles méthodes de Matt Armstrong, directeur principal de l'innovation chez CryoMass.

CryoMass a reconnu en Brad et son équipe le partenaire idéal, car RubberRock produit des ingrédients cannabinoïdes de manière plus rapide et efficace et à moindre coût comparativement aux autres processeurs. La coopération du raffinement breveté de CryoMass et de l'extraction exclusive de Brad permettra une échelle et une rentabilité sans précédent dans la production de cannabinoïdes.

En vertu des conditions du contrat, CryoMass reçoit un droit de licence territorial et des redevances continues. Les redevances comprennent 25 % du revenu brut provenant de tous les extraits, composants ou formulations de cannabinoïdes utilisant CryoSift™. Les redevances trimestrielles minimales, de 100 000 $ jusqu'à 7500 00 $ d'ici le quatrième trimestre 2024 garantissent à CryoMass au moins 3 millions de redevances annuelles. Ces flux de revenus récurrents permettront à CryoMass de potentiellement atteindre la rentabilité à partir d'un seul système.

Christian Noël, directeur général de CryoMass, a déclaré : « Collaborer avec un processeur innovant comme RubberRock est essentiel à la mise à l'échelle de notre technologie révolutionnaire. Cette solution de partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour la production de composants cannabinoïdes à grande échelle. La structure de ce contrat augmentera notre potentiel de revenus, ce qui est une excellente nouvelle pour toutes les parties prenantes. »

Robertson a déclaré que cette collaboration « permettra à RubberRock de devenir un fournisseur de cannabinoïdes de premier plan en Californie. Ce qui n'aurait pas été possible sans le processus de raffinement révolutionnaire de CryoMass. »

Mise à jour commerciale

Avec une forte demande et une réserve de projets solide, CryoMass continue de sélectionner des partenaires pour déployer sa technologie sur les marchés clés, tout en respectant les normes pour une croissance contrôlée. La société a répondu à plus de 200 demandes émanant de plus de 20 pays et de plus de 10 États, avec plus de 70 partenaires potentiels et est activement impliquée dans des discussions avec plus de 25 d'entre eux. Les programmes à court terme ciblent deux déploiements d'unités supplémentaires dans des régions stratégiques.

« Nous tenons à remercier nos plus de 4 000 actionnaires fidèles pour leur soutien continu dans nos efforts pour la réussite que nous avons tous attendue patiemment. », a déclaré Noël.

Unité bêta du séparateur CryoSift™

Les actions ordinaires de CryoMass Technologies Inc. s'échangent hors cote sur le marché QB sous le symbole CRYM. Pour plus de détails, veuillez contacter la société par courriel à l'adresse investors@cryomass.com ou par téléphone au 303 222-8092.

À propos de CryoMass

CryoMass Technologies Inc. développe et autorise des équipements et des procédés de pointe sous licence pour affiner le cannabis récolté, le chanvre et d'autres cultures de qualité supérieure. La technologie brevetée de la société mobilise de l'azote liquide pour réduire la biomasse, puis isole, recueille et conserve efficacement les délicates glandes résineuses (trichomes) contenant des composés prisés comme les cannabinoïdes et les terpènes.

En s'appuyant sur cette technologie, CryoMass a conçu sa première unité de séparation des trichomes, « CryoSift Separator™ », optimisée par un système breveté de séparation cryogénique pour capturer rapidement des trichomes de cannabis et de chanvre intacts et de valeur élevée (CryoSift™). Tout comme les raffinages de sucre et de farine, le concentré de CryoSift™ qui résulte de ce traitement est un produit supérieur à celui de la biomasse non traitée. La technologie CryoSift™ permet également de réduire considérablement les coûts de stockage, de manutention et de transport des cultivateurs, puisqu'elle diminue jusqu'à 80 % le volume de la biomasse. Convenablement entreposée, CryoSift™ prévient la dégradation de la teneur des terpènes et préserve sa valeur. Pour les processeurs, le volume d'entrée réduit permet également des économies considérables et des avantages logistiques. L'extraction de CryoSift™ par l'utilisation de solvants et la fabrication de produits sans solvants à l'échelle industrielle donnent des résultats inaccessibles autrement. CryoMass prévoit que son efficacité encouragera l'industrie à modifier les méthodes utilisées après la récolte de cannabis et de chanvre. En outre, la technologie est prometteuse pour diverses plantes riches en trichomes.

Le présent communiqué de presse n'est ni une offre de titres, ni une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres aux États-Unis d'Amérique ou auprès de toute autre juridiction où ce serait illégal de le faire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995 qui impliquent des risques connus et inconnus, incertitudes et autres facteurs, y compris les facteurs de risque identifiés dans les documents SEC de la Société, et qui peuvent entraîner les résultats réels, la performance ou les réalisations de la Société à différer sensiblement de tout résultat futur, performances ou réalisations exprimées ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes incluent, sans limitation, ces changements dans l'environnement réglementaire affectant la vente et l'utilisation de cannabis ou de chanvre et d'autres produits, Les secteurs d'activité potentiels que la Société envisagera de créer à un moment donné, la demande pour les produits de la société, le financement interne et la situation financière de la société, le déploiement du produit, la concurrence, notre dépendance vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, les variations des marchés mondiaux des matières premières et d'autres questions commerciales impliquant la société, ses produits et les marchés dans lesquels la société opère ou cherche à pénétrer, ainsi que les conditions économiques générales. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont faites qu'à la date du présent document et, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent, la société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Mise en garde concernant les opérations de Cannabis aux États-Unis

Les investisseurs devraient noter qu'il existe des restrictions et des réglementations juridiques importantes qui régissent l'industrie du cannabis aux États-Unis. La Marijuana, telle que définie dans la loi sur les Substances contrôlées des États-Unis, demeure une drogue inscrite à l'annexe I de la loi pertinente, ce qui, en vertu de la législation fédérale des États-Unis, en rend illégale la culture, la distribution ou la détention, entre autres. Les transactions financières portant sur des produits générés par des activités commerciales liées au cannabis aux États-Unis ou destinées à les promouvoir peuvent être à la base de poursuites en vertu de la législation fédérale applicable en matière de blanchiment d'argent aux États-Unis. Veuillez examiner attentivement les documents déposés par la Société en ce qui concerne le facteur de risque associé.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49bca5db-16c6-4bc6-8e87-1e3648020a7d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17de15d6-9871-4c15-a0ef-31ee2670df72/fr