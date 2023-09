SOMAÍ Pharmaceuticals reçoit un Certificat de bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'Union européenne et lève 5 millions d'euros

LISBONNE, 01 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA (la « Société » ou « SOMAÍ »), le plus grand fabricant de produits à base de cannabis pharmaceutique d'Europe, a le plaisir d'annoncer que son installation située à Lisbonne, au Portugal, a reçu une autorisation de l'autorité sanitaire portugaise INFRAMED (autorisation n° 42/V01 du 25/08/2023). Cette autorisation permet à la Société de fabriquer, importer et exporter des produits à base de cannabis médical dans de nombreux marchés mondiaux et représente une étape considérable pour la Société en vue de la génération de revenus. La Société annonce également avoir levé avec succès 5 millions d'euros de nouveau capital afin de financer ses ambitieux plans de croissance.



Cette autorisation d'INFRAMED accorde à la Société un Certificat de BPF Parties I et II, lui permettant de mettre à exécution son projet visant à posséder des canaux de distribution en Australie et en Allemagne et à établir des partenariats de distribution dans huit autres pays tout en développant une marque complète de produits à base de cannabis médical. SOMAÍ a pour objectif d'être une marque singulière répondant aux besoins de tous les médecins et patients via de multiples systèmes d'administration et formulations nouvelles.

Michael Sassano, fondateur et PDG de SOMAÍ, a déclaré : « Nous avons lancé la construction en novembre 2021. Nous avons commencé la fabrication après une inspection initiale 12 mois plus tard. Maintenant que nous avons reçu un Certificat complet de BPF Parties I et II, nous avons prouvé qu'il était possible de pénétrer le marché des produits pharmaceutiques en moins de deux ans. Par ailleurs, non seulement nos produits ne cessent de réussir leurs tests de stabilité depuis plusieurs mois, mais nous continuons en plus de créer une suite complète de produits de nouvelle génération basés sur les futurs besoins des patients. »

Anton Nakhodkin, membre du conseil d'administration et directeur général, a commenté : « Nous nous détournons du développement en faveur d'une croissance et d'une commercialisation totales en desservant tous les principaux marchés actuels et en préparant les nouveaux marchés de moindre ampleur à s'ouvrir au cannabis médical. La direction a atteint et même dépassé tous les objectifs, et elle a débloqué 5 millions d'euros supplémentaires de nouveau capital d'investissement dans le but de construire une force de vente et de distribution internationale. »

SOMAÍ demeure totalement persuadée que le marché des produits à base de cannabis médical sous forme pharmaceutique finie présente un immense potentiel. Proposant la plus grande suite de produits, SOMAÍ est investie dans cet avenir, et la Société assiste déjà à une demande et un intérêt pour ses produits à l'échelle mondiale tant de la part des marchés anciens que des nouveaux.

À propos de SOMAÍ Pharmaceuticals Ltd.

SOMAÍ Pharmaceuticals LTD est une compagnie pharmaceutique et biotechnologique européenne centrée sur la fabrication à Lisbonne, au Portugal, et la distribution de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes certifiés selon les BPF de l'UE à l'échelle mondiale. SOMAÍ met l'accent sur les applications de pharmacologie scientifique conformes aux normes de BPF de l'UE pour offrir des traitements du système endocannabinoïde. SOMAÍ est l'installation de fabrication de cannabinoïdes la plus grande et la plus avancée sur les marchés de l'Union européenne, produisant des médicaments ainsi que des substances actives enregistrées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web de SOMAÍ.

Contact commercial :

George Bellow

Directeur opérationnel

hello@somaipharma.eu

Contact presse :

Nataliia Garnina

Responsable marketing

ng@somaipharma.eu

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/175d01ab-a170-4483-bd77-aa5417018e1c