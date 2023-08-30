Senate Bill 757 Printer's Number 1058
PENNSYLVANIA, August 30 - Commonwealth," in 2022-2023 budget implementation, further
providing for Department of Education.
AMENDING THE ACT OF APRIL 9, 1929 (P.L.343, NO.176), ENTITLED
"AN ACT RELATING TO THE FINANCES OF THE STATE GOVERNMENT;
PROVIDING FOR CANCER CONTROL, PREVENTION AND RESEARCH, FOR
AMBULATORY SURGICAL CENTER DATA COLLECTION, FOR THE JOINT
UNDERWRITING ASSOCIATION, FOR ENTERTAINMENT BUSINESS
FINANCIAL MANAGEMENT FIRMS, FOR PRIVATE DAM FINANCIAL
ASSURANCE AND FOR REINSTATEMENT OF ITEM VETOES; PROVIDING FOR
THE SETTLEMENT, ASSESSMENT, COLLECTION, AND LIEN OF TAXES,
BONUS, AND ALL OTHER ACCOUNTS DUE THE COMMONWEALTH, THE
COLLECTION AND RECOVERY OF FEES AND OTHER MONEY OR PROPERTY
DUE OR BELONGING TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
INCLUDING ESCHEATED PROPERTY AND THE PROCEEDS OF ITS SALE,
THE CUSTODY AND DISBURSEMENT OR OTHER DISPOSITION OF FUNDS
AND SECURITIES BELONGING TO OR IN THE POSSESSION OF THE
COMMONWEALTH, AND THE SETTLEMENT OF CLAIMS AGAINST THE
COMMONWEALTH, THE RESETTLEMENT OF ACCOUNTS AND APPEALS TO THE
COURTS, REFUNDS OF MONEYS ERRONEOUSLY PAID TO THE
COMMONWEALTH, AUDITING THE ACCOUNTS OF THE COMMONWEALTH AND
ALL AGENCIES THEREOF, OF ALL PUBLIC OFFICERS COLLECTING
MONEYS PAYABLE TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
AND ALL RECEIPTS OF APPROPRIATIONS FROM THE COMMONWEALTH,
AUTHORIZING THE COMMONWEALTH TO ISSUE TAX ANTICIPATION NOTES
TO DEFRAY CURRENT EXPENSES, IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF
SECTION 7(A) OF ARTICLE VIII OF THE CONSTITUTION OF
PENNSYLVANIA AUTHORIZING AND RESTRICTING THE INCURRING OF
CERTAIN DEBT AND IMPOSING PENALTIES; AFFECTING EVERY
DEPARTMENT, BOARD, COMMISSION, AND OFFICER OF THE STATE
GOVERNMENT, EVERY POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE, AND
CERTAIN OFFICERS OF SUCH SUBDIVISIONS, EVERY PERSON,
ASSOCIATION, AND CORPORATION REQUIRED TO PAY, ASSESS, OR
COLLECT TAXES, OR TO MAKE RETURNS OR REPORTS UNDER THE LAWS
IMPOSING TAXES FOR STATE PURPOSES, OR TO PAY LICENSE FEES OR
OTHER MONEYS TO THE COMMONWEALTH, OR ANY AGENCY THEREOF,
EVERY STATE DEPOSITORY AND EVERY DEBTOR OR CREDITOR OF THE
COMMONWEALTH," IN TREASURY DEPARTMENT, ESTABLISHING THE
PENNSYLVANIA AWARD FOR STUDENT SUCCESS SCHOLARSHIP PROGRAM
AND THE PENNSYLVANIA AWARD FOR STUDENT SUCCESS SCHOLARSHIP
FUND; IN BONUS AND TAX REPORTS AND RETURNS AND REPORTS AND
RECORDS RELATING TO TAX COLLECTIONS, FURTHER PROVIDING FOR
CONFIDENTIAL INFORMATION; IN TAX CREDITS, FURTHER PROVIDING
FOR DEPARTMENT OF COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT; IN
2022-2023 BUDGET IMPLEMENTATION, FURTHER PROVIDING FOR
DEPARTMENT OF EDUCATION; AND MAKING A REPEAL.
THE GENERAL ASSEMBLY FINDS AND DECLARES AS FOLLOWS:
(1) THE INTENT OF THIS ACT IS TO PROVIDE FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE 2023-2024 COMMONWEALTH BUDGET.
(2) THE CONSTITUTION OF PENNSYLVANIA CONFERS NUMEROUS
EXPRESS DUTIES UPON THE GENERAL ASSEMBLY, INCLUDING THE
PASSAGE OF A BALANCED BUDGET FOR THE COMMONWEALTH.
(3) SECTION 24 OF ARTICLE III OF THE CONSTITUTION OF
20230SB0757PN1058 - 2 -
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