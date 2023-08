PHILIPPINES, August 29 - Press Release

August 29, 2023 Excerpts of Senator Risa Hontiveros's interventions

Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hearing on the killing of Jemboy Baltazar

29 August 2023 Senator Risa Hontiveros: Dahil alam niyo, Mr Chair, gaya ng sinabi ni Sen. Raffy kanina sa personal history nila - alam siguro nina General Sermonia - yung late husband ko rin ay PNP officer, kaya mabigat po sa amin, napakaseryoso mag cite in contempt sa inyo. Itong susunod na tanong ko kay Staff Sergeant Maliban, ituring nyo ring pagkakataon na huwag nang umiwas sumagot ng diresto sa komite kasi yung aming mga desisyon ay batay po sa respeto o kawala ng respeto na ipinapakita nyo sa komite. Balikan po natin yung araw na po iyon anong steps po ang ginawa nyo para maeeffect ang arrest laban daw kay Bolivar at kayo po ba ang taong in plain clothes doon sa unang photo na ipinakita ko kanina? Staff Sergeant Gerry Maliban: Good morning po mam opo mam SRH: Kayo po yung taong in plain clothes? Maliban: Opo mam. SRH: Then ano yung mga hakbang na ginawa nyo diumano para makamit ang objective ng operation maaresto diumano yung Reynaldo Bolivar? Maliban: Mam i-kwento ko lang po actually mam galing po ako sa schooling ng PGLC mam. Noong July 30 to August 4 mam, naka academic break po kami, ma'am. Pumasok po ako noong august 2 noong time na yun mam, noong tao po sa opisnan, dalawa po kamio, yung admin namin po. Ngayon po your honor, may pumasok pop na tropa galing sa warrant ang sabi po, pumasok sa opisina, sir naghahanap po ng intel si sir carpio sa gagawin pong operation your honor sa tawag ng tungkulin po, pumunta po ako sa area po. SRH: Naghanap po kayo ng intel? Maliban: Hindi po. Pumasok po na tropa sa opisina. That time po your honor, dalawa lang po kami. yung nakaasign sa admin at ako po. Ang sabi po sa akin, sir tumawag po sakin si Sir Carpio naghahanap po ng pang-intel sa gagawin pong follow up operation SRH: So Sgt. Maliban kayo nga yung nakatalikod dito na naka sando na may design at naka shorts. Sino po yung ibang tao sa photo, pati yung mga naka plain clothes din, sino sila? Maliban: Actually, your honor hindi ko na po makuwan kasi po ako po yung unang nakareach sa area your honor. SRH: Sa unang pagresponde nyo sa area, ano pong nangyari? Maliban: Ang usapan po kasi your honor, sasakay po kami ng bangka ay hindi po nasundo. So ang ginawa po namin ng kasama ko, si PC Bugayong, nagpunta po kami sa area with your honor [inaudible] po. SRH: Lahat po ng mga tao dyan sa photo panay PNP? Maliban: Hindi ko na po ma-kwan kasi nagfocus na po ak osa bangka your honor. SRH: Then sa pagfocus nyo sa bangka, ano na pong nangyari? Mahinay: Habang hinihila po ni PC Bugayong yung bangka, umakyat po ako tapos sumigaw po ako na "Sumuko ka na, mga pulis kami" SRH: Naboard niyo po yung bangka? Maliban: Hindi po, sa dike lang po. Sa dike SRH: Sa dike ? Sir Bugayong - Mr. Bugayong ano na po yung nangyari sunod? Staff Sergeant Antonio Bugayong: Pakiulit po, Your Honor? SRH: Kayo yung lead? Bugayong: Pakiulit po, Your Honor? SRH: Ano po yung nangyari dito na sinabi ni Sgt. Maliban kayo yung unang dalawang lumapit, hinila niyo daw yung bangka sa dike. Bugayong: Your Honor yung picture na yan, tapos na po yang incident na yan, Your Honor. SRH: Pero ang timestamp dito Mr Chair, 1310, 1:10. Kanina po sa simula ng presentation ni Gen Gapas. 1:45 to be exact. Ano ba ito bago o tapos ng barilan? Bugayong: After the incident na po yan Your Honor? SRH: Eh so bakit sa after operation report, 1:45 ang pagbaril kay Jemboy paanong mangyayaring ang 1:10 ay bago siya binaril? And matanong lang Mr chair kasi sabi nyo kanina Sgt Maliban, may intel na dumating ano bang intel tungkol sa target, si reynaldo olivar, ay mangangailangan ng ganitong armadong assault rifles? Maliban: Your Honor, pinapunta lang po kami ni Capt. Carpio para po sa back up po your honor ang sabi nya po, positive daw po si alyes Rere, dangerous po naka calibre 45 daw po Your honor. SRH: Back up? Akala ko sabi nyo kayong dalawa ni Mr Bugayong ang lumapit? Assault team ba kayo? O back up security ba kayo? Perimeter security ba kayo? Maliban: Back up po your Honor ang gagawing operation, nung andoon na po sa area, kami na po ang nauna. SRH: Kung diumano armado ng revolver ang Bolivar, kayo ay may assault rifles? Ganoon ba talaga ang operation na ganyan? Maliban: Kami po wala pong assault rifle, Your Honor. SRH: Pero yung ibang kasama nyo na anim tama ba doon sa drone video slide kanina ni Gen Gapas may at least dalawang ipinakita dyan na assault weapons. Maliban: May mga kasama pa po kaming SWAT your honor. SRH: Kaya nga po. Ano pong klaseng intel na mayroon kayo tungkol kay Bolivar na mangangailangan ng 19 na tao may kasama pang SWAT bukod pa sa inyong mga intel. Maliban: Pinatawag lang po kami Your Honor, nasa opisina po ako ang sabi lang po ni Sir Carpio, yung sa tropa, nanghingi lang poi siya ng back up para sa gagawing operation SRH: Capt. Carpio ano ngang klaseng intel na tungkol kay Bolivar na nangangailangan ng 19 na tao kasama pa ang SWAT na ang ilan sa kanila ay may dalang assault weapons? Carpio: Ma'am unang-una po sa SWAt po kasi mandatory po sa kanila ang pagdadala ng assault rifle po. SRH: Mandatory. At yung target for arrest diumano, wanted sa pagpatay tama po ba? Carpio: Yes po. SRH: Sino po ang pinatay nya? Carpio: Si Cristelo Mahinay. SRH: Sino po yung Mr Mahinay na yun? Carpio: According sa mga taga roon po ay magkakagrupo sila. Magkakakilala doon sa lugar. SRH: So si Mahinay at si Bolivar magkakilala? Carpio: Yes po, Ma'am SRH: Paanong napatay ni Bolivar si Mahinay? Carpio: Based po sa investigation Ma'am nagkaroon ng mainit na pagtatalo po si Cristelo Mahinay at saka si Reynaldo Bolivar na nauwi po sa pamamaril po kasama nga po yung isang suspect, si Kenneth po. SRH: At sa mga dating hot pursuit operations laban sa isang tapo suspect man siya sa murder na diumano ay armado ng revolver, 19 talagang katao ang plano nyong gagawa? Carpio: Hindi po Ma'am. SRH: Bakit may nagpaputok yung pinasurrender ninyo ang nag-iisang akala nyo daw si Bolivar, may banta ba sa inyo? Carpio: Your Honor, pwede pong pakiulit ang question? SRH: Bakit po nagpaputok yung kung ilan sa 19 ngayon hindi na natin siguro dahil hindi nagparaffin test. bakit nagpaputok? Mayt banta ba sa inyo sa sandaling yon? Carpio: Your Honor, hindi po namin alam sa anong dahilan hindi, kung bakit po nila nagawa nila yun na wala namang command at hindi po namin hawak ang pag-iisip ng mga tao na - SRH: Oo nga may mga pamilya kayo, may mga pamilya tayong lahat pagkakataon nyo pong sabihin ang totoo dito sa komiteng ito hindi dahil para mapawala na namin kayo sa custody ng Senate pero para mabigyan naman ng hustisya yung bata, may pamilya rin siya eh, ayan o yung nanay nya nag-iiyak sa atin kanina. Sabi nyo kanina, hindi kayo ang unang nagpaputok? Sino po yung unang nagpaputok sino po ang nagsimula ng putukan na nakapatay kay Jemboy? Maliban: Hindi ko po ma-ano your honor kung sino basta ynoong mga time na yun klasi po kami po ang nakaapproach ni PC Bugayong nakarinig po ako ng putok your honor kaya po nagre-- po ako sa tubig your Honor. SRH: Di ba pagkatapos ng operation kayong anim yung assault team nag-uusap kayo kung ano ang nangyari? Hindi nyo ba napag-usapan sino nagsimula ng putukan kaya nagkaroon ng ganitong insidente? Bugayong: Your Honor busy po ako naghihila po sa ano - ako po yung naghihila ng lubid po na nakakonekta sa ano, Your Honor. SRH: Mr Chair si Mr Bugayong ba ang unang nagpaputok? Bugayong: Si Maliban po your honor ===== SRH: So ngayon sinasabi nyo pareho na mayroon kayong narinig na unang putok kaya nagputukan na? Sino ang unang nagpaputok sa inyong anim? Maliban: Ako po, your honor. SRH: So kayo nga Maliban: Pero bago po ako pumutok, Your honor, may nauna pong pumutok your honor. SRH: Ano po ba yung SOP ninyo pag may isang putok reresponde na lang ang lahat, ni hindi nyo naascertain saan galing yung putok? Maliban: Your Honor yung ang target po namin is armed and dangerous, naka 45 caliber po Your honor. SRH: Eh yung dalawang batang nakita nyo sa bangka na hinihila ng lubid ni Mr. Bugayong, armado ba sila yun? Maliban: Hindi ko po nakita yun, your honor. SRH: So kung hindi nyo nakita, bakit kayo nagpatuloy sa pagpapaputok? ==== SRH: Yung firearm na may serial number TBW78516 isa po yun sa tinanong ko noong unang hearing kung ka nino nakaasign kasi nagmamatach po sa mga bala sa crime scene at sabi ni General Gapas nakaassign yun kay Sgt. Maliban tama po? Yung isa ko pa pong tinanong last time Mr Chair, sinong gumamit ng 9mm Taurus PT92 nabanggit po ba General Gapas kung kanino nakaassign yun? Gapas: Kay Maliban yun. Yes Ma'am, isa lang po kasi yung Taurus. SRH: Yung Taurus, isa lang yun, one and the same firearm? Mr. Bugayong, si Sgt Maliban ba tumuntong sa bangka? Bugayong: After the incident na po your honor pero nung time na pumupok po siya, nasa dike po kami that time your honor SRH: Pero di ba physical impossibility na may basyong mahahanap galing sa baril ng isang tao sa luagr na hindi siya tumayo? Di ba sobrang fantasy movie lang yun Bugayong: Hindi ko po alam, your honor kung saan galing ang basyo na iyon SRH: Pero kung saan nahulog ang basyo, doon nagpaputok yung taong may hawak ng firearm na yun? Bugayong: Hindi ko po naintindihan. - - - SRH: Mr. Chair, ngayon lang ako nakakita ng isang teribleng krimen na iniimbestigahan natin ngayon, tapos parang nagiging conspiracy theory pa kung bakit unang pinapunta ng kapitan yung mga tao niya para sa isang law enforcement operation. Curious din ako, Mr. Chair, sa mga nahanap diumano ng tito ni Jemboy na basyo ng bala sa bangka. Pwede po ba matanong according sa SOCO, may dugo po ba sa bangka? Major Sonny Terace: Sir wala pong nakita na dugo yung tropa natin sa area po. - - - SRH: Bukod sa nagdelete ba mayroon bang nagutos na isara o patayin yung camera? Carpio: Ma'am wala pong nagutos na patayin yung camera. SRH: So ano yung paliwanag kung bakit wala siyang narecord? Itanong ko kay Sergeant Tagacay. Bakit walang narecord? Sergeant Tagacay: Nalow batt po talaga yung battery po. SRH: Alam mo sir napakahirap marinig yung ganyang klaseng aliwanag dahil nagaappropriate ang Kongreso para sa lahat ng gamit ng PNP, iniutos paang Korte Suprema na sa ganitong lahat na mga operations, may body worn camera at bukas ito. Napakahirap lalo na't may operation, may plano kahit kayo lang Captain Carpio ang nagclear diyan. Labing siyam kayo na tao sa field, supposed to be armed, (unclear) may worn body cam kayo, walang narecord. - - - SRH: Mr. Chair isa pa ng tanong. Para po sa CHR. Dumadami yung mga kaso or dumadami yung mga pagpatay involving ang PNP na nababalitaan po natin ngayong mga araw. May mga rekomendasyon po ba ang Komisyon? Atty. Jasmin Navarro-Regino (CHR): Opo, yes, ang pinakuna po ay magkaroon ng retraining sa ating mga kapulisan lalung-lalo na yung tinatawag nating human rights-based policing. Actually, may tinatawag pong MOA na lahat po ng mga miyembro ng security sector ay magkakaroon po ng training on human rights, some sort of an orientation. Unfortunately despite the intensified trainign taht we conduct ay nagkakaroon pa ho rin ng mga ganitong pangyayari, dapat po siguro i-revisit po natin yung mga specially yung program of instruction nati nat gawing palagian hindi lang po on a request basis po ang ating pagtetraining hindi lang ho sa PNP, whole of the security sector.