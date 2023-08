eGain Solve™ 2023 inaugura l'era dell'automazione della conoscenza guidata dall'IA generativa

SUNNYVALE, California, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), fornitore leader di piattaforme di knowledge management per l'automazione dell'interazione con i clienti, ha annunciato la 23esima edizione della conferenza Solve™ che si terrà il 25 settembre presso la Brewery di Londra. Nell'occasione verrà presentata la nuova generazione di eGain Knowledge Hub™ che fonde l'IA generativa e la gestione della conoscenza per automatizzare il servizio clienti.



La conferenza, che si aprirà con una presentazione del CEO di eGain, vedrà la partecipazione di clienti e partner che condivideranno storie di successo sulla trasformazione, basata sulla conoscenza, dell'interazione con i clienti in diversi settori. La conferenza prevede inoltre una masterclass unica nel suo genere sull'IA generativa per il servizio clienti, in cui i partecipanti potranno acquisire informazioni su casi d'uso e best practice.

“Lavorando all'unisono, le tecnologie di conoscenza e di IA generativa sono in grado di automatizzare l'interazione con i clienti come mai prima,” ha dichiarato Ashu Roy, CEO di eGain.

In evidenza

PRESENTAZIONE Le fondamenta della conoscenza: convertire il GPT da trasformatore in trasformazione

STORIE DI INNOVAZIONE DEI CLIENTI ALD Automotive, BT/EE, Cathay Pacific e Deloitte, First Central, RSA, Tryg, e Wiggle

ALTRO Masterclass sull'IA generativa per il servizio clienti Sala dimostrazioni per presentare le ultime e più importanti funzionalità dei prodotti eGain, le integrazioni e l'ecosistema Sessioni di approfondimento sulle soluzioni eGain con domande e risposte Incontri personali con i principali dirigenti e manager di eGain





Nota: l'ordine del giorno è soggetto a modifiche senza preavviso.

Come iscriversi

Visitare https://www.egain.com/solve-2023-london/ .

Informazioni su eGain

Integrato con l'intelligenza artificiale, il nostro software basato sulla conoscenza automatizza le esperienze digital-first per le imprese e le agenzie governative. Preconnessa con i principali sistemi CRM e di contact center, la piattaforma eGain assicura un valore immediato e un'innovazione semplificata grazie all'assistenza virtuale, al self-service per i clienti e ai moderni strumenti desktop per gli agenti. Visita www.eGain.com per ulteriori informazioni.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali registrati e non delle rispettive società.

Contatti ufficio stampa eGain

Michael Messner

E-mail: press@egain.com

Telefono: 408 636 4514