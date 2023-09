SOMAÍ Pharmaceuticals ottiene la certificazione EU-GMP e raccoglie 5 milioni di euro

LISBONA, Portogallo, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA (la "Società" o "SOMAÍ"), il più grande produttore europeo di prodotti farmaceutici a base di cannabis, è lieta di annunciare di aver ricevuto l'autorizzazione per il proprio stabilimento situato a Lisbona, Portogallo dall'Autorità sanitaria portoghese INFRAMED (numero di autorizzazione 42/V01 del 25/08/2023). Questa autorizzazione consente alla Società di produrre, importare ed esportare prodotti a base di cannabis terapeutica in numerosi mercati globali e rappresenta un passo significativo per la Società verso la generazione di reddito. La Società annuncia inoltre di aver raccolto con successo 5 milioni di euro di nuovo capitale per finanziare gli ambiziosi piani di crescita.



L’autorizzazione INFRAMED conferisce alla Società un certificato GMP Parte I e Parte II, consentendole di realizzare il piano di possedere canali di distribuzione in Australia e Germania e di stabilire partnership di distribuzione in altri otto paesi sviluppando al contempo un marchio completo di prodotti a base di cannabis terapeutica. L'obiettivo di SOMAÍ è di essere un marchio unico in grado di soddisfare tutte le esigenze di medici e pazienti attraverso molteplici sistemi di somministrazione e nuove formulazioni.

Michael Sassano, Fondatore e CEO di SOMAÍ, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato la costruzione nel novembre 2021. Abbiamo iniziato la produzione dopo un'ispezione iniziale 12 mesi più tardi. Ora, dopo aver ricevuto tutte le GMP Parte I e Parte II, abbiamo dimostrato che è possibile essere presenti sul mercato con prodotti farmaceutici in meno di due anni. Inoltre, non solo i prodotti sono in continua evoluzione rispetto alla stabilità raggiunta all'inizio dell'anno, ma continuiamo a creare una suite completa di prodotti di nuova generazione basati sulle esigenze future dei pazienti”.

Anton Nakhodkin, membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, ha dichiarato: “La nostra attenzione si sposta dallo sviluppo alla piena commercializzazione e alla crescita, servendo tutti gli attuali mercati principali e preparando mercati più piccoli e nuovi ad aprirsi alla cannabis terapeutica. Il management ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi e ha sbloccato altri 5 milioni di euro di nuovi investimenti per costruire una forza vendita e distribuzione internazionale”.

SOMAÍ rimane estremamente fiduciosa che il mercato dei prodotti finiti a base di cannabis terapeutica abbia un enorme potenziale. Con la più ampia gamma di prodotti, SOMAÍ ha investito in questo futuro e l'azienda sta già riscontrando una domanda globale e l'interesse per i suoi prodotti sia da parte dei mercati tradizionali che di quelli nuovi.

Informazioni su SOMAÍ Pharmaceuticals Ltd.

SOMAÍ Pharmaceuticals LTD è un'azienda farmaceutica e biotecnologica europea con sede di produzione a Lisbona, in Portogallo, e di distribuzione di prodotti farmaceutici contenenti cannabinoidi certificati EU GMP a livello globale. SOMAÍ enfatizza le applicazioni di farmacologia scientifica con standard EU-GMP per fornire trattamenti al sistema endocannabinoide. SOMAÍ è il più grande e avanzato impianto di produzione di cannabinoidi nei mercati dell'UE, che produce prodotti medicinali e API registrati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito di SOMAÍ.

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/175d01ab-a170-4483-bd77-aa5417018e1c