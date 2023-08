Statement of Senator Risa Hontiveros on the passing of veteran broadcaster Mike Enriquez

Kasama ang buong bansa, taos-puso akong nakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan sa industriya ni sir Mike Enriquez sa kanyang pagpanaw ngayong araw.

Siya ay naging magiliw, marunong, at dignified na senior anchor sa newsroom noong co-anchor ako sa GMA Network News noong 1990s.

Hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Mike Enriquez sa industriya ng broadcasting at news media sa Pilipinas. He was a true trailblazer and an innovator who helped shape how Filipinos receive and perceive the daily news.

Para sa maraming henerasyon ng Pilipino, ang boses ni sir Mike ang maasahang boses ng balita at komentaryo. Walang makakalimot sa kanyang nakakaenganyong tinig at paraan ng paghahatid ng balita, na naging bahagi na ng ating pang-araw araw na buhay.

Sa pamamagitan ng kanyang mga programa, pinahiram ni sir Mike ang kanyang boses sa hinaing ng mga kababayan nating hindi naririnig o nakikita.

Naging kakampi siya ng mahihirap na tinulungan niyang ilapit sa katotohanan at hustisya na kanilang hinahanap. Naging katunggali siya ng mga kurap, magnanakaw at mapang-abuso, na kanyang inimbestigahan at hindi tinantanan.

Gaya ng marami, mamimiss ko ang pagkawala ng boses ni Mike Enriquez sa ating mga radyo at telebisyon.

Sa kabila nito, mananatiling buhay ang kanyang legasiya, at ang kanyang mga kwento, biro at aral sa ating puso. Umaasa ako na darami pa ang mga broadcaster at media workers na susunod sa yapak ni sir Mike at maghahatid ng serbisyong totoo sa buong bansa.

Paalam Mike Enriquez. Maraming salamat sa iyong paninilbihan sa inang bayan at sa industriya ng pamamahayag.