Gentex présentera ses capacités de surveillance du conducteur à l'occasion du salon IAA Mobility

MUNICH, Allemagne, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du salon IAA Mobility à Munich, en Allemagne, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) prévoit de présenter son système évolutif de surveillance du conducteur conçu pour aider les constructeurs automobiles à satisfaire les réglementations imminentes de sécurité destinées à réduire les blessures et décès sur les routes. La société démontrera aussi son expertise grandissante dans le domaine de l'imagerie thermique avec son partenaire technologique basé en Israël, ADASKY.



Gentex est un fournisseur de longue date de produits électro-optiques pour les industries mondiales de l'automobile, de l'aéronautique et de la protection contre les incendies. Gentex est surtout connu parce qu'il fournit la quasi-intégralité les plus grands constructeurs automobiles en technologies pour voitures connectées et fonctionnalités électroniques avancées qui optimisent la vision du conducteur et améliorent la sécurité de la conduite.

À compter de 2026, en vertu du règlement de l'Union européenne relatif à la sécurité générale des produits, les voitures vendues en Europe devront être équipées d'un système de surveillance du conducteur (driver monitoring system, DMS). Le système Gentex de surveillance du conducteur intégré au rétroviseur suit la position de la tête du conducteur, son regard ainsi que d'autres indicateurs pour déterminer si le conducteur est distrait, s'il somnole ou s'il souffre d'un malaise soudain, et pour préparer le retour au contrôle manuel dans les véhicules semi-autonomes. Le système peut être étendu pour inclure la surveillance de l'habitacle en 2D et en 3D avec lumière structurée afin de détecter les passagers, les comportements, les objets et même la présence de vie.

Gentex mène actuellement des programmes de développement de DMS avec plusieurs OEM, une grande partie du travail se déroulant chez Gentex Technologies Israel, filiale de Gentex établie à Tel-Aviv pour développer des capteurs avancés ainsi que des logiciels pour l'industrie automobile.

Le stand de Gentex lors d'IAA mettra aussi en lumière son partenariat avec ADASKY. En mai, les deux sociétés ont annoncé un accord de collaboration visant à aider à apporter la technologie exclusive d'imagerie thermique d'ADASKY au marché. Les capteurs LWIR (Long Wave Infrared, infrarouge longues ondes) exclusifs d'ADASKY sont connus pour leur ratio taille/performance, leur technologie solid-state, leur haute fiabilité et leur conception à fonctionnement constant « sans obturateur ». Ils visent à combler les lacunes des systèmes avancés de captage actuels, permettant aux systèmes basés sur la vision et ADAS de fonctionner de façon plus fiable dans des conditions de faible éclairage et quelles que soient les intempéries. Cela aide au final à optimiser les fonctions clés comme le freinage automatique d'urgence (automatic emergency braking, AEB).

L'exposition de Gentex lors d'IAA Mobility sera également l'occasion de présenter son rétroviseur de pointe, le Full Display Mirror (FDM), un système intelligent de vision arrière qui utilise une caméra personnalisée et un écran vidéo intégré au rétroviseur intérieur pour optimiser la vue arrière du véhicule. Ce système capture la vidéo d'une caméra orientée à l'arrière et la diffuse vers un écran LCD unique intégré au rétroviseur intérieur, qui fournit au conducteur une vue panoramique dégagée derrière le véhicule. Le FDM a été lancé il y a tout juste sept ans et est déjà disponible sur 94 véhicules différents de constructeurs automobiles dans le monde entier.

Le FDM sert également de plateforme pour d'autres innovations. Parmi les fonctionnalités ajoutées figurent un enregistreur vidéo numérique intégré au rétroviseur intérieur (DVR), un système de caméra de remorquage évolutif, un écran tactile, des superpositions de projection de lignes de voie et une caméra à selfie intégrée au rétroviseur intérieur pour prendre des photos dans l'habitacle du véhicule.

En matière de connectivité automobile, Gentex présentera HomeLink, le système d'automatisation voiture-foyer à la pointe du secteur, qui consiste en des boutons intégrés au véhicule pouvant être programmés pour faire fonctionner divers dispositifs de domotique, des portes de garage aux thermostats.

La société présentera également comment les constructeurs automobiles peuvent développer de nouvelles sources de revenus en offrant à leurs clients des services exclusifs de conciergerie électronique et de réservation de voyages via Simplenight, un partenaire de Gentex et prestataire d'une plateforme de commerce électronique en marque blanche qui peut être personnalisée et intégrée dans les applications mobiles, les consoles centrales et les sites Internet d'engagement envers les clients des équipementiers.

Gentex est le premier fournisseur mondial de dispositifs à gradation et expédie plus de 44 millions d'unités chaque année. Le portefeuille de produits actuel de la société inclut des rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement, et des vitres à gradation électronique destinées à l'industrie aéronautique. Gentex développe actuellement des dispositifs à gradation de grande surface pour l'éclairage au sein des véhicules, la charge solaire et le contrôle de la vie privée, notamment des toits ouvrants, qui s'assombrissent à la demande ou en conjonction avec l'intelligence du système, et des pare-soleils qui se déploient comme un pare-soleil traditionnel mais comportent un panneau transparent à gradation qui s'assombrit pour éliminer la lumière éblouissante du soleil.

Le salon IAA Mobility se déroulera du 5 au 10 septembre à Munich, en Allemagne. Les technologies de Gentex seront présentées dans le Hall A2, Stand #B33.

Fondée en 1974, Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX) est un fournisseur de rétroviseurs à gradation automatique et de produits électroniques pour l'industrie automobile, de hublots d'avion à gradation pour les marchés de l'aviation et de produits de protection contre les incendies pour le marché des systèmes de sécurité anti-incendie. Visitez le site Web de la société à l'adresse www.gentex.com.

Contact auprès des médias chez Gentex

Craig Piersma

(616) 772-1590 x4316

craig.piersma@gentex.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7b92402e-13b7-414b-8e55-5dcdc9b600dc/fr