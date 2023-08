Communiqué de Presse

Vantiva lance une nouvelle suite logicielle

à destination des fournisseurs de services réseau et du grand public

La nouvelle suite logicielle NaviGateTM de Vantiva permet aux opérateurs une analyse avancée des données d’utilisation pour proposer des services personnalisés.

Elle offre également à des millions d’utilisateurs une gestion à distance de leurs passerelles haut débit, depuis leurs mobiles iOS ou Android.

Amsterdam – 30 août 2023 - Vantiva (Euronext Paris: VANTI), a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle génération de logiciels NaviGateTM, à l'occasion de IBC 2023. La suite NaviGateTM vise à apporter une plus-value aux fournisseurs de services réseau et aux opérateurs de télévision tout en améliorant l'expérience des utilisateurs finaux. La suite NaviGateTM comprend trois services : NaviGate IQTM, NaviGate 5GTM et NaviGate CompanionTM. NaviGate IQTM fournit aux opérateurs des analyses avancées de données, ainsi que du machine learning pour améliorer les performances des décodeurs et proposer des services personnalisés et améliorés. NaviGate 5GTM et NaviGate CompanionTM offrent une gamme d'outils iOS/Android en marque blanche pour le haut débit, depuis l'optimisation du signal 5G jusqu’à l'accès et contrôle à distance des passerelles domestiques haut débit.

NaviGate IQ TM fournit aux opérateurs des informations à haute valeur ajoutée sur la consommation des services vidéo de leurs abonnés Android TV. Le logiciel est conçu pour être utilisé sur un décodeur Vantiva mais aussi sur des appareils concurrents. Il s'agit d'un agent très léger de surveillance fonctionnant sur le décodeur des abonnés. NaviGate IQ TM permet aux opérateurs de comprendre comment l'utilisateur final consomme le contenu et utilise les applications, dans le but d'offrir une meilleure expérience et des services sur mesure. Dans le backend, NaviGate IQ TM tire parti du machine learning pour détecter les éventuelles anomalies de fonctionnement dès les premiers stades, permettant des analyses plus rapides et des corrections proactives afin de préserver l'expérience client. NaviGate IQ TM a la capacité d'identifier et d'informer l'opérateur de la consommation de contenus illégaux et piratés, lui évitant ainsi une perte de revenus.

Prenant en charge les passerelles d’accès sans fil fixe (FWA) 5G de Vantiva, NaviGate 5G est une application en marque blanche pour les appareils mobiles iOS et Android qui aide les consommateurs à localiser le point optimal de réception de la 5G chez eux. NaviGate 5G aide les utilisateurs à configurer et à positionner leur passerelle FWA pour maximiser sa performance. L'application fait également des tests de puissance du signal et des tests de vitesse pour fournir aux utilisateurs les données les plus précises pour optimiser leur installation. Cela garantit la bonne installation par les utilisateurs eux-mêmes, réduisant les appels d’assistance technique entrants et les coûts de déplacement. NaviGate CompanionTM : Pour les opérateurs haut-débit, NaviGate CompanionTM est une application iOS et Android en marque blanche pour toutes les passerelles Vantiva qui permet aux consommateurs de configurer et de gérer leurs modems/routeurs domestiques et leurs répéteurs en utilisant leurs mobiles et leurs tablettes. NaviGate CompanionTM permet aux utilisateurs de surveiller et de gérer leur réseau domestique en temps réel et de n’importe où. Le logiciel offre une vue claire des conditions d’accès à internet, permettant de définir des règles, incluant les paramètres avancés de Wi-Fi et les contrôles parentaux.





« Notre expérience nous a permis de comprendre de manière approfondie l'environnement complexe des foyers et les défis uniques que les opérateurs doivent relever pour garantir à l’utilisateur une expérience de qualité », a déclaré Ashwani Saigal, Directeur des produits haut débit et vidéo chez Vantiva. « Nous avons développé la suite NaviGateTM pour fournir des informations basées sur des données, offrant aux fournisseurs de services réseau la possibilité d’actions préventives pour réduire les dépenses opérationnelles, tout en améliorant l'expérience à domicile. »

Il s'agit du dernier développement en date dans le cadre de l'engagement permanent de Vantiva à fournir des technologies innovantes aux fournisseurs de services réseau (NSP) et aux opérateurs de télévision du monde entier. L'objectif ultime est d'aider les consommateurs à bénéficier d'une connectivité fluide et d'expériences de divertissement haut de gamme, en créant les meilleurs équipements (CPE) et en s’associant avec les entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.

Retrouvez Vantiv a s ur le stand 1.C30 dans le Hall 1, RAI Amsterdam.

À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

