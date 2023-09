STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON PBBM's ORDER TO IMPOSE A PRICE CEILING ON RICE

Price controls are "cures" that could be even worse than the disease. Ito ba ang reseta ng mga ekonomista ng Malacanang, o ng spin doctors nila? Medyo trabahong tamad ang price control.

If there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, then they should be caught. Wala pa bang nahanap na ebidensya ang NBI pagkatapos silang utusan ng Presidente bago mag-SONA?

Pero kahit walang hoarders, tataas talaga ang presyo ng bigas dahil kulang ang naging ayuda sa mahal na fertilizers, hindi inasikaso ng Department of Agriculture na mabigyan ng insurance ang mas maraming magsasaka para sa tanim na binaha, pinigilan ni Agriculture Usec. Panganiban ang mga gustong mag-import na pampuno sana sa kakulangan ng lokal na produksyon at sa gitna ng kalamidad, walang bigas na kayang ilabas ang National Food Authority.

Hiniling ko noon sa Senado na repasuhin ang Rice Tariffication Law. Dahil sa nakaraang taon ay inipit ang pag-issue ng permits para sa importasyon ng bigas at hindi nakaipon ng buffer stock ang NFA -- kontra sa utos ng RTL. Bukod sa RTL, kailangang repasuhin din ang pamamalakad sa DA at NFA.