Les données sur les collisions mortelles causées par les facultés affaiblies et la distraction sont essentielles pour lier l'application de la loi et l'éducation aux dernières tendances

Entre 2016 et 2020, les principaux facteurs contribuant aux collisions mortelles sont l'affaiblissement des capacités par la drogue et la distraction :



Parmi les conducteurs aux facultés affaiblies, les hommes étaient un peu plus susceptibles d'un dépistage positif de drogues que les femmes, de même pour plus de la moitié (58 %) des personnes âgées de 20 à 34 ans par rapport à 46,5 % des conducteurs âgés de 65 ans et plus.

Parmi les conducteurs distraits, les femmes étaient plus susceptibles d'être distraites que les hommes, ainsi que les conducteurs plus jeunes (âgés entre 16 et 19 ans) et plus âgés (65 ans et plus) par rapport aux conducteurs appartenant à d'autres catégories d'âges.

OTTAWA, 25 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation pour la recherche sur les blessures de la route (FRBR) a publié Collisions mortelles liées à la consommation de drogues : 2000-2020 et Collisions mortelles causées par la distraction : 2000-2020 avec le parrainage de Desjardins. Ces deux fiches d'information analysent l'ampleur et les tendances de la consommation de drogues et de la distraction, respectivement, comme causes des collisions mortelles au Canada de 2000 à 2020.

« Selon la base de données nationale sur les collisions mortelles de la FRBR, le nombre de collisions mortelles impliquant au moins un conducteur, dont le dépistage de la drogue était positif, a augmenté en passant de 230 en 2000 à 474 en 2020. Les drogues incluent le cannabis, les drogues illicites, les médicaments d'ordonnance et en vente libre », a déclaré Steve Brown, associé de recherche à la FRBR et à la collecte de données. « Il est préoccupant de constater que depuis 2013, le pourcentage de collisions mortelles causées par la drogue est plus élevé que ceux des collisions mortelles causées par l'alcool, la distraction ou d'autres facteurs. »

Parmi les conducteurs aux capacités affaiblies décédés dans des collisions entre 2016 et 2020 :

Les hommes (52,9 %) étaient légèrement plus susceptibles d'avoir consommé des drogues que les femmes (49,8 %).

Près de trois conducteurs sur cinq (58,1 %) âgés de 20 à 34 ans avaient consommé des drogues contre 46,5 % des conducteurs âgés de 65 ans et plus.

En ce qui concerne le cannabis récréatif, avant la légalisation, pour 24 % le dépistage était positif, et après la légalisation, il était positif pour 28,1 %.



« Selon la base de données nationale sur les décès de la FRBR, le nombre de collisions mortelles dans lesquelles au moins l'un des conducteurs avait été distrait, a connu une baisse en passant de 458 en 2000 à 310 en 2020 » a déclaré Ward Vanlaar, chef de l'exploitation à la FRBR. « Malgré la tendance à la baisse des collisions mortelles causées par la distraction, les progrès sont plus faibles par rapport à la tendance générale à la baisse de l'ensemble des morts dues aux collisions. En conséquence, davantage d'outils et de technologies d'application de la loi, ainsi que des approches éducatives ciblées, sont nécessaires pour réduire davantage les collisions mortelles causées par la distraction. »

Parmi les conducteurs tués lors de collisions causées par la distraction entre 2016 et 2020 :

Les femmes (18,2 %) étaient plus susceptibles d'être distraites que les hommes (15,5 %).

Les conducteurs plus jeunes (23,1 % de ceux âgés de 16 à 19 ans) et les conducteurs plus âgés (18,2 % de ceux âgés de 65 ans et plus) étaient plus susceptibles d'être distraits que les conducteurs appartenant à d'autres catégories d'âges.

Les conducteurs de véhicules utilitaires (poids lourds et tracteurs-remorques) étaient plus susceptibles d'être distraits (23,9 %) que les conducteurs d'autres véhicules routiers.



Les tendances décrites dans ces deux fiches d'information peuvent aider les communautés et les acteurs de la sécurité routière à adapter les initiatives de d'application de la loi et d'éducation pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et la distraction en s'appuyant sur ces données. Il est important de noter qu'une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer si ces tendances persistent et comment elles peuvent évoluer en réponse à une application plus stricte et à de nouvelles campagnes de sensibilisation.

Téléchargez les rapports :

Avis de non-responsabilité concernant la base de données sur les décès

Les données de la base de données nationale sur les décès de la FRBR peuvent être sujettes à modification au fur et à mesure de la clôture des dossiers. À ce titre, il peut y avoir des différences mineures dans le présent document par rapport aux précédents documents traitant du même sujet.

À propos de la Fondation de recherche sur les blessures de la route :

La vision de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR) est de s’assurer que les gens qui utilisent les voies rendez-vous chez eux en toute sécurité chaîne jour en éliminant les décès sur la route, les blessures graves et leurs coûts sociaux. La mission de la FRBR est d’être une source de connaissances pour la sécurité des usagers de la route et un chef de file mondial en matière de recherche, de développement de programmes et de politiques, d’analyse et de transfert de connaissances. La FRBR est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui délivre des bourses, des retraites et de dons afin d’offrir des services au public. Pour plus d’informations, visitez TIRF.ca ou vous pouvez consulter tous les sites Web de la FRBR et les médias sociaux sur le site https://linktr.ee/tirfcanada

Karen Bowman

Directrice, communications et programmes

Fondation de recherche sur les blessures de la route

613 238-5235 (bureau)

1 877 238-5235 (sans frais)

250 797-0833 (ligne directe)

613 238-5292 (télécopieur)

tirf@tirf.ca / karenb@tirf.ca

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00a3241a-5e2f-418c-b4e8-12a955e77b89/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0506e175-bd75-4674-9d4d-3471e54c9b60/fr