Sirios reprend l’exploration sur Aquilon, région Eeyou Istchee Baie-James, Québec

MONTRÉAL, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI) ont le plaisir d’annoncer la reprise des travaux d’exploration dans la région Eeyou Istchee Baie-James. L’équipe d’exploration de Sirios poursuit actuellement les travaux sur la propriété aurifère Aquilon en partenariat avec Sumitomo Metal Mining Canada Ltd. (Sumitomo). Des travaux de cartographie et d’échantillonnage de roche sur une série de décapages; un levé géochimique de sols à l’échelle de la propriété; une étude structurale; ainsi que des levés géophysiques en forages et par drone seront entrepris dans les prochaines semaines.



Un levé LiDAR aéroporté a été complété en juin dernier sur l’ensemble de la propriété (67,4 km2). Ce levé s’ajoute aux levés d'échantillonnage géochimique de till à grande échelle, de géophysique au sol de polarisation provoquée (PP) d'environ 40 km linéaires ainsi qu’à douze décapages mécanisés réalisés pendant le mois de mars dernier.

Le programme d’exploration en cours est financé par Sumitomo, avec Sirios comme opérateur. Sumitomo a l’option d’acquérir une participation de 80% dans le projet Aquilon en effectuant un investissement de 14,8M$ (réf. communiqué du 19/12/2022).

Extension d’un an de la validité des titres miniers des régions affectées par les feux de forêt

Les dirigeants de Sirios tiennent à indiquer leur grande appréciation de la mesure d’exception entreprise récemment par le Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec qui ajoute 12 mois à la date actuelle d’expiration d’un claim admissible. Les claims admissibles sont principalement les claims acquis avant le 1er janvier 2022 et situés dans les territoires touchés par les interdictions prolongées d’accès et de circulation en forêt en raison des feux de forêt (réf. : https://mrnf.gouv.qc.ca/mines/titres-miniers/directives-avis/avis-2023/ ). Cette mesure touche 876 claims détenus par Sirios couvrant 451 km2 à Eeyou Istchee Baie James.

À propos d’Aquilon

La propriété aurifère Aquilon est constituée de 140 claims couvrant une superficie de 68 km2. Elle est située à Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à 10 km au sud de la centrale hydroélectrique Laforge-1 et est facilement accessible par route en toute saison. Jusqu'à présent, 32 indices aurifères ont été découverts sur la propriété. Certains intervalles de forage du projet Aquilon sont parmi les plus hautes teneurs obtenues au Québec (source : Sigeom), incluant 12 906,5 g/t Au sur 0,2 m (indice Lingo), 3 527,4 g/t Au sur 0,4 m (indice Moman) et 133,67 g/t Au sur 0,8 m (indice Fleur-de-Lys) (réf. communiqués du 26/06/2008 et du 19/01/2011). Des informations additionnelles sont disponibles sur la page web d’Aquilon (récemment mise-à-jour) à l’adresse sirios.com/nos-projets/aquilon.

Roger Moar, géo. et Dominique Doucet, ing., président, personnes qualifiées selon la Norme 43-101, ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

À propos de Sirios

Ressources Sirios est une société d’exploration minière basée au Canada et axée sur le développement de son portefeuille de propriétés à haut potentiel pour l’or et le lithium dans la région d’Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

