The Ocean Cleanup, partenaire de Kia, retire un record de 55 tonnes de plastiques de l’océan

Le partenaire international de Kia, The Ocean Cleanup, établit un nouveau record de déchets plastiques récupérées des océans du monde

55 tonnes de déchets plastiques provenant de l’océan ont été livrées à Victoria, sur l’île de Vancouver, au Canada

Ce plastique sera recyclé et une partie sera utilisée dans les futurs modèles de Kia, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel

La cargaison a été rassemblée par le système de captage des matières plastiques System 002 de The Ocean Cleanup, sur la grande zone de déchets du Pacifique, un îlot de déchets couvrant 1,6 million de kilomètres carrés

The Ocean Cleanup annonce son plus grand système de captage à ce jour, System 03, poursuivant sa mission de retirer 90 % des plastiques flottants dans les océans d’ici 2040

Cette initiative correspond parfaitement à la mission de Kia qui vise à devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables

Kia reste engagée à augmenter son utilisation de plastiques recyclés de plus de 20 % d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045

SÉOUL, Corée du Sud, 28 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia prévoit utiliser des plastiques recyclés provenant des 55 tonnes récemment ramassées dans l’océan Pacifique pour ses nouveaux véhicules électriques. Cette quantité record de déchets plastique ramassée par le partenaire international de Kia, The Ocean Cleanup, marque la prochaine étape du partenariat international de sept années mis en place par Kia en avril 2022. Cette initiative fait partie intégrante de la transformation de Kia qui vise à devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables en tête de catégorie.

Un projet international à but non lucratif, The Ocean Cleanup a pour mission de débarrasser les océans des déchets plastiques. La quantité record de déchets plastiques, débarquée à Victoria sur l’île de Vancouver au Canada, a été extraite à l’aide du système de captage System 002 lors d’un long périple à travers la grande zone de déchets du Pacifique. Cet îlot de déchets flottants accumulés est le plus vaste du monde, couvrant une surface évaluée à 1,6 million de kilomètres carrés, soit l’équivalent de trois fois la taille de la France.

Le recyclage de ces déchets commencera sous peu et Kia en utilisera une certaine quantité dans la fabrication de ses futurs véhicules. Cette initiative s’aligne parfaitement à l’engagement de Kia consistant à offrir des solutions de mobilité durables ayant un impact mesurable sur le développement durable de la planète.

Kia a déjà mis en œuvre une trentaine de solutions durables dans plusieurs domaines de fabrication, incluant l’utilisation de PET, de cuir biologique alternatif et de peintures sans BTX*. Par exemple, dans le cas de l’EV9, le VUS électrique à sept places le plus iconique de la marque, des déchets recyclés comme les filets de pêche sont utilisés pour fabriquer les moquettes du plancher. L’ensemble des composants recyclés, biologiques et écologiques utilisés dans la construction de l’EV9 pèsent environ 34 kg.

Après avoir ramené à terre sa cargaison, The Ocean Cleanup a annoncé l’introduction de sa nouvelle technologie, le System 03. Près de trois fois plus grand que le System 002, le System 03 peut capter d’énormes quantités de plastiques à une fraction du coût par kilogramme, et ce, tout au long de l’année. Il est également doté de technologies de surveillance et de sécurité environnementales plus sophistiquées, notamment l’écoutille de sécurité des animaux marins conçue pour protéger la vie marine. Cette opération de plus grande envergure s’inscrit dans l’objectif de The Ocean Cleanup de retirer 90 % des déchets plastiques flottants des océans d’ici 2040.

Kia reste pleinement engagée dans le développement durable de la planète et le bien-être des générations futures en soutenant, entre autres, The Ocean Cleanup. Ce soutien sera renforcé et représenté par les couleurs et le logo de chaque tenue de travail portée par l’équipage du System 03.

Charles Ryu, vice-président principal et chef de la marque internationale et de la division CX de Kia Corp. explique : « La quantité record de déchets plastiques ramenée au rivage par The Ocean Cleanup pour être recyclée est la preuve que la technologie peut offrir des solutions durables à grande échelle. Le partenariat de Kia avec The Ocean Cleanup prouve à quel point Kia s’engage à avoir un impact positif sur la planète. De telles initiatives s’accordent parfaitement avec notre stratégie Plan S et notre objectif de devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables. L’entreprise souhaite agir en tant que citoyen responsable en répondant aux besoins de nos clients tout en protégeant l’environnement. »

Nisha Bakker, directrice des partenariats de The Ocean Cleanup, affirme : « Cette livraison record marque la fin de l’ère du System 002 de The Ocean Cleanup et le tremplin idéal pour le lancement du System 03. Nous avançons pas à pas et nous sommes persuadés que System 03 est la solution pour étendre notre action de nettoyage de la façon la plus économique possible. En plus de System 03, nous prévoyons de déployer une flotte de systèmes qui, ensemble, auront la capacité de ramasser l’équivalent de la moitié de la grande zone de déchets du Pacifique tous les cinq ans. Cependant, nous ne pouvons pas y arriver tous seuls. Des partenaires engagés, et particulièrement notre partenaire international Kia, restent indispensables pour que The Ocean Cleanup puisse transformer son ambition de débarrasser les océans des déchets plastiques en une réalité.

*BTX (Benzène, Toluène, Xylène)

Qui est The Ocean Cleanup

The Ocean Cleanup est un projet international à but non lucratif visant à développer et déployer des technologies visant à débarrasser les océans du monde des déchets plastiques. Ses participants visent à atteindre leur objectif par une stratégie à deux volets : le captage des déchets dans les rivières pour stopper leur déversement, et le nettoyage de ce qui est déjà arrivé dans l’océan. Pour ce deuxième volet, The Ocean Cleanup crée et met en œuvre des systèmes à grande échelle pour concentrer le plastique, afin de pouvoir ensuite le retirer. Ce plastique est identifié et suivi par le biais d’une chaîne de traçabilité permettant de certifier l’origine des plastiques recyclés utilisés dans de nouveaux produits. Pour réduire le déversement de déchets dans les océans par les rivières, The Ocean Cleanup a créé l’InterceptorMC, une solution permettant de stopper et d’extraire le plastique riverain avant qu’il n’atteigne l’océan. Fondé en 2013 par Boyan Slat, The Ocean Cleanup emploie maintenant une équipe multidisciplinaire d’environ 140 personnes. Le siège social de la fondation se trouve à Rotterdam, aux Pays-Bas, et le premier bureau régional a ouvert à Kuala Lumpur, en Malaisie, en 2023. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter theoceancleanup.com et suivre @theoceancleanup sur les médias sociaux.

Qui est Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est un constructeur international de véhicules visant à créer des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde. Foncée en 1944, Kia offre à ses clients des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. La société emploie plus de 52 000 personnes dans plus de 190 marchés du monde, et possède des usines de fabrications dans six pays. Elle vend actuellement environ trois millions de véhicules par année. Kia mène actuellement la popularisation des véhicules électrifiés et à batteries électriques et crée un nombre sans cesse croissant de services de mobilité, encourageant des millions de personnes de par le monde à découvrir de nouvelles façons de se déplacer. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

