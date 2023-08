XS.com rejoint en tant que partenaire mondial pour I ’Exposition Financière de Jordanie (JFEX 2023)

XS.com in Jordan

JORDAN, August 31, 2023/ EINPresswire.com / -- XS.com , le fournisseur multinational mondial de FinTech et de services financiers, a annoncé aujourd'hui qu'il sera le partenaire mondial de I ‘Exposition Financière & Remise de Prix de Jordanie JFEX 2023 qui se tiendra les 5 et 6 septembre. L'événement, organisé par le groupe AFAQ, se tiendra à l'hôtel Mövenpick, à Amman, en Jordanie.« C'est avec enthousiasme que nous continuons à émerger fièrement en tant que pionniers du numérique dans le secteur de la Fintech et de l'investissement, prêts à assumer le rôle de partenaire mondial lors de l'Exposition Financière & Remise de Prix imminente de Jordanie JFEX 2023, un rassemblement important pour les passionnés de finance au cœur d'Amman. Notre collaboration avec le prestigieux groupe AFAQ est la pierre angulaire de notre dévouement, solidifiant notre mission d'unir les professionnels de la finance et les passionnés de Jordanie. Nous sommes reconnaissants au Groupe AFAQ de nous avoir confié le privilège d'unir à nouveau nos forces pour faire de cet événement un grand succès. Les préparatifs battent leur plein alors que nous organisons la réunion avec notre estimée clientèle jordanienne et forger des liens avec de nouvelles clients » , a déclaré Andreea Ilies, responsable mondiale des événements chez XS .com.Le courtier multi-actifs mondial devrait exposer ses derniers produits et services à I ‘Exposition Financière & Remise de Prix de Jordanie JFEX 2023, soulignant son accent sur les investissements en ligne, tout en offrant des informations précieuses sur les dernières tendances et développements dans le secteur Fintech.Suhair Alashqar, PDG d'AFAQ Group Events and Media, a déclaré:« Dans notre parcours incessant vers la transformation du secteur de l'investissement à travers le Moyen-Orient, nous tenons à exprimer notre plus sincère gratitude au Groupe XS.com pour s'être une fois de plus joint à nous en tant que partenaire mondial. Le soutien indéfectible des entreprises Fintech en tant que partenaire mondial pour la prochaine Exposition Financière & Remise de Prix de Jordanie JFEX 2023 reste inestimable. Dans la tapisserie du paysage financier jordanien, le secteur de l'investissement et du trading en ligne se développe, une arène dynamique où une multitude croissante de traders adoptent les investissements numériques et où les courtiers gravent leurs marques profondément enracinées sur le terrain.En tant que partenaire mondial, XS.com aura une présence de premier plan tout au long de L’Exposition Financière & Remise de Prix de Jordanie JFEX 2023, présentant sa gamme complète de services et son expertise dans le secteur des services financiers.De plus, le courtier primé est fier de présenter d'éminents conférenciers qui partageront leurs idées et leur expertise au cours de l'événement. Ahmed Negm, chef du département de recherche de XS.com, tiendra une présentation éducative et informative sur la « bulle du marché ».De plus, Elie Nachawaty, Senior Business Development Manager chez XS.com captivera le public avec sa présentation intitulée « AI Adoption in Financial Services Industry »XS.com souhaite chaleureusement la bienvenue à tous les participants, les encourageant à participer à des dialogues perspicaces et à faire l'expérience directe de la résolution en personne de leurs demandes de renseignements. L'impatience se prépare dans les rangs du groupe XS, prêt à établir de nouvelles relations avec les participants à l'événement, alors que l'équipe présente les derniers développements en matière de solutions de trading de pointe.La participation active de XS.com à ces discussions engageantes souligne davantage leur engagement à favoriser la croissance de l'industrie, à cultiver des liens significatifs avec leurs pairs de l'industrie et à consolider leur position de partenaire de confiance dans le paysage financier mondial.XS.com participe à des expositions dans le monde entier depuis le début de l'année, notamment aux Émirats arabes unis, au Mexique, aux Philippines, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, à Bahreïn et en Jordanie – l'équipe poursuivra son road trip mondial en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et en Égypte.Examen de la société XSLe groupe XS (opérant sous la marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès au commerce d'une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenue un leader mondial du marché dans le secteur des technologies financières, des services financiers et du commerce en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits du monde.XS.com offre aux traders, aux investisseurs institutionnels et aux courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de négociation avancée, combinées à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur risque: Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et il est possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.À propos du Groupe AFAQAFAQ Group Overseas est un leader dans les secteurs des médias, de l'événementiel et des expositions au plus haut niveau.Son expérience et sa richesse de connaissances ont été acquises non seulement localement, mais aussi à l'échelle internationale, avec une base de données de partenaires et de contacts dans le monde entier.Il continue de s'efforcer dans un monde en évolution et aime éduquer sur les nouveaux produits et industries, en particulier dans le monde volatil des marchés financiers.