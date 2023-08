Dados de residentes em Massachusetts envolvidos no incidente global de segurança do MOVEit 

BOSTON — BOSTON.

Ontem, a UMmass Chan Medical School (“Umass Chan”) contatou mais de 134.000 pessoas que estão inscritas ou que estiveram inscritas em determinados programas estaduais para comunicar que suas informações pessoais foram envolvidas em um incidente recente de segurança de dados de terceiros. Este incidente fez parte de um incidente global de segurança de dados envolvendo um programa de software chamado MOVEit, que atingiu agências governamentais estaduais e federais, empresas de serviços financeiros, fundos de pensão e muitos outros tipos de empresas e organizações sem fins lucrativos. Nenhum sistema da UMass Chan ou do estado foi comprometido neste incidente. As pessoas afetadas receberam um aviso pelo correio e serão contatas por telefone, mensagem de texto e e-mail, quando possível. Incentivamos toda pessoa que receber um aviso a tomar providências para proteger suas informações, monitorar seus extratos de contas financeiras e se inscrever em monitoramento de crédito gratuito e proteção contra roubo de identidade oferecido a pessoas que tiveram certas informações confidenciais envolvidas.

A UMass Chan fornece serviços para o Departamento Executivo de Saúde e Serviços Humanos (Executive Office of Health and Human Services - EOHHS), incluindo MassHealth, Programa Suplementar do Estado (State Supplement Program - SSP), Centros de Recursos para Famílias (Family Resource Centers), Departamento Executivo de Assuntos do Idoso (Executive Office of Elder Affairs - EOEA) e Pontos de Acesso de Serviços de Envelhecimento (Aging Services Access Points - ASAPs). As pessoas impactadas constituem um subconjunto dos participantes desses programas, atuais ou recentes.

A UMass Chan tomou conhecimento da vulnerabilidade do MOVEit em 1º de junho de 2023 e imediatamente corrigiu a vulnerabilidade, entrou em contato com as autoridades policiais, iniciou uma investigação e se empenhou para identificar as pessoas cujas informações foram envolvidas. A UMass Chan identificou os arquivos que podem ter sido alvo da aquisição não autorizada em decorrência da falha de segurança da MOVEit. No dia 27 de julho de 2023, a UMass Chan determinou que alguns desses arquivos continham informações de pessoas que recebiam serviços do Departamento Executivo de Saúde e Serviços Humanos (EOHHS).

Embora as informações envolvidas no incidente de segurança de dados variem de pessoa para pessoa, elas incluíram nomes e um ou mais dos seguintes dados:

Data de nascimento

Endereço postal

Informações protegidas, ou seja, informações de diagnósticos/tratamentos, informações de prescrições de medicamentos, nomes de provedores, datas de atendimento, informações de reclamações, números de identificação de membros de seguro de saúde e outras informações relacionadas a seguro de saúde.

Números de Previdência Social (SSN)

Informações de contas financeiras

Os principais afetados foram participantes do Programa Suplementar do Estado (SSP), (incluindo beneficiários, outros membros do agregado familiar e representantes autorizados), membros do programa de Assistência Premium do MassHealth (MassHealth Premium Assistance), participantes do programa de Gerenciamento de Casos Comunitários do MassHealth (MassHealth Community Case Management) e consumidores do programa de cuidados domiciliares do Departamento Executivo de Assuntos do Idoso (Executive Office of Elder Affairs - EOEA) e Pontos de Acesso de Serviços de Envelhecimento (Aging Services Access Points - ASAPs). Se você não participa de um desses programas, é improvável que seus dados tenham sido expostos.

A partir de 15 de agosto de 2023, as pessoas cujas informações foram envolvidas receberão cartas do Estado de Massachusetts e da UMass Chan. A carta explica quais dados foram afetados no caso de cada pessoa, as ações tomadas em resposta ao incidente MOVEit e detalhes das providências que as pessoas podem tomar para proteger suas informações.

As pessoas impactadas devem permanecer vigilantes e devem conferir seus extratos de contas financeiras. Se notar mudanças ou atividades que você não autorizou, entre imediatamente em contato com sua instituição financeira. Tome providências para proteger suas contas, entre imediatamente em contato com o banco, cooperativa de crédito ou instituição financeira usando o número que consta na parte de trás do seu cartão do banco, ou indo pessoalmente para avisá-los sobre seu envolvimento neste incidente de segurança.

A UMass Chan está oferecendo serviços de monitoramento de crédito e de proteção contra roubo de identidade para as pessoas cujos números de Previdência Social (SSN) e/ou dados financeiros foram envolvidos neste incidente.

Para obter mais informações, acesse mass.gov/MOVEitIncident ou umassmed.edu. Pessoas que receberam aviso de que seus dados estão envolvidos e têm mais perguntas devem ligar para 855‑862‑7769, de segunda a sexta-feira, das 9:00 a.m. às 5:00 p.m., horário da costa leste.

Contatos com a mídia:

Cecille Joan Avila, Executive Office of Health and Human Services

Gerente de Relações com a mídia

Celular: 857-301-0508

E-mail: Cecille.J.Avila@mass.gov

Sarah Willey, UMass Chan Medical School

Gerente de Relações com a mídia

Celular: 774-284-0186

Envie: sarah.willey@umassmed.edu

