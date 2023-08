NioBay annonce le début des forages pour sa campagne 2023 sur son projet Crevier

MONTRÉAL, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V: NBY) (OTCQB: NBYCF) a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage sur la Propriété Crevier, appartenant à Les Minéraux Crevier Inc., dont NioBay détient 72,5%. Les travaux consisteront à vérifier la continuité du dyke en effectuant une série de forages au nord –ouest ainsi qu’au sud-est de la zone connue.



Deux forages, de plus gros diamètre, seront également effectués directement dans le dyke existant afin de vérifier un potentiel d’enrichissement en niobium en profondeur. Ces forages permettront également de récupérer de la minéralisation afin de produire du concentré. Des échantillons de ce concentré seront envoyés à divers clients potentiels œuvrant dans le secteur des batteries.

La propriété Crevier est située à environ 50 km au nord de la Ville de Girardville et à environ 150 km de la mine Niobec. Le site original de Crevier fut découvert presque au même moment que le site de la Mine Niobec, soit dans le milieu des années 70. Elle se trouve sur le territoire Nitassinan des Pekuakamiulnuatsh, dont l’agglomération principale est Mashteuiatsh. La propriété est facilement accessible par des chemins forestiers existants.

La campagne de forage se fera à l’aide de foreuse au diamant. NioBay est heureuse d’annoncer que cette campagne sera effectuée par l’entreprise de Forage Premières Nations de Mashteuiatsh. La supervision géologique fut confiée à la firme IOS Services Géoscientifiques. À noter que ces derniers furent impliqués lors des dernières campagnes de forages sur ce site.

« Nous sommes heureux de reprendre les travaux sur le site de Crevier. Cette campagne nous permettra de récupérer de la minéralisation pour la fabrication d’échantillon et également pour renforcir nos connaissances sur ce dyke minéralisé. De plus, la fin du trou 2022- 07 a démontré une plus forte présence en Nb 2 0 5 qu’à la surface de ce dyke. C’est donc pour nous une excellente opportunité de vérifier en profondeur le potentiel minéralogique de ce dyke. Encore une fois, nous sommes heureux d’effectuer ces travaux avec de la main d’œuvre locale telle Forage Première Nation de Mashteuiatsh et IOS Services Géoscientifiques de Chicoutimi », indique Jean-Sébastien David, président et chef de la direction.

Suivant des études favorables à la réalisation de ce projet, celui-ci serait dédié exclusivement à la production d’oxyde de niobium pour les fabricants de batteries.

Mise à jour des résultats de la campagne de forage de 2022 sur le projet Crevier

NioBay profite du lancement de sa campagne 2023 sur Crevier afin de faire une mise à jour des résultats obtenus lors de sa campagne de 2022. Ci-joint les intersections ayant démontrées des intersections intéressantes pour différents types de minéralisation.

ID trou



de à Longueur Nb 2 0 5 ** Ta 2 0 5 ** Mn Sr Roche encaissante



m m m ppm ppm ppm ppm 1532-22-01 36,10 38,10 2,00 1128,00 75,00 2340,00 Carbonated Biotite Syenite 1532-22-01 88,20 94,20 6,00 1051,67 224,67 390,00 896,67 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-01 99,20 103,20 4,00 1070,75 178,25 262,50 327,50 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-01 104,20 105,20 1,00 1061,00 134,00 290,00 460,00 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-01 117,95 122,35 4,40 2007,67 328,70 487,39 759,89 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-01 124,55 127,70 3,15 1737,67 233,33 513,33 866,67 Nepheline Syenite 1532-22-01 144,70 145,40 0,70 1793,00 786,00 1240,00 3390,00 Carbonated Biotite Syenite 1532-22-01 197,52 198,60 1,08 1476,00 72,00 730,00 1220,00 Carbonated Nepheline Syenite 1532-22-01 218,33 220,33 2,00 1183,00 53,00 1397,00 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-06 265,64 266,69 1,05 1326,00 414,00 870,00 2310,00 Carbonated Nepheline Syenite 1532-22-06 342,78 343,80 1,02 1728,00 335,00 1510,00 Carbonated Nepheline Syenite 1532-22-06 369,82 370,83 1,01 1035,00 276,00 1420,00 2780,00 Biotite Nepheline Syenite 1532-22-07 531,85 535,30 3,45 2731,48 421,64 538,99 736,81 Pegmatitic Nepheline Syenite 1532-22-09 98,71 99,45 0,74 1778,00 545,00 1950,00 6000,00 Carbonated Nepheline Syenite 1532-22-09 151,60 152,60 1,00 1048,00 14,00 1325,00 Biotite Nepheline Syenite 1532-22-09 330,60 333,75 3,15 1006,87 136,70 283,97 553,17 Carbonated Nepheline Syenite 1532-22-09 344,50 345,50 1,00 1025,00 156,00 410,00 1130,00 Nepheline Syenite 1532-22-09 407,50 408,50 1,00 1227,00 83,00 580,00 860,00 Amphibolitic Syenite * * Meilleure intersection selon la teneur de coupure de 0,1% (1000 ppm) de Nb 2 0 5 établie dans le dernier rapport technique 43-101.

** Nb et Ta 2 0 5 sont des équivalents d'oxyde calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Composites non plafonnés

Pas de longueur minimale

Maximum de 2 mètres de dilution consécutive

Pas de dilution maximale

Les intervalles manquants sont considérés comme stériles avec des teneurs attribuées de 0 ppm de Nb 2 0 5





ID trou



De à Longueur Nb 2 0 5 ** Ta 2 0 5 ** Mn Sr m m m ppm ppm ppm ppm 1532-22-01 9,55 49,55 40 482,38 35,56 2320,00 2564,69 1532-22-01 53 77,2 24,2 420,17 36,06 1395,23 2621,28 1532-22-01 107,2 117,95 10,75 433,80 67,09 840,00 2216,93 1532-22-01 122,35 123,05 0,7 557,00 86,00 2260,00 1532-22-01 127,7 228,33 100,63 405,27 46,93 1533,09 3220,58 1532-22-01 230,63 326,41 95,78 307,65 17,98 3783,45 1532-22-01 329,41 378,06 48,65 259,19 19,53 2645,42 1532-22-01 381,45 386,63 5,18 120,54 10,19 2910,06 1532-22-01 393,31 401,98 8,67 184,66 12,72 2424,58 1532-22-02 12 15 3 472,67 69,67 1530,00 3413,33 1532-22-02 23,85 29,2 5,35 135,21 9,35 1439,35 3288,22 1532-22-02 32,2 44 11,8 198,98 15,74 1062,87 2567,25 1532-22-02 47 48 1 215,00 22,00 990,00 2350,00 1532-22-02 50,5 51,18 0,68 72,00 5,00 760,00 2190,00 1532-22-02 75 77 2 165,50 24,00 1145,00 2680,00 1532-22-02 82 83 1 166,00 11,00 2250,00 3500,00 1532-22-02 86,95 90,68 3,73 75,80 7,17 2204,83 5879,36 1532-22-02 100,2 106,5 6,3 141,75 12,84 899,37 2359,21 1532-22-02 109 123,3 14,3 168,73 19,25 991,01 2510,90 1532-22-02 126 126,5 0,5 40,00 4,00 1450,00 3170,00 1532-22-02 130 131 1 93,00 10,00 1830,00 4210,00 1532-22-02 141,86 143,45 1,59 41,00 4,00 670,00 2230,00 1532-22-02 160,75 164,45 3,7 102,50 9,86 1042,70 3073,24 1532-22-02 167,85 169,8 1,95 207,67 21,64 1465,13 3437,18 1532-22-02 175,34 177,05 1,71 91,46 5,51 1078,54 3059,59 1532-22-02 186,23 187,51 1,28 91,00 12,00 760,00 2420,00 1532-22-02 188,88 189,95 1,07 52,00 4,00 770,00 2310,00 1532-22-02 191,32 192,15 0,83 101,00 7,00 590,00 2060,00 1532-22-02 216,97 222 5,03 141,40 10,39 1179,72 3192,35 1532-22-02 262,1 267,93 5,83 98,95 6,46 1347,07 3929,19 1532-22-02 272,28 273 0,72 31,00 3,00 3030,00 8280,00 1532-22-03 4,25 5,25 1 131,00 27,00 810,00 2210,00 1532-22-03 65,06 71 5,94 200,59 28,87 1777,24 4311,07 1532-22-03 87,12 88,89 1,77 150,99 40,75 1330,06 4035,48 1532-22-03 117,05 118,05 1 137,00 15,00 650,00 2100,00 1532-22-03 139,05 140,05 1 144,00 32,00 710,00 2240,00 1532-22-03 153,8 158,8 5 107,20 11,80 818,00 2758,00 1532-22-03 171,8 177,75 5,95 123,19 25,59 811,51 2550,92 1532-22-03 186,6 192,6 6 143,75 20,25 1282,50 3985,00 1532-22-03 197,6 201,6 4 101,75 9,75 625,00 2290,00 1532-22-03 205,6 207,6 2 133,50 9,00 760,00 2215,00 1532-22-03 208,6 214,6 6 109,67 14,67 736,67 2426,67 1532-22-03 218,6 221,6 3 126,00 12,67 776,67 2460,00 1532-22-04 21,8 23,47 1,67 151,17 17,82 1197,25 3202,63 1532-22-04 35,1 36,95 1,85 95,35 16,92 1477,57 4137,57 1532-22-04 42,85 45,35 2,5 112,20 18,80 712,00 2082,00 1532-22-04 51,67 55,41 3,74 83,23 8,95 741,55 2622,09 1532-22-04 62,5 65,5 3 166,67 47,00 1130,00 3073,33 1532-22-04 90,62 91,73 1,11 145,00 21,00 1660,00 4570,00 1532-22-04 100 103 3 223,67 59,67 973,33 3363,33 1532-22-04 107 107,5 0,5 200,00 37,00 1430,00 3880,00 1532-22-04 117,25 118,25 1 383,00 170,00 750,00 2400,00 1532-22-04 154 158 4 200,00 21,00 1692,50 3702,50 1532-22-04 183,25 184,25 1 102,00 35,00 620,00 2190,00 1532-22-04 191,16 192,3 1,14 179,00 60,00 780,00 2850,00 1532-22-04 202,6 203,6 1 122,00 18,00 980,00 3440,00 1532-22-04 263 266,5 3,5 146,57 23,00 1257,14 3375,71 1532-22-04 291,5 292 0,5 367,00 80,00 900,00 2100,00 1532-22-04 294,65 297 2,35 512,04 119,81 939,15 2006,38 1532-22-04 300,95 303 2,05 368,00 96,68 1249,02 3890,00 1532-22-04 309,82 310,82 1 112,00 11,00 1190,00 4030,00 1532-22-04 321,35 326 4,65 135,41 13,53 926,99 2848,60 1532-22-04 341 342 1 121,00 11,00 1070,00 3120,00 1532-22-04 358,25 358,75 0,5 171,00 53,00 1360,00 3480,00 1532-22-04 370,75 371,75 1 151,00 10,00 810,00 2280,00 1532-22-04 378,15 379,65 1,5 126,00 15,33 803,33 2640,00 1532-22-04 385,45 387,5 2,05 121,61 10,00 745,12 2345,61 1532-22-04 391,55 393 1,45 101,78 9,13 1208,34 4222,83 1532-22-05 13,85 21,85 8 146,39 13,84 2260,94 6375,38 1532-22-05 29,4 34,65 5,25 141,10 15,14 1136,48 2737,81 1532-22-05 37,9 40,7 2,8 148,07 14,30 1005,89 2563,57 1532-22-05 48,95 56,95 8 228,91 51,03 879,15 2536,03 1532-22-05 59,71 61,4 1,69 115,63 21,05 1260,12 3727,28 1532-22-05 72,8 78,16 5,36 163,52 12,71 1631,57 4410,82 1532-22-05 80,28 82 1,72 248,93 16,05 1643,31 2925,99 1532-22-05 89,25 91,75 2,5 199,00 20,93 1536,32 3915,84 1532-22-05 97,12 103,4 6,28 139,59 28,72 1284,04 4047,17 1532-22-05 119 123,15 4,15 195,19 29,07 929,76 2724,60 1532-22-05 125,5 127,83 2,33 179,43 41,88 737,81 2252,49 1532-22-05 136,14 143,73 7,59 180,03 37,56 933,53 2355,94 1532-22-05 160,7 161,5 0,8 200,00 64,00 2580,00 4650,00 1532-22-05 185,1 186,2 1,1 79,00 8,00 1260,00 3820,00 1532-22-05 197,35 198,85 1,5 264,00 72,00 1470,00 3520,00 1532-22-05 202,75 204 1,25 269,00 62,00 1010,00 2760,00 1532-22-05 207,85 216,15 8,3 167,66 31,09 1158,55 3480,60 1532-22-05 219 220,05 1,05 181,00 42,00 1110,00 2320,00 1532-22-06 34 36 2 275,00 23,00 2270,00 4690,00 1532-22-06 109 117 8 334,75 65,00 1641,25 3495,00 1532-22-06 122,82 124,85 2,03 71,70 14,70 2132,86 4871,72 1532-22-06 139,64 149,31 9,67 385,53 59,70 1224,47 2267,82 1532-22-06 153,31 154,31 1 446,00 88,00 820,00 2090,00 1532-22-06 166,52 167,52 1 202,00 54,00 2720,00 1532-22-06 194,35 195,35 1 197,00 32,00 2110,00 1532-22-06 207,11 207,85 0,74 330,00 40,00 2030,00 1532-22-06 208,58 211,27 2,69 442,22 116,22 886,65 2107,96 1532-22-06 213,69 214,69 1 108,00 25,00 2100,00 1532-22-06 220,35 221,35 1 946,00 195,00 840,00 2000,00 1532-22-06 235,06 236,06 1 195,00 34,00 3810,00 1532-22-06 239,31 240,23 0,92 156,00 20,00 6400,00 1532-22-06 248,95 249,96 1,01 162,00 9,00 2360,00 1532-22-06 262,89 267,7 4,81 485,61 139,40 1034,32 3638,07 1532-22-06 322,93 323,93 1 176,00 17,00 2310,00 1532-22-06 325,35 326,34 0,99 372,00 77,00 2760,00 1532-22-06 332,87 333,87 1 192,00 15,00 2170,00 1532-22-06 341,63 344,81 3,18 957,78 168,26 2260,00 3241,13 1532-22-06 354,83 356,23 1,4 289,00 64,69 2039,14 1532-22-06 358,24 359 0,76 418,00 98,00 1020,00 2260,00 1532-22-06 369,82 370,83 1,01 1035,00 276,00 1420,00 2780,00 1532-22-06 391,93 392,43 0,5 481,00 98,00 6790,00 1532-22-06 426,18 426,97 0,79 260,00 33,00 1220,00 2460,00 1532-22-06 437,82 438,62 0,8 603,00 98,00 2070,00 5450,00 1532-22-07 24 26,8 2,8 121,86 14,86 863,21 2543,21 1532-22-07 71,5 93,65 22,15 292,72 17,04 1718,71 3411,29 1532-22-07 101,25 111,9 10,65 240,73 14,91 1758,22 4375,92 1532-22-07 119,3 121,1 1,8 316,00 22,33 1838,89 4097,78 1532-22-07 123,11 129,55 6,44 254,05 19,47 1887,04 4651,44 1532-22-07 134,33 135,35 1,02 351,00 22,00 1610,00 2010,00 1532-22-07 138,25 144 5,75 282,68 19,98 1509,57 3303,83 1532-22-07 154,95 158,68 3,73 135,93 8,92 1516,01 4765,74 1532-22-07 168,62 174,6 5,98 98,54 16,08 1067,79 3356,07 1532-22-07 216,92 221,16 4,24 87,20 11,73 1481,79 5328,58 1532-22-07 228,8 229,65 0,85 108,00 29,00 1240,00 2470,00 1532-22-07 241,93 246,3 4,37 118,68 14,27 935,26 2806,77 1532-22-07 253,65 254,65 1 246,00 22,00 990,00 2020,00 1532-22-07 255,6 256,6 1 282,00 28,00 1220,00 2170,00 1532-22-07 265,95 271,65 5,7 188,32 38,47 1506,58 3309,12 1532-22-07 278,35 288 9,65 161,26 14,76 1180,86 3170,37 1532-22-07 307 309 2 229,50 36,00 1395,00 3525,00 1532-22-07 317 326,7 9,7 161,43 12,08 940,45 2863,78 1532-22-07 329,8 332,95 3,15 113,24 11,37 1036,06 3504,57 1532-22-07 361,39 363,4 2,01 193,31 30,15 835,82 2097,61 1532-22-07 366 372 6 184,84 18,36 967,91 2471,38 1532-22-07 379,2 380,2 1 210,00 12,00 1480,00 3770,00 1532-22-07 384,5 386,63 2,13 316,03 94,08 848,12 2153,85 1532-22-07 396,5 397,55 1,05 392,00 42,00 1260,00 2110,00 1532-22-07 422,93 424,11 1,18 133,00 32,00 780,00 2140,00 1532-22-07 433,23 437,73 4,5 216,17 26,09 1041,73 2140,93 1532-22-07 451,6 453,74 2,14 95,93 8,40 978,13 3723,27 1532-22-07 469,5 484,25 14,75 201,01 20,76 1005,72 2717,86 1532-22-07 490,35 496,6 6,25 223,22 16,21 1352,07 3750,00 1532-22-07 535,3 536,95 1,65 330,61 46,94 1707,27 3190,30 1532-22-07 542,2 551,1 8,9 203,87 20,85 1165,11 2504,49 1532-22-07 554,4 558,52 4,12 145,48 29,03 873,01 2305,90 1532-22-08 60 61,5 1,5 38,00 3,00 2950,00 9210,00 1532-22-08 79,1 81,35 2,25 133,00 10,44 2987,78 7891,11 1532-22-08 99,4 100,4 1 40,00 3,00 3070,00 8370,00 1532-22-08 123,05 124,05 1 243,00 14,00 1080,00 2290,00 1532-22-08 134,4 136,32 1,92 131,58 11,28 1479,79 3398,75 1532-22-08 149 153,3 4,3 284,23 16,95 1327,56 2330,93 1532-22-08 160,1 162,2 2,1 98,19 8,52 1231,43 3046,67 1532-22-08 176,15 178,05 1,9 241,74 18,68 1026,84 2204,21 1532-22-08 201,45 202,15 0,7 3,00 1,00 2790,00 8510,00 1532-22-08 206,65 208,56 1,91 102,11 7,61 839,95 2292,72 1532-22-08 209,4 210,4 1 156,00 32,00 1060,00 2920,00 1532-22-08 225,8 226,92 1,12 94,00 12,00 780,00 2560,00 1532-22-08 229,55 230,1 0,55 44,00 4,00 3140,00 7160,00 1532-22-08 236 239 3 66,33 6,00 626,67 2126,67 1532-22-08 252,25 255,9 3,65 157,97 12,74 1350,68 3934,52 1532-22-08 259,25 259,98 0,73 310,00 25,00 1050,00 2380,00 1532-22-08 271,05 273,5 2,45 328,00 29,57 890,00 2527,14 1532-22-08 283 284 1 487,00 47,00 600,00 2110,00 1532-22-08 297,1 301,1 4 32,00 6,00 3140,00 8145,00 1532-22-08 307,36 308,5 1,14 282,00 32,00 1090,00 3160,00 1532-22-08 313,5 314,5 1 200,00 21,00 960,00 2280,00 1532-22-08 320,25 320,9 0,65 259,00 20,00 990,00 2210,00 1532-22-08 323,8 324,6 0,8 400,00 28,00 520,00 2190,00 1532-22-08 325,55 327 1,45 121,00 16,00 720,00 2030,00 1532-22-08 331,93 333,25 1,32 129,00 15,00 720,00 2470,00 1532-22-08 348,6 349,6 1 180,00 33,00 1610,00 4480,00 1532-22-08 357,5 358,5 1 163,00 18,00 730,00 2200,00 1532-22-08 362,5 363,5 1 248,00 31,00 1040,00 2480,00 1532-22-08 385,5 386,5 1 228,00 29,00 930,00 2070,00 1532-22-08 410,63 411,55 0,92 323,00 22,00 2470,00 2060,00 1532-22-08 420,5 422,5 2 107,00 8,00 655,00 2210,00 1532-22-08 444,3 446,3 2 100,00 19,00 420,00 2130,00 1532-22-08 451 452 1 222,00 32,00 550,00 2080,00 1532-22-08 481,15 482,37 1,22 130,00 15,00 620,00 2200,00 1532-22-08 486,3 487,4 1,1 198,00 19,00 890,00 2130,00 1532-22-09 20,32 21,82 1,5 312,25 52,79 2721,47 1532-22-09 51,97 53,51 1,54 211,91 34,36 1344,55 3325,45 1532-22-09 57,65 58,66 1,01 314,00 35,00 2460,00 1532-22-09 78,41 79,38 0,97 226,00 44,00 2320,00 6670,00 1532-22-09 85,86 86,86 1 248,00 58,00 2070,00 1532-22-09 93,8 94,8 1 609,00 205,00 2560,00 1532-22-09 98,71 99,45 0,74 1778,00 545,00 1950,00 6000,00 1532-22-09 104,54 105,3 0,76 73,00 14,00 2420,00 1532-22-09 113 114 1 274,00 40,00 2100,00 1532-22-09 118,1 125,48 7,38 403,14 68,40 728,26 2295,77 1532-22-09 129,15 135,15 6 262,00 55,67 1030,00 2885,00 1532-22-09 142,4 147,6 5,2 173,87 46,23 1355,63 3915,02 1532-22-09 150,6 157,6 7 460,86 51,57 2393,57 1532-22-09 163,6 164,6 1 288,00 21,00 3170,00 1532-22-09 166,5 167,5 1 353,00 45,00 890,00 2020,00 1532-22-09 220,5 221,5 1 255,00 44,00 560,00 2290,00 1532-22-09 229 235 6 217,00 43,00 1006,00 2722,00 1532-22-09 320,5 321,5 1 98,00 25,00 750,00 2340,00 1532-22-09 324,8 325,8 1 21,00 4,00 730,00 2430,00 1532-22-09 327,88 329,64 1,76 164,81 25,48 935,57 2578,75 1532-22-09 351,5 352,5 1 113,00 18,00 1590,00 2630,00 1532-22-09 365,8 366,45 0,65 147,00 11,00 1520,00 2280,00 1532-22-09 372,41 373,4 0,99 328,00 46,00 840,00 2370,00 1532-22-09 419,56 422,43 2,87 69,46 12,31 2245,96 6627,98 1532-22-09 455,97 457,44 1,47 194,00 23,00 1170,00 3910,00 1532-22-10 15 15,95 0,95 112,00 23,00 840,00 2410,00 1532-22-10 43,05 44,05 1 210,00 48,00 770,00 2170,00 1532-22-10 58,37 59,04 0,67 364,00 25,00 1520,00 2390,00 1532-22-10 68 69 1 148,00 31,00 1140,00 2450,00 1532-22-10 129,68 130,28 0,6 263,00 37,00 500,00 2420,00 1532-22-10 161,9 164,15 2,25 253,31 50,37 1358,44 2934,89 1532-22-10 169,88 170,88 1 445,00 97,00 1360,00 3210,00 1532-22-10 193,9 194,37 0,47 89,00 19,00 1050,00 2310,00 1532-22-10 196,07 199 2,93 62,08 9,66 749,04 2288,26 1532-22-10 212 212,85 0,85 99,00 21,00 770,00 2240,00 1532-22-10 223,5 225 1,5 174,00 40,00 1190,00 3050,00 1532-22-10 288,8 291,8 3 322,33 76,00 1840,00 4860,00 1532-22-10 297,87 298,9 1,03 154,00 26,00 1020,00 2420,00 * * Meilleure intersection selon une teneur de coupure de 0,2% (2000 ppm) Sr

** Nb 2 0 5 et Ta 2 0 5 sont des équivalents d'oxyde calculés sur la base des résultats de laboratoire des éléments Nb et Ta.

Composites non plafonnés

Pas de longueur minimale

Maximum de 2 mètres de dilution consécutive

Pas de dilution maximale

Les intervalles manquants sont considérés comme stériles avec des teneurs attribuées de 0 ppm en Sr.





Personne qualifiée

Ce communiqué de presse a été vérifié et approuvé par Jean-Sébastien David, géo., personne qualifiée aux termes du règlement 43-101. M. David est président, de Les Métaux NioBay inc.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay souhaite devenir un chef de file en matière d’environnement, de développement durable, de gouvernance et d’inclusion autochtone en soutenant le développement de mines à faible empreinte carbone et des pratiques de gestion responsable de l’eau et de la faune. Le consentement et la pleine participation des communautés autochtones dans lesquelles nous exerçons nos activités seront essentiels à notre succès.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

À propos du Niobium

Le niobium est un élément d’origine naturelle. C’est un métal ductile, malléable et très résistant à la corrosion. Parce qu’il améliore les propriétés et les fonctionnalités, le niobium est utilisé dans une large gamme de matériaux et d’applications dans les secteurs de la mobilité, des structures et de l’énergie. Le niobium transforme les matériaux. Lorsqu’il est ajouté à des matériaux tels que l’acier, le verre et les pièces moulées en aluminium, le niobium les rend plus efficaces et réduit leur impact sur l’environnement, tout en offrant d’autres avantages comme une meilleure performance, une sécurité accrue et une plus grande valeur.

