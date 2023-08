PATTISON Affichage fait don d’un million de dollars en espaces médiatiques dans le cadre de son programme de subventions Élevez votre voix

Ci-dessus : Panneau verticaux à Toronto, en Ontario, mettant en vedette l’un des récipiendaires du programme de subventions média Élevez votre voix de PATTISON en 2023, la Artists Against Racism.

MISSISSAUGA, Ontario, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2023, PATTISON Affichage a annoncé le lancement du tout premier programme de subventions média axé sur la diversité et l’inclusion : Élevez votre voix. Ce programme a recueilli des dizaines de candidatures de diverses organisations de partout au Canada faisant la promotion de la diversité et de l’inclusion. Le comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion de PATTISON, dirigé par des membres du personnel, a évalué ces candidatures et a eu le privilège de rencontrer ces organisations. Nous avons le plaisir d’annoncer que sept d’entre elles, provenant de tout le pays, ont été choisies pour recevoir une partie de la subvention d’une valeur d’un million de dollars en espaces médiatiques.

Le programme Élevez votre voix a été lancé en 2022 en vue de proposer une plateforme d’expression aux organismes voués au service et au soutien des groupes ethnoculturels, de la communauté 2ELGBTQI+, de l’égalité des femmes, des personnes en situation de handicap et de tout autre groupe travaillant à l’avancement de projets qui favorisent la diversité, l’équité et l’inclusion. Trois partenaires nationaux et quatre partenaires régionaux (Est, Centre, Prairies et Pacifique) sont les tout premiers récipiendaires du programme de subventions média.

Partenaires nationaux 1. Artists Against Racism : Le mandat de cet organisme consiste à cibler et à motiver les jeunes de toutes les cultures, religions et origines par le biais de campagnes de sensibilisation et d’éducation contre le racisme, en exposant des œuvres d’art réalisées par des artistes appartenant aux principaux groupes victimes de discrimination au Canada.

https://artistsagainstracism.org/



2. Le Forum : Le Forum a pour mandat de dynamiser, d’éduquer, d’encadrer et de mettre en relation les entrepreneures qui s’identifient en tant que femmes, afin qu’elles se sentent outillées pour réaliser leurs projets d’entreprise, dans le but de promouvoir des économies renforcées et des collectivités prospères. Le Forum estime que les communautés diversifiées, inclusives et justes sont plus fortes et mieux prises en charge que les autres. Il veille à ce que ses initiatives cadrent avec ces convictions en s’engageant à progresser sur la voie de l’équité et de la lutte contre l’oppression.

https://www.theforum.ca/



3. Association canadienne pour la santé mentale : Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’organisation communautaire du secteur de la santé mentale la plus vaste et la mieux établie au Canada. Elle représente un regroupement d’organisations liées à une marque et à une mission, afin de répondre aux priorités canadiennes les plus urgentes en santé mentale. L’association échange des renseignements et des ressources utiles en matière de santé mentale, comme son programme Retrouver son entrainMC, avec les jeunes personnes noires, autochtones et racialisées (âgées de 15 à 29 ans) de partout au pays.

https://cmha.ca



Partenaires régionaux 1. Centre

Outside Looking In (OLI) : Cette organisation dirigée par des Autochtones a fait ses preuves en matière de soutien et de responsabilisation des jeunes autochtones, et ce, de leurs études secondaires au parcours de carrière de leur choix. Depuis 2007, OLI améliore la vie des jeunes autochtones en organisant des cours de danse dans les collectivités isolées, afin de les inciter à rester à l’école.

https://www.olishow.com/



2. Est

Le Centre de réfugiés : Le Centre est une organisation sans but lucratif enregistrée, basée à Montréal, dont la mission consiste à créer des solutions durables, autonomes et créatives pour l’intégration des réfugiés. L’organisation implore les jeunes à travailler avec la communauté afin de renforcer la population réfugiée et immigrée par l’unité et l’intégration.

https://www.therefugeecentre.org/



3. Prairies

Fruit Loop Society of Alberta : Fondée en 2013 et ayant permis de collecter des fonds pour des organismes communautaires locaux dans la région d’Edmonton, la Fruit Loop Society of Alberta se consacre au soutien et à la promotion de groupes sans but lucratif au sein de la communauté LGBTQ2S+, en organisant des événements publics respectés et populaires qui mettent en valeur la culture et les talents locaux.

https://www.fruitloop.ca/



4. Pacifique

H.O.P.E. Outreach : HOPE (Helping Out People Exploited) soutient les travailleuses et travailleurs du sexe, y compris les femmes et les filles cisgenres (de même que les personnes qui s’identifient comme femme ou fille), les LGBTQ2S et les Autochtones qui mènent des vies risquées au sein de la communauté et qui peuvent se trouver en situation de vulnérabilité sur la voie de la réalisation de leur potentiel de vie saine et sécuritaire. HOPE Outreach offre des programmes, des services et des actions de sensibilisation et d’éducation à l’échelle communautaire visant à réduire la stigmatisation associée aux personnes vulnérables et à celles concernées par le travail du sexe et par l’exploitation sexuelle.

https://www.hopeokanagan.com/



Le programme de subventions tirera parti de la portée, de l’inventaire et de la puissance de l’affichage, en donnant aux récipiendaires la possibilité d’élargir leur portée et leur incidence au sein de leurs communautés respectives.



« Le comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion reconnaît que PATTISON Affichage, en raison de la vaste portée de ses produits, se trouve dans une position unique pour amplifier le message des groupes sous-représentés transmis par ces organisations. Ce programme de subventions nous permettra de mettre nos produits publicitaires au service de la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion partout au pays. Nous félicitons notre équipe de direction de s’être engagée à faire sa part dans le cadre d’une solution plus vaste. » – Jason Estrada, coprésident du comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion

Le comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion de PATTISON Affichage, créé en 2020, a pour mission d’aborder la question de la diversité au sein de la compagnie et de l’industrie canadienne de l’affichage publicitaire. Composé de bénévoles, dont les membres proviennent de différents bureaux régionaux à travers le pays, le comité est fier de créer un lieu de travail et une société plus équitables et plus justes.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage , une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

