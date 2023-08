Secretary of State Gregg M. Amore Reminds Voters of Ways to Vote in September 5 Special Primary

PROVIDENCE, RI - Secretary of State Gregg M. Amore and the RI Department of State are today reminding voters of ways to cast their ballot in the final days leading up to the September 5, 2023 special primary elections for Congressional District 1, State Senate District 1, and Foster Town Council.

Early voting is ongoing. Voters can find the early voting location and hours in their community online using the RI Department of State's website. Early voting continues through 4 p.m. on Tuesday, September 5. Polling places are closed on Monday, September 4 in observance of Labor Day.

Voters who are voting by mail ballot and have not yet returned their ballot should plan to do so by dropping off their ballot at a secure elections drop box or polling place. Mail ballots must be received by 8 p.m. on Tuesday, September 5. Voters can find their nearest secure elections drop box by using the Drop Box Locator tool on the RI Department of State website.

Voters planning to vote at their polling place on September 5 can look up their polling place online by viewing their voter record on the RI Department of State website. All voters voting in person, whether early or on special primary day, must bring an acceptable photo ID.

To determine if you have a special election in your community, find your polling place, preview a sample ballot, and more, visit vote.ri.gov.

Voters with additional questions should contact the RI Department of State Elections Division at 401-222-2340.

###

El Secretario de Estado Gregg M. Amore les Recuerda a los Votantes las Formas para Votar en las Elecciones Primarias Especiales del 5 de Septiembre.

PROVIDENCE, RI – El Secretario de Estado Gregg M. Amore y el Departamento de Estado de RI hoy les recuerdan a los votantes las formas para emitir su voto en los últimos días previos a las Elecciones Primarias Especiales del 5 de septiembre del 2023 para el Distrito 1 del Congreso, el Distrito 1 del Senado Estatal y para el Concejo Municipal de Foster.

La votación anticipada actualmente se viene realizando. Los votantes pueden encontrar en línea, los lugares y los horarios para votar por adelantado en sus comunidades, utilizando el sitio web del Departamento de Estado de RI. La votación por adelantado continuará hasta las 4:00 p.m. del día martes 5 de septiembre. Los lugares de votación permanecerán cerrados el lunes 4 de septiembre por celebrarse el Día del Trabajador.

Los votantes que voten por correo y que aún no hayan devuelto sus papeletas deberán depositarlas en un buzón electoral seguro o en un centro de votación. Las papeletas de votación por correo deben ser devueltas antes de las 8:00 p.m. del martes 5 de septiembre. Los votantes pueden encontrar un buzón electoral seguro más cercano utilizando la herramienta de localización de buzones en el sitio web del Departamento de Estado de RI.

Los votantes que desean votar en su lugar de votación el 5 de septiembre pueden buscarlo en línea consultando su registro de votante en el sitio web del Departamento de Estado de RI. Todos los votantes que voten en persona, ya sea por adelantado o en el Día de las Elecciones Primarias Especiales, deberán llevar consigo un documento de identificación válido con foto.

Para determinar si hay elecciones especiales en su comunidad, encontrar su lugar de votación, ver una papeleta de muestra y más, visite vota.ri.gov.

Los votantes que tengan otras preguntas beberán ponerse en comunicación con la División de Elecciones del Departamento de Estado de RI al 401-222-2340.

###