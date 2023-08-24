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EB5 Capital 的 Portland Hilton Canopy (JF14) 項目獲 I-829 批准

華盛頓, Aug. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB-5 投資行業的傑出領導者 EB5 Capital 欣然宣布，其 Portland Hilton Canopy (JF14) 項目的投資者已開始收到美國公民及移民服務局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向符合該局嚴格審查要求並證明其 EB-5 投資為美國經濟創造了至少 10 個全職工作崗位的投資者簽發 I-829 批准或永久居留權。

Portland Hilton Canopy 是一家設有 153 間客房的精品酒店，位於俄勒岡州波特蘭珍珠區的中心地帶。酒店設有可欣賞城市景觀的屋頂休息室、底層咖啡廳、最先進的會議和活動中心以及可俯瞰周邊社區的 24 小時屋頂健身中心。

EB5 Capital 投資者關係副總裁 Natalia Pronina 表示：「獲 I-829 批准標誌着 EB-5 移民流程的關鍵時刻。」「I-829 申請是投資者需向 USCIS 提交的第二份也是最後一份申請。項目獲 I-829 批准標誌着 USCIS 確認已創造了必要的就業機會，投資者現有資格獲得永久居留權。」

EB5 Capital 籌集 1,550 萬美元用於開發 Portland Hilton Canopy，促進波特蘭的經濟增長和創造就業機會。僅該項目就為當地經濟新增了 769 個就業崗位。EB5 Capital 已為美國各地的 13 個酒店項目提供了資金支持，其中包括 Portland Hilton Canopy。Portland Hilton Canopy 是 EB5 Capital 持續致力於刺激就業增長和提升全國經濟前景的一個重要範例。

關於 EB5 Capital

EB5 Capital 為合資格外國投資者提供機會根據美國移民投資者計劃（EB-5 簽證計劃）投資於創造就業機會的商業房地產項目。作為該國歷史最悠久、最活躍的區域中心營運商之一，該公司在 35 個以上 EB-5 項目中籌集了近 10 億美元的外國資本。EB5 Capital 總部位於華盛頓特區，擁有出色往績並在業內處於領導地位，吸引了來自 70 多個國家的投資者。欲了解更多資訊，請造訪 www.eb5capital.com

聯絡方式：
Katherine Willis
營銷與傳播總監
media@eb5capital.com


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